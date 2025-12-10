Sin foto con María Corina Machado, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega

Javier MIlei, en Noruega.

El jefe de Estado participó este miércoles por la mañana (hora Argentina) de la ceremonia de premiación en el ayuntamiento de la capital del país nórdico, donde el Comité del Premio Nobel le entregó el galardón a Ana Corina Sosa, , quien leyó un discurso de su madre en su nombre. La referente venezolana vive en la clandestinidad y, por cuestiones de seguridad, no llegó a tiempo para la ceremonia.

En la sede administrativa del gobierno argentino se esperaba que Milei se encontrara en algún momento con Corina Machado. De hecho, se habló incluso de permanecer en Noruega más de previsto para aguardar la llegada de la fundadora del partido Vente Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976631905262207038&partner=&hide_thread=false .@MariaCorinaYA mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia.

Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela.

VLLC! https://t.co/4mXYzoFMtP — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2025 Según un comunicado oficial de la organización internacional, Machado “hizo todo lo que estaba en su mano” para llegar a Oslo. Según dijeron, incluso, atravesando “peligro extremo”, decidieron priorizar su seguridad. Confirmaron que ella se encuentra bien y que el objetivo sigue siendo que llegue a la capital noruega más adelante, aunque no podrá participar de los actos centrales previstos para este miércoles.

El regreso anticipado de Javier Milei Sin embargo, algo cambió en las expectativas de la comitiva presidencial, integrada por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El mandatario suspendió su estadía y se subió al avión oficial cerca de las 14.40 (hora de Argentina). Se espera que llegue a Buenos Aires este jueves a las 7. "Canceló todo por un tema de agenda y ya está volviendo", confió a Letra P una fuente oficial, sin brindar más detalles.

Además del fallido encuentro con Corina Machado, Milei tenía agendadas dos reuniones oficiales. A las 15.30 (hora local), el jefe de Estado iba a mantener uan audiencia con el Rey Harald V y, luego, a las 17.10, debía protagonizar otra cumbre bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en un encuentro clave para explorar vínculos políticos y económicos con el país escandinavo. Ambas fueron suspendidas. Fuentes oficiales no pudieron precisar las razones del regreso anticipado de Milei, aunque lo atribuyeron de manera informal a la agenda de "gran importancia" en el país, que incluye el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso.

