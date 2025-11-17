Rosario: el oficialismo acelera en el Concejo con la autonomía municipal y suma temas antes del 10-D

El Concejo Municipal de Rosario tendrá semanas vertiginosas con su composición actual. Con la autonomía como tema insignia, el oficialismo se prepara para sesionar ininterrumpidamente durante tres semanas hasta el 10 de diciembre, cuando cambiará su composición. La intención es llegar a cerrar un paquete de normas nutrido, que incluye desde el presupuesto hasta el pliego por el estacionamiento medido.

La razón principal está a la vista. El cuerpo cambiará su fisonomía tras las elecciones de junio, dándole mayor volumen a espacios opositores como La Libertad Avanza y quitándole al oficialismo la posibilidad de tener mayoría automática. Para asegurar los números en el recinto, el gobierno de Pablo Javkin acelera conversaciones internas y con el resto de los bloques buscando conseguir una batería de ordenanzas fundamentales para la gestión.

En la hoja de ruta que traza el oficialismo es casi un hecho que habrá sesiones los próximos jueves 20 y 27 de noviembre y también el 4 de diciembre. Según pudo reconstruir Letra P con voces que integran Unidos dentro del Palacio Vasallo , al cierre de esta nota se terminaba de delinear cuándo se tratará cada tema.

Si bien las voces más optimistas dentro del oficialismo esperan aprobar la autonomía municipal este jueves , en el espacio deliberativo que preside María Eugenia Schmuck reconocen que no será sencillo. El miércoles habrá una nueva reunión donde se aborden temas particulares del proyecto. Se trata de un encuentro preparatorio que ya se dio en tres oportunidades.

Hasta el momento se abordaron cuestiones generales, pero también asuntos particulares como el régimen laboral, tema para el que se convocó a representantes del sindicato municipal. "Seguramente allí salgan propuestas y contrapropuestas que requieran análisis", dijeron a este medio, poniendo en duda que esta semana pueda haber dictamen. "Si no es esta, es la otra", confió otra figura de peso en el Concejo.

Las críticas de la oposición y el cambio en el tablero desde el 10 de diciembre

En el bloque oficialista sostienen que se tratará de lograr "el número más importante posible", pero no desconocen que habrá manos opositoras que se levantarn en contra, al menos en algunos artículos en particular. Representantes de La Libertad Avanza, que ya en la reforma constitucional que consagró la posibilidad de la autonomía dejaron en claro su postura, plantean que lo que se votará es un "régimen transitorio".

"La verdadera autonomía estará en 2027, cuando los rosarinos elijan los estatuyentes que escriban la Carta Orgánica", resumió un referente libertario. "Hay una cantidad de herramientas que ya se pondrían en marcha: paritarias y libertad sindical, expropiaciones. Gestiones como las de arbolado, que hoy te llevan un año al ir a un ministerio, las vas a resolver en un mes", responden del otro lado.

El nuevo Concejo

El 10 de diciembre el tablero del Concejo empezará a moverse. LLA sumará cuatro bancas tras la elección que protagonizó Juan Pedro Aleart, sumadas a las dos que ya tenía. En Unidos evalúan cómo anticipar temas que saben que corren el riesgo de ser tomados por la agenda libertaria.

Por ejemplo, días atrás el concejal del PRO Carlos Cardozo -uno de los mencionados para pegar al salto al Ejecutivo local o provincial- sorprendió abriendo la discusión por la construcción de barrios privados, prohibidos en Rosario desde hace varios años. El Ejecutivo salió rápido a responder que "la mirada urbana que tiene la ciudad va hacia otro lado", privilegiando la edificación en altura.

Aleart.jpeg

A pesar del intercambio, en la coalición desestimaron chisporroteos internos. "Si no planteamos las discusiones nosotros, después de diciembre van a empezar a tomarnos la agenda con estos temas", explicaron.

Con el peronismo hay interrogantes por resolver, pero las conversaciones del oficialismo con Julia Irigoitia, María Fernanda Rey y Lisandro Cavatorta fluyen de buena forma. Lo mismo ocurre con el Movimiento Evita, herido en el cierre del PJ en Santa Fe. "Con Ciudad Futura y Norma López es más trabajoso", admiten.

La agenda para las próximas semanas

Para el comienzo de esta semana se espera que ingrese formalmente el pliego del estacionamiento medido, un tema vital y cuya concesión se encuentra vencida, prórroga mediante. "Seguramente quede la aprobación para el jueves 4, para tener margen. Lo mismo con el presupuesto", confió una fuente de Unidos. La discusión de los números siempre suele darse en una jornada extensa y no pareciera que esta sea la excepción.

Antes, para este jueves, la expectativa está puesta en que se apruebe el catálogo de edificios patrimoniales que complementa la ordenanza ya aprobada hace un tiempo. Fue enviado por Javkin días atrás y en el frente oficialista no desconocen que pueden surgir objeciones, aunque confían que el grueso de los inmuebles no generarán mayores sobresaltos.

El oficialismo espera imprimir un ritmo frenético de trabajo en las últimas tres semanas de este Concejo. Aunque descuenta que habrá chispazos, confía en imponer su número antes de que todo cambie con la jura de los nuevos ediles.