Con la alianza del PRO y LLA sin avances en la Ciudad, los electrones liberales sueltos hacen su juego

Aunque todavía no tienen fecha definida, los comicios que pondrán en juego la Jefatura de Gobierno porteña ya empezaron a reordenar el tablero en la ciudad de Buenos Aires . Mientras La Libertad Avanza (LLA) y el PRO negocian un posible acuerdo a nivel nacional , dirigentes liberales que n integran ninguna de ambas fuerzas se mantienen expectantes por el desenlace que podría tener ese diálogo en la Capital para definir su estrategia electoral.

En las reuniones quincenales que mantienen Eduardo "Lule" Menem y Diego Santilli con los diputados macristas Cristian Ritondo y Fernando De Andreis , aún no se avanzó en la discusión sobre el principal bastión de PRO. Fuentes de ambos partidos reconocen que hubo conversaciones por el eventual reparto de intendencias en la provincia de Buenos Aires y el interior del país, pero que aún no profundizaron sobre la posibilidad de volver a confluir en territorio porteño.

De esa negociación depende el posicionamiento que terminarán adoptando los electrones liberales que se mueven con independencia de la estrategia libertaria y del macrismo. Es que mientras algunos se entusiasman con competir en una interna con ambos espacios, otros rechazan cualquier posibilidad de compartir armado con el partido de Javier Milei .

El posicionamiento de los dirigentes liberales que se mueven con independencia de PRO y LLA rumbo al 2027 depende del resultado de las negociaciones de Ritondo y De Andreis con Casa Rosada

A la espera de definiciones, el exlegislador porteño Roberto García Moritán ya confirmó que participará de la próxima contienda electoral. En mayo, anunció su candidatura a jefe de Gobierno por el Partido Demócrata Progresista (PDP) -que apuesta a construir una alternativa nacional- y buscará disputar parte del electorado que hoy comparten el PRO y LLA.

"El PRO gobierna la ciudad hace 20 años: ocho de Mauricio Macri , ocho de Horacio Rodríguez Larreta y ahora cuatro de Jorge Macri . Ya es tiempo de renovar. Nada que dura tanto tiempo puede ser una novedad y acá hace falta frescura, valentía e innovación", aseguró Moritán a Letra P .

No es la primera vez que el empresario se lanza a la carrera para conducir la ciudad. En 2023, había presentado su precandidatura a alcalde por Republicanos Unidos, pero luego negoció con Jorge Macri bajar su postulación para no dividir el voto de la derecha en medio de la reñida puja que el PRO mantenía con Martín Lousteau (UCR) en la interna de Juntos por el Cambio en las primarias.

Tras el desembarco del exintendente de Vicente López en Uspallata, se sumó al gabinete porteño como ministro de Desarrollo Económico. En octubre de 2024, sin embargo, dejó su cargo al frente de la cartera en medio de su separación con la modelo Carolina "Pampita" Ardohain y denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del área, que el gobierno capitalino desmintió.

Roberto García Moritán se lanzó como candidato a jefe de gobierno y buscará disputar una interna con PRO y LLA

Según indicaron en su entorno, Moritán mantuvo conversaciones para volver a colaborar con el gobierno macrista hace unos meses. La intención era que se incorporara a un equipo de desregulación en el distrito, pero sus diferencias con funcionarios de primera línea frustraron el retorno. Ahora, como candidato, volverá a impulsar esa agenda de alivio fiscal y administrativo para comercios, una prioridad que comparte con LLA. Por eso, cerca suyo, aspiran a disputar una interna con el PRO y el partido mileísta, aunque reconocen que se trata de un escenario complejo.

Un aliado para la reelección

Yamil Santoro también tuvo un acercamiento con el PRO que, en su caso, sí derivó en su ingreso a la estructura macrista. Tras cosechar un 0,63% en la última elección y quedar afuera de la Legislatura porteña, asumió como ceo del Parque de la Innovación, dependiente del gobierno local.

Tras su salida de Republicanos Unidos, se acercó al proyecto político que impulsa una candidatura de Dante Gebel, pero finalmente recaló en el PRO. La agenda de "ley y orden" -con desalojos y refuerzo policial- que empezó a impulsar el alcalde porteño tras la derrota del sello amarillo en las urnas en mayo de 2025 fue decisiva para su integración a las filas macristas.

Ahora, trabaja para fortalecer el sello amarillo en su tradicional bastión y apuntalar la reelección de Macri al frente del Ejecutivo.

Dos jugadores que analizan volver

Al igual que Santoro, Ramiro Marra dejó su banca como legislador porteño en diciembre. Su salida se produjo en medio de un fuerte desencanto con la política, en especial tras su expulsión de LLA, el partido que ayudó a fundar y robustecer en la Ciudad, y la magra cosecha que consiguió en los últimos comicios porteños. Respaldado por la UCEDÉ, había conseguido un 2,61%, muy cerca del piso del 3% que necesitaba para renovar su mandato.

Desde entonces, se replegó en las finanzas. De todos modos, continúa con una intensa actividad en las redes sociales, donde promueve una agenda liberal y de "mano dura". El impacto de sus publicaciones funciona hoy como un termómetro para una eventual candidatura. Es que, pese a que se muestra muy cómodo en el sector privado, tras meses fuera de la escena política, no descarta volver a competir. En 2023, cuando se postuló para la Jefatura de Gobierno por LLA, cosechó casi un 14%.

Ramiro Marra no descarta volver a competir por la jefatura de gobierno tras su salida de Legislatura porteña en diciembre pasado (Foto: Victoria Gesualdi)

Ricardo López Murphy es otro de los dirigentes que podría volver a involucrarse en la política porteña. El excandidato a jefe de Gobierno viene trabajando junto a María Eugenia Talerico en un armado nacional que ofrezca una alternativa a Milei. En las últimas semanas, la exvicepresidenta de la UIF respaldó la candidatura presidencial de Hernán Lacunza, que, pese a integrar el PRO, se muestra crítico de un posible acuerdo con la Casa Rosada.

En la ciudad, ambos esperan el desenlace de las negociaciones entre los delegados macristas y la cúpula libertaria para definir su esquema de aliados. Tienen en claro que, si se concreta la alianza entre ambos espacios, ellos buscarán ofrecer una alternativa. Los nombres para liderar ese proyecto son todavía una incógnita.