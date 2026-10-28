De San Nicolás a la Casa Rosada: Santiago Passaglia y Manuel Passaglia se lanzaron a la carrera presidencial

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y su hermano, el diputado bonaerense Manuel Passaglia, confirmaron este miércoles que competirán por la Presidencia de la Nación en 2027 con Hechos, el partido que fundaron en su ciudad. Lo anunciaron en un video difundido en redes sociales, con críticas al presidente Javier Milei y al kirchnerismo.
Los hermanos aseguraron que no irán por el centro ni detrás de nadie: “Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo”. Presentaron a Hechos como “la única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”, con una propuesta centrada en recuperar el valor del trabajo y el poder adquisitivo, y se apoyaron en la gestión que desarrollaron en San Nicolás.
Críticas a Javier Milei y al kirchnerismo
En el mensaje, los Passaglia reconocieron la capacidad del Presidente para impulsar cambios, pero cuestionaron el impacto de su programa económico sobre los ingresos. “La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, afirmaron. Sobre el kirchnerismo, sostuvieron que “no tienen chance” y que son “lo peor que le pasó a la Argentina”.