El peronismo busca darle relieve a un ente clave de la Ciudad que deberá controlar licitaciones millonarias

Matías Barroetaveña, Juan Manuel Olmos, Itai Hagman y María Rosa Muiños engrosaron la tropa del peronismo presente en la audiencia para el Ente Regulador de Servicios Públicos

La Legislatura porteña avanzó, este lunes, con el proceso de renovación del directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad de Buenos Aires. Los candidatos a encabezar el organismo se presentaron ante la Junta de Ética y Organismos de control en una audiencia pública marcada por una presencia de figuras del peronismo que mostró la voluntad de subirle el volumen a ese cuerpo .

Por el Salón Dorado del parlamento local, transitaron esta mañana la exlegisladora Paola Michielotto , propuesta por Jorge Macri para la presidencia del órgano de control, y 17 de los 18 aspirantes a ocupar las vocalías en juego. Entre ellos, destacó Eugenio Begué, quien consiguió dar una postal de unidad en el PJ al alinear a distintas corrientes internas del espacio detrás de su figura.

El organismo tiene a su cargo, entre otras áreas, la fiscalización de los contratos de higiene urbana, entre ellos el del servicio de recolección de residuos, y los servicios de transporte: desde el subte porteño hasta las líneas de colectivos cuyo recorrido se circunscribe a la capital federal.

Originalmente, la audiencia había sido convocada para mediados de septiembre, pero debió postergarse luego de que los bloques parlamentarios y asociaciones de consumidores impulsaran una amplia mayoría de candidaturas masculinas .

La Constitución de la Ciudad establece que los órganos colegiados no pueden tener más de un 70% de sus integrantes del mismo género. La postulación de Michielotto, cercana al diputado Cristian Ritondo , no alcanzaba a cubrir el cupo femenino, por lo que la Junta de Ética abrió una instancia complementaria para suscribir nuevas candidatas mujeres y facilitar los acuerdos entre las fuerzas para repartir los cargos.

La Junta de Ética, encabezada por el peronista Matías Lammens, llevó adelante la audiencia para renovar el directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos

A las 12 postulaciones originales se incorporaron seis nuevos nombres -cinco mujeres y un varón-, cuyas candidaturas fueron sometidas a un proceso de impugnación, previo a la audiencia de esta semana. Ahora, el recinto deberá definir quienes, de entre los 18 aspirantes, asumirán como vocales del Ente. Según confirmaron fuentes parlamentarias a Letra P, se prevé que las candidaturas se traten en una sesión especial el próximo 29 de octubre.

Una demostración de fuerza del PJ

En este contexto, el peronismo buscó dar una fuerte señal de respaldo a sus candidatos, en particular a Begué. El aspirante a director del organismo porteño sumó a figuras de primera línea del sindicalismo y el PJ a su colección de apoyos rumbo a la renovación del Ente.

Del sector gremial, participaron de la audiencia de este lunes Jorge Sola, secretario general de la CGT; Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); y Guillermo Mangone, líder de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural. También estuvo presente el jesuita Rodrigo Zarazaga, rector del Instituto Universitario del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS).

Begué, cercano a Patria Grande, también contó con adherentes en la primera fila de las tribunas, donde se ubicaron Juan Manuel Olmos, histórico armador del peronismo porteño y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN); y el diputado Itai Hagman, cercano al dirigente social Juan Grabois. A su lado, se encontraban, además, el legislador Matías Barroetaveña y la titular de la Defensoría del Pueblo, María Rosa Muiños.

El peronismo mostraba, así, una postal de unidad que se asemejó al acto del PJ porteño del sábado último por el Día de la Lealtad, pero que horas más tarde entraría en tensión por las candidaturas 2027 y el globo de ensayo de unas primarias con Horacio Rodríguez Larreta.

Dirigentes sindicales y políticos de distintas corrientes del PJ asistieron a la Legislatura para apoyar a la candidatura de Eugenio Begué

En su discurso, el candidato de Fuerza por Buenos Aires agradeció el respaldo de estos dirigentes y llamó a profundizar los controles sobre los servicios públicos, en especial en zonas postergadas de la ciudad. "Garantizar el derecho de los más vulnerables es también una forma de control", planteó.

Begué propone, a su vez, profundizar la fiscalización de los subtes, para mejorar la frecuencia de las formaciones, e incorporar nuevos servicios públicos al esquema de monitoreo del Ente, como el alquiler de bicicletas en la vía pública y la prestación de los comedores de escuelas.

La Libertad Avanza, demorada

El engrosado despliegue del peronismo en la ciudad dejó un fuerte contraste con la baja concurrencia de La Libertad Avanza (LLA), que priorizó una postal de alto voltaje político para capitalizar el traslado de presos a Marcos Paz rumbo a las elecciones de 2027.

Así, el primer tramo de la audiencia se desarrolló sin participación del bloque libertario, que estuvo ausente durante la exposición de Michielotto y Begué. La exlegisladora -respaldada por Ritondo, quien tampoco dio el presente en la audiencia- abrió la ronda de exposiciones con un discurso en el que llamó a modernizar el organismo de control, reforzar la rendición de cuentas y profundizar la accesibilidad para los vecinos.

La exlegisladora Paola Michielotto (PRO), candidata a presidenta del Ente Regulador, llamó a modernizar el organismo y profundizar el vínculo con los vecinos

La candidata del Ejecutivo planteó la necesidad de avanzar con la elaboración de un índice de calidad de los servicios públicos porque "lo que no se mide, difícilmente se puede mejorar" y crear una "mesa de trabajo de innovación" para coordinar el trabajo conjunto con universidades, centros de investigaciones, agrupaciones de consumidores y actores de la sociedad civil.

El legislador libertario Nicolás Pakgojz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, se sumó a la audiencia tras la exposición de la dirigente del PRO y el principal aspirante del PJ, mientras que su compañera Lucía Montenegro y Pilar Ramírez, presidenta de la bancada violeta y alfil de Karina Milei en la ciudad, llegaron más tarde.

La titular de la filial porteña de LLA había acompañado a la secretaria general de la Presidencia en una conferencia de prensa por el operativo de desalojo y cierre de la cárcel de Devoto con la que dejaron en offside al gobierno porteño: con Jorge Macri en España, no hubo representantes de la Ciudad.

El libertario Nicolás Pakgojz se sumó a la audiencia tras las exposiciones de Michielotto y Begué

Casualmente, la llegada tardía de LLA coincidió con la presentación de la aspirante a la presidencia del Ente, un lugar que, en un primer momento, se había evaluado que quedara en manos de un referente violeta puro. Si bien Michielotto mostró buena sintonía con el partido mileísta durante su último mandato en el parlamento local, no deja de ser una figura con tintes amarillos.

La negociación que contemplaba ese escenario involucraba también las designaciones a la Fiscalía General porteña, donde quedó ratificado Juan Martín López Zavaleta, y la Defensoría del Pueblo, que continuará bajo la órbita del PJ. Para que los tres bloques mayoritarios de la Legislatura porteña se llevaran su tajada de poder, se había barajado la posibilidad de que LLA se hiciera con la conducción del Ente Regulador, reparto que se terminó enfriando conforme avanzaron las conversaciones.