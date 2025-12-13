Cobertura noruega a tono con el fallido viaje de Javier Milei a Oslo

Como viví durante una parte de 2024 en la Argentina , enviado por El Portal de Olso, medio con el cual dejé de colaborar por diferencias creativas (N.d.E: lo echaron), en un intento por graficar el fenómeno de Javier Milei para el público escandinavo (N.d.E: no pudo), no me sorprendió que me llamaran de Letra P .

Apenas atendí, Juan Rezzano , el jefe de Redacción, me preguntó si estaba en Noruega, me informó que Milei iba camino a participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y quería saber si podía realizar la cobertura. A todo le dije que sí. Enseguida reservé el pasaje de avión. En realidad, estaba haciendo el círculo dorado, un popular recorrido turístico, en Islandia. Es apenas un vuelo de tres horas .

Volver a cobrar en dólares me emocionó. Allá deben estar nadando en los de Scott Bessent , pensé. Lo que no sabía es que el secretario del Tesoro ya hacía rulos antes de que Toto Caputo usara pantalones largos (en Brasil) y que ya había vendido sus pesos. Me enteré cuando me llegó el adelanto para los viáticos a mi caja de ahorro en pesos de una cuenta argentina. Cancelé el avión y saqué un boleto de ferry. Tengo por delante una travesía de más de 30 horas .

En medio del mar, me puse a investigar para la cobertura: googleé "Milei + Machado" y no salió nada de María Corina, sino de un tal Fred. Parece que es un empresario acusado de vínculos narcos que terminó con la candidatura de José Luis Espert , el elegido por Milei para pelear en la provincia de Buenos Aires.

¿Y si organizó este viaje a último momento para evitar que apareciera esa asociación en Google? Es demasiado conspirativo, me convenzo. Ni que Argentina sea un país en el que la Cámara de Diputados organice una charla antivacunas con un hombre al que se le pega el metal a su cuerpo o cosas por el estilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1994418548807283043&partner=&hide_thread=false "Congreso":

Por la exposición antivacunas que se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados pic.twitter.com/cISXJ5vQDF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 28, 2025

En la TV noruega veo la entrada de Milei al Grand Hotel Oslo, en Karl Johans gate 31. Viste el mameluco de YPF y me parece que va desabrigado: hacen cero grados por estos días en esa ciudad y sé que en Buenos Aires, con 30 grados, usa cuatro camperas. Hay un grupo de argentinos que lo esperaba y le gritó "Viva la Libertad, Carajo". Pero hay uno está apartado y no pone cara de ser libertario. "¡Qué lástima que se murió Griesa! Lo veía con el logo de YPF y lo hubiera incautado como a la Fragata Libertad", dice en español. El periodista noruego no le entiende y busca a otro a quien entrevistar al menos en inglés.

Un zurdo liberal

No sé si la habitación de Milei da a la calle. Supongo. De ser así, puede ver la estatua de Johan Sverdrup que hay en la plaza de enfrente. Fue el primer primer ministro bajo el régimen parlamentarista. Era del Partido Liberal, que en noruego se dice Venstre, que literalmente quiere decir "izquierda". Ojalá nadie se lo haya dicho a Milei porque inventaría la sigla NOLSALT: no odiamos lo suficiente a los traductores.

Johan Sverdrup La estatua de Johan Sverdrup, un "zurdo" liberal para Milei.

...

El ferry me deja en Hirtshals, al norte de Dinamarca. Hace años que no hay un barco directo a Noruega desde Islandia. Estoy a 300 kilómetros de Oslo. Voy a sacar un boleto de tren mientras hago la conversión de pesos a coronas danesas y me doy cuenta de que ya estoy perdiendo plata con esta cobertura. Desde Buenos Aires me mandan la agenda presidencial. Están previstas una audiencia con su Majestad el rey Harald V y otra con el primer ministro, Jonas Gahr Støre.

Le mando un mensaje a una fuente del gobierno para ver qué esperan de esa reunión. Me responde: "Dinamarca compró los F-35 y le vendió sus F-16 a Argentina por u$s 300 millones. Es como vender el Iphone 11 porque ya te compraste el 17. Tenemos cosas viejas que podemos ofrecerle a Milei. Entiendo que ahora está buscando submarinos".

petri con f16 2 El exministro de Defensa Luis Petri, disfrazado de Pete "Maverick" Mitchell, firma la compra de los F-16.

...

Ya estoy en Noruega y acaba de comenzar la ceremonia de los Premios Nobel en el ayuntamiento de Oslo. Corina Machado todavía no llegó. Sube al escenario su hija, Ana Corina Sosa. Voy con los tiempos justos, pero supongo que Milei va a esperar a la lideresa de la oposición a Nicolás Maduro, que está en plena travesía para salir, clandestinamente, desde Venezuela, en un operativo que parece sacado de una novela de John le Carré. Mirá si va a hacer 12 mil kilómetros para no verla, pienso; es como ir a un cumpleaños e irse antes de que llegue el cumpleañero.

Los mamelucos de Javier Milei

Me culpo por haberlo pensado. Milei se subió al avión apenas puse un pie en Oslo. Me pasan que la Casa Rosada argumentó que no quería opacar a la agasajada (N.d.E: esto es real) y que tenía muchas cosas por hacer. Se ve que no eran tantas como para igual pasar unos días en Noruega. Después vi que firmó un proyecto de ley apenas aterrizó, en una oficina de Aeroparque, con el jetlag. Al parecer ni tuvo tiempo de ir a Olivos y todavía tenía puesto el mameluco, pero encima había otro recostado en un sillón de al lado. ¿Y si llevaba dos al mismo tiempo? Si suele usar cuatro camperas juntas, ¿por qué no?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1999091783809261951&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei, recién aterrizado en Buenos Aires, firmó el proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno enviará al Congreso, acompañado por su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. pic.twitter.com/QrGb9om6wD — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 11, 2025

Le mando un mensaje a Rezzano. Ensayo un refrán noruego que dice que en la vida lo importante no es llegar sino el camino, como para prepararlo para justificar que no pude ver a Milei. Al fin y al cabo, el presidente tampoco pudo ver a Corina Machado. Me dice que en el periodismo lo importante es llegar. Y tiene razón. También que ya me pagaron un adelanto, que algo debería mandar. De nuevo, tiene razón, pero por las dudas se me ocurre googlear las leyes laborales de Argentina para ver si estoy cubierto. Veo que lo que Milei firmó es una reforma laboral y me puse enseguida a escribir este texto.