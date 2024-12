Soluciones de la Argentina de Javier Milei a la falta de problemas noruegos

Podemos encabezar rankings internacionales de transparencia, de estabilidad económica, de bajos niveles de corrupción, de ayuda social... pero nuestro futuro es una pesadilla: de la cima sólo nos queda caer. Argentina se autopercibe el mejor país del mundo, mientras la batalla cultural libertaria indica que las personas no pueden autopercibirse como quieran: si nació hombre, no puede ser mujer por más cirugías que se haga. Con la excepción de la clonación, ciencia y Estado, asuntos separados.

Ningún indicador posiciona a Argentina en un primer lugar de nada, ni siquiera en lo malo. Siempre hay un lugar más violento, con una tragedia mayor o con una moneda más inestable. Si no es Venezuela - en noviembre recuperó el podio a nivel regional -, es un país random del otro lado del Atlántico. No saben los esfuerzos que hacen los argentinos destruyendo su moneda y teniendo 15 tipos de cambio distintos para que venga Zimbabwe y clave una devaluación de último minuto. Hasta Milei quiere ganarlo en el escritorio inventando que, si no fuera por Toto Caputo , la inflación llegaba al 17.000 por ciento. Con esa híper, ni Argentina sobreviviría. Por mucho menos, países mejores dejaron de existir.

Antes de escribir estas líneas charlé bastante con un colega argentino, Sebastián Iñurrieta, que trabaja en un portal especializado en política llamado Letra P, pero antes que nada es tuitero. Hablo un poco de español.

-¿Cómo es que aún no se extinguieron?

-Tato Bores lo predijo. Algún día va a ocurrir.

Embed - El Misterio De La Argentina - Tato Bores

-Pero mientras tanto nos regimos por la enseñanza de un mutimillonario a su hijo.

-¿Franco Macri?

-No, el padre de Bruce Wayne. Es parecido: antes de ser libertario, el filósofo Rozitchner decía que Mauricio era como Batman.

-¿Era porque de día no lo veía trabajar?

Rozitchner batman.jpg

-No sé por qué lo decía ni con qué personaje de comic compara hoy a Milei, tal vez con Thanos... Pero fue Thomas Wayne que le dijo a su hijo: ¿Sabés por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos.

-Ustedes se levantan para aprender a caerse.

---

El diario argentino Clarín tiene un eslogan que reza: "Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos". La revista Barcelona lo parodió con el suyo: "Solución europea para los problemas de los argentinos". Intenta ser un medio satírico, pero, si bien uno se informa con Clarín, entiende más este país leyendo la Barcelona y escuchando a Carlos Pagni.

A partir de esto, propongo brindar las soluciones argentinas a la falta de problemas noruegos. Si no hacemos algo que nos haga superarnos y nos dormimos en nuestros laureles, en cualquier momento no nos superan ni Suecia ni Finlandia, sino un país que use el euro. Sería una vergüenza digna de que nos impidan el ingreso en el Valhalla.

¿Cómo podemos empeorar nuestro país que de afuera parezca una utopía? Con tres simples pasos.

Paso 1: es el enemigo, amigo

Hay que alimentar la grieta. No hay rivales políticos, hay enemigos. Con años de grieta, la brújula moral argentina está tan desmagnetizada que por estos días discuten seriamente si está bien pegarle un tiro a alguien que no baja la música en Navidad. Los moderados comparten el sticker de Guido Kaczka.

el-esta-mal-pero-no-tan-mal-de-guido-se-volvio-meme-foto-twitter-4Q3DONYEIJGMZJQQBTOB2DGWIQ.avif

Los tuiteros mileístas no se ponen colorados ni al llamar a "repartir plomo". No sólo está de moda ser políticamente incorrecto, está de moda ser un ser humano horrible. Ser hdp is the new black, como dirían los yanquis.

Pero claro, son los mismos cocoritos que gritan "zurdos, van a correr" mientras gritan por ayuda al ser corridos por esos zurdos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FranFijap/status/1872425168171385200?t=ljBoJ8FleeTlArrFGoPtuQ&s=08&partner=&hide_thread=false MERECIDO POR MARRÓN INCIVILIZADO



El tipo se INFLÓ las PELOTAS de la música y pidió DOS VECES que le BAJEN un toque el volumen, los ORANGUTANES se irritaron y lo INCREPARON aún estando equivocados



SE QUEDÓ CORTÍSIMO, HABÍA QUE REPARTIR PLOMO pic.twitter.com/1fPTUT494o — Fran Fijap (@FranFijap) December 26, 2024

Los enemigos no sólo deben ser internos, también son importantes los externos. En 2017 Macri deportó a una activista noruega de una ONG que venía a protestar contra el G20 y casi vuelve realidad una predicción de Les Luthiers y su remake del himno nacional. "Quedaos en Olso, no salgais de Olso, os lo decimos por última vez".

Embed - Conflicto Argentina-Noruega-Les Luthiers

Milei sigue al pie de la letra la enseñanza de que nada une más a los argentinos que alguien a quien odiar. Es fácil para el mundo occidental oponerse a Putin, Kim Jong-un o a Maduro, pero los libertarios van más allá: Chile, Brasil y ahora Uruguay... dicen que la Argentina está rodeada de comunistas. También se destetaron de lo que supo ser la madre patria, España, al enfrentarse a Pedro Sánchez, por ser... sí, adivinaron, hay un patrón de películas ochentosas de Chuck Norris acá: comunista.

Por limitaciones limítrofes, solo tenemos dos potenciales antagonistas: basta con agitar en redes que los suecos cruzan la frontera para aprovecharse de nuestro Estado de bienestar para sembrar esa semilla de la discordia.

Paso 2: es la economía, premio Nobel

Hay que tener inflación. Parece fácil, pero no lo es. Llega a ser como el efecto mariposa: un chino estornuda en Wuhan y el peso argentino se devalúa antes de que se suene la nariz. Una economía fuerte como la noruega va a necesitar años de trabajo para ser destruida.

Pero nada es imposible para un pueblo escandinavo si trabaja mancomunadamente. Basta prometer que el que depositó coronas, recibirá coronas, pero no hay que aclarar si son noruegas o suecas. Una buena corrida también es necesaria, al igual que la suba de precios.

Pero la inflación se debe explicar bien, no como hizo Donald Trump, que la graficó con dos paquetes de Tic-Tacs de distinto tamaño. No, Donald, la inflación es comprar la misma cantidad que antes a un mayor precio, no comprar menos por menos.

Ahora que lo pienso: Trump arrancó con el muro que lo tenía que pagar México en 2016 y en 2023 hizo campaña con la inflación de Biden. Será muy proteccionista, pero bien que está importando soluciones argentinas.

Paso 3: es el termómetro, estúpido

En 2024 la Argentina sufrió el peor ajuste del cual tenga memoria. No hubo saqueos en diciembre, no hubo protestas masivas de la CGT en las calles ni hubo cinco presidentes. Lo que tampoco hubo fueron 40 grados de calor. La nochebuena fue la más fría de los últimos 20 años, o sea desde 2004, cuando Néstor Kirchner consolidó su poder derrotando a Eduardo Duhalde. ¿Casualidad? No lo creo.

No hay muchas revoluciones en invierno, salvo la rusa porque allá siempre hace frío. La primavera árabe lo dice en su propio nombre. Si esperaban a junio, en Argentina no había Revolución de Mayo. Si el asalto al Capitolio no era en enero, Trump volvía antes a la Casa Blanca.

El cansancio de fin de año y el calor son dos trenes destinados a chocar de frente. Miren la protesta de 2023 de Greta Thunberg en Olso en reclamo de la retirada de las turbinas eólicas de una zona ocupada por pastores de reno: la policía apenas la alzó para correrla unos metros y la dejó en el suelo con la delicadeza que no tienen los maleteros.

Embed - La policía noruega detiene a Greta Thunberg durante una manifestación

"Buscate un reclamo honesto", diría un argentino fanático de Pappo, como que no llegás a fin de mes o que la policía fajó a un grupo de jubilados.

Para generar un caldo de cultivo de disconformidad, Noruega debe abandonar el calendario gregoriano y decretar que el fin de año sea en julio, en pleno verano. Nadie que esté calentito en su casa tomando chocolate caliente y esperando a Papá Noel tendrá ganas de salir con esta nieve a combatir al aparato represivo del Estado de bienestar. Si se le pide a la Inteligencia Artificial que dibuje una protesta en Olso, devuelve algo más parecido a una guerra de bolas de nieve.

Protesta en Noruega (IA) Representación de una protesta con bolas de nieve contra la policía en Noruega (Imagen generada por IA).

Para mejorar primero hay que empeorar. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos es un refrán de origen francés. Y ellos de revoluciones saben bastante. El Valhalla nos encontrará unidos o dominados.