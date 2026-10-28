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DISCUSIÓN 2027

De San Nicolás a la Casa Rosada: Santiago Passaglia y Manuel Passaglia se lanzaron a la carrera presidencial

El intendente nicoleño y su hermano, diputado bonaerense, anunciaron que se presentarán con Hechos. Se diferenciaron de Milei y del kirchnerismo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Santiago Passaglia y Manuel Passaglia se anotaron en la carrera por la presidencia&nbsp;

Santiago Passaglia y Manuel Passaglia se anotaron en la carrera por la presidencia 

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Los hermanos aseguraron que no irán por el centro ni detrás de nadie: “Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo”. Presentaron a Hechos como “la única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”, con una propuesta centrada en recuperar el valor del trabajo y el poder adquisitivo, y se apoyaron en la gestión que desarrollaron en San Nicolás.

Críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

En el mensaje, los Passaglia reconocieron la capacidad del Presidente para impulsar cambios, pero cuestionaron el impacto de su programa económico sobre los ingresos. “La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, afirmaron. Sobre el kirchnerismo, sostuvieron que “no tienen chance” y que son “lo peor que le pasó a la Argentina”.

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