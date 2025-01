Culebrones de la Argentina de Javier Milei para exportar a Noruega

El acuerdo al que arribamos con Olaf O. Olafson terminó impactando en mis finanzas como la motosierra libertaria a un jubilado: como se enteró que lo usaba en mis columnas de Letra P , me exigió parte de mi sueldo por copyright. Por eso, a partir del mismo domingo me puse en campaña para equilibrar la balanza y que el corresponsal escandinavo enviado a retratar la Argentina de Javier Milei pudiera escribir algo para La Gaceta de Bergen y compartir la paga en coronas noruegas.

-¿Un 'chirola' es lo que negaba ser Alberto Fernández?

-Decía que no era el Chirolita de Cristina.

-¿Chirolita...? ¿Así se apellidaba un importante dirigente del pasado cuya rivalidad con otro perduró en la historia política del país? Como Balbín y Perón que se terminaron abrazando, esa historia hasta la conocemos en Noruega.

-No, era un muñeco controlado por un ventrílocuo llamado Mister Chasman.

CFK y Alberto titere 2 (IA) .jpg CFK con Alberto Fernández (Imagen generada por IA)

-La relación entre presis y vices está atravesada con palabras con la che.

-Ahora que lo pienso, tenés razón. Faltaba que viniera un escandinavo para verlo... Boudou y el escándalo de Ciccone, se pronuncia Chicone... Michetti, ¿hola? Si está en el nombre. Y Cobos...

-Es mendocino, pegado a Chile...

-No se te ocurra decirle chilenos a los mendocinos que es como decirte danés a vos. Tiene tres nombres: Julio César Cleto... los kirchneristas le dirán Cheto.

-Obsesión tienen con esa letra.

-Ya no es una letra, es un dígrafo. La Real Academia Española la eliminó del abecedario en 1994. Fue la primera motosierra gramatical, la quitaron junto a la doble ele, para que no haya déficit lingüístico.

-¿La ese no la eliminaron también?

-No te hagas el gracioso que sos noruego...

Unas horas después, Wanda anunció su separación de L-Gante y sólo pudimos pensar en la China Suárez. A falta de chimentos de la realeza, como tienen los británicos y los escandinavos, tenemos a la familia Nara-Icardi-Suárez-Cabré-Vicuña.

No sólo nos olvidamos de las chirolas de Villarruel sino de que la vicepresidenta había escrito, textual: "Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”. Fue un reproche que ni la CGT se animó a tirarle a Milei en todo un año. Va a terminar escapando del señor Barriga que le quiere cobrar la renta.

villarruel chavo del ocho .jpg Victoria Villarruel en la vecindad del Chavo (Imagen generada por IA)

----

Javier Milei, viajero frecuente

El martes pasé a buscar a Olaf por el departamento que está alquilando en la zona de Abasto, donde solía vivir Milei. Quiere embeberse de las calles por las que caminó el Presidente. Tampoco es que paseaba a Conan por el barrio y los vecinos cuentan las mil y una anécdotas, le aclaré. Fuimos a la Casa Rosada.

Nos hizo entrar un funcionario que, como se jacta el Presidente, no se tomó vacaciones. "Tampoco me pasé el año pasado viajando por el mundo", refunfuñaba, sin embargo, el subalterno. No le faltaba razón: de sus primeros 365 días en el poder, Milei estuvo 56 días en el exterior. Y como el Congreso no estaba abierto, se autorizó a sí mismo por decreto a viajar en 2025. Y pensar que Scioli rajó a la subsecretaria de Turismo porque no le avisó que se iba un día antes.

image.png Decreto del presidente Milei que autoriza al presidente Milei a viajar al exterior.

Santiago Caputo había vuelto el día anterior a deambular por Balcarce 50: volvió justo para dinamitar el enésimo intento de convivencia de Milei con Mauricio Macri, un bromance de telenovela que ya va camino a convertirse en una relación más tóxica que la de Wanda e Icardi.

Pero ese día, en la administración libertaria sólo se hablaba de una cosa: el inexplicable desplome del 25% del riesgo país.

-¿Qué es? En Noruega no se consigue.

-Es un índice que elabora el JP Morgan que mide a los mercados emergentes y nos obsesiona desde la época de De la Rúa porque con Menem éramos primer mundo. Me imagino un país sin riesgo país, como el meme de un mundo sin abogados de Los Simpsons...

Lionel-Hutz-mundo-sin-abogados-meme-scaled.jpg

-En el primer mundo tenemos problemas también. En Noruega hay altos índices de suicidios y alcoholismo.

-Psss, esos son problemas de primer mundo. Búsquense unos de verdad. Nosotros pasamos del Covid al año pasado que nos mataban los mosquitos del dengue. Menem decía que iba a gobernar "para los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza". Se ve que también le hablaba a los noruegos.

-Milei subió la noticia del derrumbe del riesgo país en Instagram. Puso una nota de Infobae y su VLLC.

-Hasta en el Ministerio de Economía admiten que hubo un problema técnico. Acá lo cuenta Letra P. Pero el presi parece que consume de la que vende.

Caputo apostando (IA).jpg La mesa de Toto Caputo. (Imagen generada por IA).

-Cerca de Toto están como locos celebrando que van a pagar el primer vencimiento de u$s 4.700 millones que reestructuró Martín Guzmán. ¿No fue Caputo el del bono a 100 años?

-Sí, Macri lo llamaba el Messi de las finanzas, antes de que Messi ganara un Mundial. Toto es un hombre que honra sus deudas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1877331653317546494&partner=&hide_thread=false Dicen que lo prometido es deuda…en este caso, PAGADA!



Vamos ! — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 9, 2025

¿Y vos de qué lado estás, chabón?

Poco más tarde, la agenda de Olaf, en particular, y de Noruega, en general, cambió radicalmente cuando le preguntaron a Donald Trump si invadiría Groenlandia. Fue una de sus ideas más absurdas al finalizar su primer mandato y ahora, como spoiler de lo que viene, forma parte del prólogo de sus segundo mandato.

Noruega no se lleva demasiado con Dinamarca, pero intuí que harían una defensa corporativa escandinava. Olaf me lanzó la pregunto a bocajarro: "¿Y si hay guerra: qué hace Argentina?". Ni tuve que pensar.

-Nos ponemos del lado de Donald.

-Pero les compraron aviones a Dinamarca.

-Sí, el ministro Petri los trajo desarmados y ahora los están armando en Tandil, donde nació Macri. Sería una lástima tener que volver a llevarlos a Dinamarca.

-¿No ves la contradicción de usar los aviones daneses contra ellos?

-Mirá, acá en los noventas éramos garantes de la paz entre Ecuador y Perú y le vendimos armas a Ecuador.

---

Del rey a la reina

El jueves estalló el culebrón del verano. Lo llamo a Olaf.

-¿Viste el posteo?

-"Querido Javier...". ¿No le había dicho "querido" también al rey de España?

-Sí, pero te decía lo de Icardi, que blanqueó su romance con la China. El blanqueo de Toto quedó en el puesto dos de los blanqueos.

-Es rara la relación. Milei le tiró un piropo y Macri ya eligió la Iglesia para el casamiento y quiere elegir el centro de mesa.

-Los dos se tiran onda, pero sus entornos no los dejan estar juntos. ¡Shakespeare, hacete de abajo! Igual con lo de Icardi de hoy ya nadie se va a acordar de Macri ni de Milei. Encima faltan que se metan Vicuña, Cabré, Maxi López, todos los críos, el árbol genealógico de este culebrón tiene más ramas que el de Cien años de Soledad.

-Entonces ya sé qué debería anunciar Macri para mantener su vigencia este verano.

-¿Decir que va a ser candidato?

-No, un romance: te mando la foto de Macri con la reina.

Wanda y Macri 2 (IA).jpg Wanda Nara y Mauricio Macri (Imagen generada por IA).

-----

Al final, llegó el domingo y no vi ninguna nota de Olaf publicada en La Gaceta de Bergen. Antes de que le preguntara, me mandó un texto: "Les vendí notas con la pelea de Milei con Villarruel y las vueltas de Macri con Milei por una eventual alianza electoral. Sólo les interesó el Wandagate de todo lo que les conté".