VIAJE FALLIDO

Sin foto con María Corina Machado, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega

Participó de la entrega del premio Nobel de la Paz a la venezolana, que no estuvo en la ceremonia. Tenía una audiencia con el rey Harald V. Regreso anticipado.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier MIlei, en Noruega.&nbsp;

Javier MIlei, en Noruega. 

Notas Relacionadas
Javier Milei, presidente de la Nación.
EL NUEVO CONGRESO

Milei firmará el llamado a extraordinarias: Presupuesto, reforma laboral y ley de Glaciares, en agenda

Por  Pablo Lapuente

El jefe de Estado participó este miércoles por la mañana (hora Argentina) de la ceremonia de premiación en el ayuntamiento de la capital del país nórdico, donde el Comité del Premio Nobel le entregó el galardón a Ana Corina Sosa, , quien leyó un discurso de su madre en su nombre. La referente venezolana vive en la clandestinidad y, por cuestiones de seguridad, no llegó a tiempo para la ceremonia.

En la sede administrativa del gobierno argentino se esperaba que Milei se encontrara en algún momento con Corina Machado. De hecho, se habló incluso de permanecer en Noruega más de previsto para aguardar la llegada de la fundadora del partido Vente Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976631905262207038&partner=&hide_thread=false

Según un comunicado oficial de la organización internacional, Machado “hizo todo lo que estaba en su mano” para llegar a Oslo. Según dijeron, incluso, atravesando “peligro extremo”, decidieron priorizar su seguridad. Confirmaron que ella se encuentra bien y que el objetivo sigue siendo que llegue a la capital noruega más adelante, aunque no podrá participar de los actos centrales previstos para este miércoles.

El regreso anticipado de Javier Milei

Sin embargo, algo cambió en las expectativas de la comitiva presidencial, integrada por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El mandatario suspendió su estadía y se subió al avión oficial cerca de las 14.40 (hora de Argentina). Se espera que llegue a Buenos Aires este jueves a las 7. "Canceló todo por un tema de agenda y ya está volviendo", confió a Letra P una fuente oficial, sin brindar más detalles.

Además del fallido encuentro con Corina Machado, Milei tenía agendadas dos reuniones oficiales. A las 15.30 (hora local), el jefe de Estado iba a mantener uan audiencia con el Rey Harald V y, luego, a las 17.10, debía protagonizar otra cumbre bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en un encuentro clave para explorar vínculos políticos y económicos con el país escandinavo. Ambas fueron suspendidas.

Fuentes oficiales no pudieron precisar las razones del regreso anticipado de Milei, aunque lo atribuyeron de manera informal a la agenda de "gran importancia" en el país, que incluye el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei.
YA SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO

¿Quién le discute el 2027 a Milei?

Oposición aturdida, Círculo Rojo endulzado, sindicalismo desdibujado... ¿Es la economía? En esta nota, el escenario de la discusión que ya empezó.
Imágenes del video sobre el virus Ku-K12 que lanzó Javier Milei en 2024.
ARGENTINA ZOMBI, LA SECUELA

Milei lanza videos y memes sobre el virus K en 3, 2, 1...

El subclado identificado con esa letra de un virus de influenza ataca en Reino Unido. El antecedente del KU-K12 y la enfermedad mental del electorado peronista.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Paolo Rocca construye los caños de los gasoductos para Vaca Muerta 
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Rocca le advirtió al personal que puede cerrar su fábrica de Valentín Alsina

Por  Francisco Aristi
El GNL es cada vez más demandado y tanto Asia como Europa buscan diversificar sus proveedores.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Los caños de China desatan la furia de Rocca con el GNL de Vaca Muerta

Por  David Mottura
Javier Milei junto a Gonzalo Roca y Karina Milei, en su última visita a Córdoba.
Libertarios vs. Federales

Milei regresa a Córdoba: vuelta olímpica para celebrar el 26-O en tiempos de fricción con Llaryora

Por  Yanina Babiachuk
Leila Gianni.
TODO MAL

Arde La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni asumió como concejala y rompió el bloque

Por  Juan Rubinacci