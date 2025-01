Romper la cuarta pared noruega de la Argentina de Javier Milei

Imagen de Más extraño que la ficción, película de Will Ferrell.

No le fue tan bien a Olaf O. Olafson en su debut como columnista de La Gaceta de Bergen como el primer corresponsal escandinavo que vino a cubrir la Argentina de Javier Milei. Soluciones argentinas a la falta de problemas noruegos era el título de su nota, pero al parecer en Noruega no les gusta recibir consejos del tercer mundo.

"Allá no se puede andar opinando sin el debido consentimiento", me explicó. Opinar sin que nadie pregunte es nuestro principal deporte amateur, incluso por encima del rugby, que, si me preguntan a mí, ya me aburren hasta los chistes con las derrotas dignas de Los Pumas.

Con tanto opinólogo dando vueltas, los libertarios coronaron 2024 con un hit acorde. Cómo será, que la música nacional pasó de las intrincadas alegorías de Spinetta, los juegos de palabras de Calamaro, los versos sentimentales de Fito y las metáforas de Charly para esquivar la censura de la dictadura a...

Embed - La Misa - ME CHUPA LA P1J4 LA OPINIÓN DE LOS KUKAS (Audio Oficial) Como Olaf estaba un poco bajoneado, después de escuchar varias veces el tema que ponen en La Misa de Gordo Dan, lo llamé para preguntarle dónde iba a pasar año nuevo. Hablo un poco de noruego.

Sin brindis en el PRO -No lo sé... Esperaba que el PRO hiciera alguna cena de fin de año, pero con la pelea de Patricia Bullrich y Larreta no creo que estén los ánimos. Sentenció que ganarle a Horacio fue un golpe letal a la vieja política... No quiero decirle vieja, pero ¿ella no está en política desde los setentas?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1873374579260797142&partner=&hide_thread=false Ganarle a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de 2023 no fue solo una victoria: fue un golpe letal a la vieja política que arruinó a nuestro país. Fue un paso decisivo para hacer grande a la Argentina otra vez y una de mis mayores contribuciones a la Patria, además de servir… https://t.co/QwMdEwzjBM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 29, 2024 Tuit de Patricia Bullrich. -Según Milei, desde que se llamaba Carolina Serrano y ponía bombas. Por eso después la convocó de ministra: para hacer volar el PRO por los aires. Pero Pato cada tanto se resetea, como el módem de internet. Te invitaría a recibir 2025 con nosotros, pero te aviso que en la mesa no se puede hablar de política, religión, fútbol, series de Netflix que los demás no hayan visto, de Carlos Pagni, Longobardi, Cabak, Lali, memes de Twitter con alusiones a dichos tópicos, mascotas en general y perros en particular ni... -¿Hay más? -... ni mucho menos de Wanda Nara y la China Suárez. Ahí no hay tu tía, la tuya porque debe estar en Olso y la mía, tampoco porque todavía se recuerda en la familia la Gran Pelea de 2019. Es un evento digno de tener su documental de History Channel. Cada vez tenemos menos temas de conversación en las cenas familiares. Como está la cosa, parece que ni Yuyito fue a Olivos el 31. -En Noruega hablamos del clima. -Ah, me hiciste acordar: con el enfrentamiento tuitero de la Banda del Invierno y la Banda del Verano tampoco conviene hablar mucho del clima. ... Limitar las redes versus vivir en las redes El 2 de enero le mandé mensajito a Olaf para ver cómo había recibido el año nuevo. -Espectacular, super esperanzado con las palabras de Jonas Gahr Støre. -¿De quién? -Es una tradición noruega: todos los 1 de enero el primer ministro da sus perspectivas del futuro. ¿Milei no dijo nada? -No, pero retuiteó un video muy gracioso de un tipo al que le prenden un cañita voladora que tiene en el culo. 1640bbe3-3c26-432c-a050-2aa061061abd.jfif -¿Entonces qué hacen los gobiernos acá para arrancar el año? -Lo mismo que todos: sobrevivir al empacho y al alcohol del 31. Mirá si nos vamos a poner a escuchar un discurso con promesas ajenas después de amigarnos con la idea de no haber cumplido las que habíamos hecho para el año anterior. ¿Qué dijo Støre? -Quiere eliminar el uso de los celulares en las escuelas. "Hoy estamos tomando medidas para que los libros de texto impresos y otras herramientas prácticas y materiales necesarios vuelvan a las aulas. Y cuando algo entra, algo más tiene que salir: los teléfonos móviles", dijo y prometió que en 2025 aumentará la edad mínima para acceder a redes sociales. image.png Parte del discurso del 1 de enero del primer ministro noruego. -Suena a algo distópico. No te lo puedo creer. Pasame el link. Allá suben la edad para usar las armas de Las Fuerzas del Cielo y acá bajan la edad mínima para usar una 9 milímetros. Con razón Støre tiene apenas 28% de aprobación. -¿Quién lo dice? -Milei tuiteó un ranking en el que aparece cuarto con su latiguillo de "FENÓMENO BARRIAL". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1875202051304808629&partner=&hide_thread=false FENÓMENO BARRIAL https://t.co/ztKD432LyR — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2025 -¿Habrá visto que está debajo de Putin, que tiene el 80% de aprobación? -A esta altura creo que se emociona cada vez que una cuenta de Twitter extranjera lo nombra, aunque sea para putearlo. ---- Olaf lo descubrió Hasta el sábado no tuve noticias de Olaf, algo que a más de un mes de su desembarco en estas tierras me llama la atención. En el medio, a pesar del lento comienzo de 2025, ya teníamos de todo para comentar. "¿Y si sale bien?", suelen desafiar los libertarios. Mirá, Domingo Cavallo subió a su blog un informe que dice que hay "una apreciación real exagerada del peso" del 20% "parecida a la que existió en los tres años finales de la convertibilidad". No llama tanto la atención la luz roja de Cavallo ni que después del estallido de 2001 siga opinando; lo que me resulta más extraño es que siga teniendo un blog en pleno 2025. También The Telegraph llamó Wolverine a Milei, más por el look que por la representación del ajuste libertario en sus garras. En Letra P hicieron un perfil del antihéroe de Marvel. Igual, si la prensa inglesa quería compararlo con alguien despeinado y cuchillas, también valía El Joven Manos de Tijera. Milei joven manos de tijera (IA).jpg Javier Milei como El Joven Manos de Tijera (Imagen creada por IA) Gracias, Elon, por tanto. Hablando de él, su equivalente autóctono, Federico Sturzenegger, habilitó la importación y exportación de residuos. Eso tenía que comentarlo con Olaf. Lo llamé. -Viste que la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? -Ajá. -¿Y no se te ocurre nada gracioso? -No. -Te noto un poco frío, escandinavo. -No pasa nada. -Dale, que te conozco como Thor al martillo. -No me causan tus referencias vikingas. -Algo te pasa. -Bueno, está bien, pasa que me enteré... -¿De qué? -De que me convertiste en un personaje para tus columnas. -Dicho así parece una remake de la película de Will Ferrel. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí: Más extraño que la ficción. Buen título para una columna semanal en Argentina. Embed - Película | Más extraño que la ficción -Eso, me usás en tus textos. Me tirás de la lengua para tener cosas para escribir y justificar tu sueldo en Letra P. -Bueno, también hago otras cosas en el portal. ¿Qué te parece si te doy un porcentaje? ¿Eso te haría sentir más cómodo? -Puede ser, dale, hagámoslo. ¿Querías hablar de Sturzenegger? ¿Viste que hace unos meses reveló su correo personal para que le mandaran sugerencias para seguir desburocratizando? -Sí, lo leí. Contó que le entraban 150 mails diarios con ideas para seguir eliminando regulaciones. -Ajá. Es increíble la seriedad argentina. Me sorprende. Hasta en Noruega le lloverían mensajes a [email protected] con propuestas insólitas hasta atiborrarle la casilla. -¿Decís tipo lo que eran bromas telefónicas, el ring-raje? -Claro, ideas absurdas hasta que se pueden hacer por ChatGPT para ser enviadas a [email protected]. -Es verdad, es raro que no haya pasado...Si hasta hicieron renunciar voluntariamente a Kirchner a los subsidios cuando hacía un año que había fallecido porque sólo bastaba con llenar un formulario online poniendo cualquier DNI. - Por eso, acá sólo habría que mandar un mail a [email protected]... -Claro, pero ¿por qué repetís el correo? Ya sé lo que estás haciendo: me estás usando para incentivar a la gente, a través de esta columna, a molestar al ministro. -Para nada, son ideas tuyas...

