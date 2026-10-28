El gobierno de Donald Trump le pidió a la Casa Rosada que colaborara con la fuga de Bolsonaro de Brasil

Unas horas después de que se conocieran los resultados electorales en Brasil, el gobierno de Donald Trump se comunicó con la administración de Javier Milei para pedirle que colabore con el escape y traslado de Flávio Bolsonaro y su familia. La Casa Rosada , a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Migraciones y la Secretaría de Inteligencia, fue parte de un operativo mayor que culminó este miércoles con el arribo de los brasileños a Miami.

Tres fuentes de primera línea del oficialismo confirmaron a Letra P un "fuerte interés y pedido" de Washington para que se active un operativo de seguridad y monitoreo con el objetivo de que el excandidato a presidente de Brasil escapase de su país y se subiera a un avión privado con rumbo a Estados Unidos. Algunos de los funcionarios involucrados dieron a entender, también, que la coordinación general estuvo liderada por el asesor Santiago Caputo desde Misiones.

En la madrugada de este miércoles, la Dirección Nacional de Migraciones informó que "a las 22:50 hs del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro , Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro , Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ".

Luego de la comunicación oficial, uno de los integrantes del Gobierno argentino que estuvo detrás del operativo sostuvo que "ninguno de los familiares del expresidente Jair Bolsonaro , incluído su hijo Flávio", quien está acusado del delito de lavado de dinero y evasión fiscal, "tenían prohibido salir de su país de origen".

"No tuvieron ningún problema para salir de Brasil, por lo que consecuentemente tampoco lo tuvieron para entrar a Argentina, ni para abordar un vuelo privado", aclaró la fuente. El argumento de la Casa Rosada es que, más allá de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó retener los pasaportes de Bolsonaro, "no hubo alerta ni impedimento legal" para que el excandidato ingresara a Argentina. "Pasó como cualquier ciudadano, aunque por supuesto monitoreado por nosotros", sumó una fuente al tanto del viaje.

La huida de Flávio Bolsonaro a EE.UU. vía Argentina despierta sospechas sobre una ayuda del Gobierno para que el excandidato, que tenía prohibido salir de Brasil, se refugiara bajo la protección de Trump ¿Santiago Caputo presente y huída con escolta policial? @JuanRezzano https://t.co/mFC8xXgDeU pic.twitter.com/jqaRh0AWhq

La disposición de la Justicia brasileña incluía la entrega, en un plazo de 24 horas, de todos sus documentos, incluidos los de otras nacionalidades, ya que el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro posee pasaporte italiano.

Donald Trump pidió que saquen a Bolsonaro de Brasil

De acuerdo a la versión del Gobierno argentino, la entrada al territorio nacional fue en la noche de este martes por tierra, a través del puente internacional Tancredo Neves y contó con la escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Migraciones, que depende del Ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva, y el monitoreo permanente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a cargo de Cristian Auguadra, cuyo jefe político es Santiago Caputo. Los efectivos custodiaron el traslado hasta la pista del aeropuerto ubicado en Iguazú.

De esta forma, se confirma una triangulación entre tres aliados de la derecha internacional con Trump desde Estados Unidos, Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador, por donde se estima que pasó también el vuelo de la familia brasileña, quien ya se encuentra refugiada en EEUU. Al respecto, y dado el interés que le comunicó la Casa Blanca a la Casa Rosada, se espera que los Bolsonaro reciban asilo político formal en este país.

Paula Rossi, del diario La Nación, aseguró que Caputo estuvo presente en el aeropuerto de Iguazú en el momento en que el prófugo abordó el avión. Fuentes del entorno del asesor presidencial dieron a entender a este medio que la información es veraz, aunque evitaron dar detalles al respecto. En paralelo, todas las personas que conforman el ecosistema de redes sociales liderado por Caputo festejaron la maniobra internacional.

SACA DEL MEDIO LULA VIEJO PUTO



TE BAILO TÁCTICAMENTE SAGAZ — DAN (@GordoDan_) October 28, 2026

Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, salió a festejar la desinformación del tema en las horas previas y destacó en esta operación el rol de Lucas Luna, alias Sagaz, otro de los integrantes de la mesa chica del asesor. Luna, quien tiene la visa norteamericana suspendida porque intentó trasladar en un avión comercial componentes armamentísticos desde Estados Unidos a Argentina, que incluso le valieron una detención en el Aeropuerto, suele ser un actor activo en este tipo de maniobras del caputismo.

A la una de la madrugada de este miércoles, cuando se estima que estaba en Misiones, el asesor presidencial atacó a la prensa -a la que el Presidente había condenado a la hoguera 72 horas antes- por haber informado que la operación que finalmente se realizó en la noche de este martes había tenido lugar antes, durante el transcurso de esa jornada.

"La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia", escribió y agregó: "Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración".

Caputo, además de ser el jefe político de la SIDE y el Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto, que en los papeles maneja Pablo Quirno, es también el principal puente entre el trumpismo y el mileísmo. De hecho, suele manejar la diplomacia paralela de toda la derecha, con vínculos entre Washington, la CEPAC y Balcarce 50.