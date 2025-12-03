Diputados: Provincias Unidas tendrá el bloque de gobernadores más grande, sin aportes de Valdés ni Vidal

Provincias Unidas salvó la ropa. El espacio de cinco gobernadores, que animó la campaña electoral pero obtuvo magros resultados, logró armar un bloque en Diputados que, de mínima, será la representación más grande de jefes provinciales. Tendrá voces de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy. No sé sumó el correntino Gustavo Valdés , único ganador del espacio en octubre.

También se fue de PU el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , quien controla el voto del diputado José Garrido . A último momento, se unió a la exlibertaria Lourdes Arrieta y permitió que el bloque tenga 18. Si no hubiese alianza PRO-UCR, sería la tercera fuerza de la cámara. Por el contrario, el gobernador correntino envió a Diógenes González al minúsculo bloque UCR, que tendrá seis votos, porque se fue Karina Banfi , una histórica de la UCR, que peleó por ser jefa y cayó en el duelo con la mendocina Pamela Verasay . "El 12 se elige presidente de la UCR y Valdés no podía quedar con los pies afuera del partido", interpretaban en PU.

Provincias Unidas se completó con fuerzas locales, socialistas y exPRO- y llegará a 22 votos si, como aseguran fuentes del espacio, habrá una alianza con la dupla de la Coalición Cívica ( Maximiliano Ferraro y Mónica Frade); y con la dupla que quedó de Encuentro Federal: Nicolás Massot y Miguel Pichetto , quien no quiso integrarse a PU porque no le permitieron ser jefe. Ese cargo quedó para la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia .

De esta manera, Provincias Unidas quedó por encima de la construcción del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , quien sumó a Misiones, Neuquén y Catamarca, provincias con bloques propios. Sólo le quedó su sociedad con Tucumán.

Hay seis representantes por Córdoba ( Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca que reemplazará a Siciliano, Juan Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres ), cuatro por Santa Fe (Scaglia; los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías ; y el exPRO José Núñez ), dos por Jujuy ( Jorge Rizotti y María Inés Zigarán) ; y los restantes por Chubut ( Jorge Ávila ). La última incorporación del PRO es el rionegrino Sergio Capozzi .

El radicalismo aporta tres votos: Martín Lousteau, Mariela Coletta y Pablo Juliano, jefe de Encuentro Federal hasta el 10 de diciembre. El plan es sumar a la Coalición; Pichetto y Massot para garantizarse la tercera fuerza del recinto, lo que permite acceder a una vicepresidencia y pedir más lugares en las comisiones, en un tenso reparto.

Martín Menem quiere quedarse con la mayoría de los casilleros y para eso intentará que el cuerpo lo faculte a repartir los casilleros a gusto. Necesitará que no se conforme una mayoría que defina lo contrario. Al ser la tercera fuerza, además, PU tendrá más lugares entre los remanentes de las comisiones que deje un recinto semi polarizado entre UP y La Libertad Avanza.

UCR, con seis

El radicalismo mantendrá su sello propio y definirá al final del día si realiza un interbloque con el PRO para sumar fuerzas. Las negociaciones, impulsadas por Mauricio Macri, se iniciaron este martes y no terminaron al inicio de la jura. Como anticipó Letra P, la mendocina Verasay será la jefa, un pedido del gobernador Alfredo Cornejo.

La bancada la completan los chaqueños Guillermo Argüello y Gerardo Cipolini, cercanos al gobernador Leandro Zdero; el correntino González, el mendocino Lisando Nieri y la entrerriano Darío Schneider. No se integró la bonaerense Banfi, quien disputaba la presidencia del bloque con Verasay. Aún no definió su destino.