Ciudad de Buenos Aires: la cena solidaria de una ONG se convirtió en una cumbre de la rosca porteña

Ciudad de Buenos Aires: una cena solidaria de una ONG se convirtió en una cumbre de la rosca porteña

La cena anual solidaria de la Fundación de la Familia Policial se transformó este martes en La Rural en una cumbre de la dirigencia política de la Ciudad de Buenos Aires que reunió a más de 700 personas entre las que se encontraban referentes de todo el arco político, representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad, empresarios y destacados artistas nacionales.

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El encuentro organizado por la entidad que preside Genoveva Ferrero , secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño, tuvo como objetivo recaudar fondos para sostener y ampliar los programas de asistencia de la organización, que anunció la inauguración del primer jardín maternal para hijos de policías de la ciudad, a diez años de la creación de la fuerza porteña.

La cena contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , y varios integrantes de su gabinete. Entre ellos, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny ; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez ; el ministro de Justicia, Gabino Tapia ; la ministra de Educación, Mercedes Miguel ; el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi y el secretario de Gobierno, Francisco Quintana .

También participaron la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez ; legisladoras porteñas como Silvia Lospennato , Silvia Idas , Sandra Rey , Guadalupe Tagliaferri , Claudia Neira y Andrea Freguia , junto con los legisladores Horacio Rodríguez Larreta , Juan Pablo Arenaza y Nicolás Pakgojz y el secretario Administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo .

En representación de las fuerzas de seguridad y del ámbito judicial, asistieron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Ariel Casaló ; la subjefa, Carla Mangiameli ; el subsecretario de Operaciones de la SIDE y exjefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz ; la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Marcela De Langhe ; el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta ; el fiscal federal Ramiro González ; y el procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo . También estuvieron presentes el jefe de la Policía Federal Argentina y el jefe de la Gendarmería Nacional.

Silvia Lospennato, Genoveva Ferrero y Claudia Neira

“Muchos de nosotros pensamos muy distinto en muchas cosas y seguramente mañana nos cruzaremos y discutiremos por muchos temas, pero hoy estamos todos juntos acá compartiendo los mismos valores y queriendo cuidar a quienes nos cuidan todos los días”, afirmó Ferrero.

Daniel Angelici y Genoveva Ferrero

También asistieron el senador Sergio Uñac; el diputado Emilio Monzó; el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; la presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García; y el dirigente radical Daniel Angelici; y los empresarios de medios Jorge Rendo y Daniel Hadad, entre otras personalidades.

La fundación y la comunidad policial

La Fundación de la Familia Policial tiene como objetivo brindar asistencia integral a los más de 26.000 policías y 1750 bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y a sus familias.

Desarrolla programas de apoyo destinados a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, familiar o personal; acompaña a familias con integrantes con discapacidad y promueve el bienestar físico, emocional, social y profesional de toda la comunidad policial porteña.

Ferrero junto a Daniel Hadad

Asimismo, impulsa capacitaciones, investigaciones y políticas públicas vinculadas con la seguridad, con el propósito de fortalecer el acompañamiento a quienes cumplen funciones esenciales para la comunidad.

La puesta en marcha del primer jardín maternal representa un nuevo paso en ese camino y busca ofrecer una respuesta concreta a las necesidades cotidianas de las familias que integran la Policía de la Ciudad.

El nuevo proyecto

Ferrero anunció la creación del primer jardín maternal destinado a hijos e hijas de integrantes de la Policía de la Ciudad. El establecimiento comenzará a funcionar en marzo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y contará con salas para niños de 1, 2 y 3 años. El proyecto busca dar respuesta a una demanda histórica de las familias policiales.

Guadalupe Tagliaferri, Genoveva Ferrero y Horacio Rodríguez Larreta

“Desde la creación de la Policía de la Ciudad, hace diez años, la puesta en marcha de este jardín maternal fue un sueño. Gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Ciudad, hoy estamos dando un paso muy importante para seguir cuidando a quienes nos cuidan”, destacó Ferrero al cierre de sus palabras de agradecimiento.

La creación del jardín maternal se suma a los distintos programas que impulsa la Fundación para acompañar a los integrantes de las fuerzas de seguridad porteñas y sus familias. Durante el año pasado, con parte de los fondos recaudados en la cena solidaria se otorgaron más de 120 becas, diez de ellas destinadas a estudiantes universitarios. Además, más de 320 efectivos participaron en talleres promovidos por la institución, que también brinda asistencia para cubrir gastos de movilidad y viáticos.

Jorge Macri y María Belén Ludueña