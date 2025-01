Sumario noruego para entender menos la Argentina de Javier Milei

-Ah, Macri, ¿quién va a ser? Lo instalan como candidato porque es el único del PRO que puede ganarle a Adorni, según vaticinan las encuestas.

-¿Tienen que jugar un expresidente frente a un vocero? Eso en Noruega no pasa.

Le mandé un audio:

-Antes que nada es un tuitero. Acá hay tuiteros y expanelistas en todos los estamentos del Estado y las proyecciones calculan que en 2027 van a ser más que los abogados. El clamor por Macri lo alimentó una pegatina de afiches de la juventud del PRO que empapeló la Ciudad en las marquesinas de Pepe Albistur. Con lo que les cobró debe pagar el ABL del departamento que le prestó a Alberto Fernández. Pepe es peronista, pero antes que nada es un buen comerciante.

-Pero Macri es Macri, no Mauricio.

Otro audio:

-Algo así decía Néstor Kirchner, cuando Pepe era su secretario de Medios: "No se olviden, Mauricio es Macri". Pasa que en el PRO antes no había apellidos, eran todos nombres de pila: Larreta era Horacio, Vidal era Mariu, Michetti era Gabriela, Santilli era Diego... Hasta a Pinedo en algún momento amagaron con instalar que era Federico. Como toda regla tiene su excepción: Marcos Peña siempre fue Marcos Peña. Marcos le decían sólo quienes le tenían miedo y marquitos se llamaba a él mismo en Twitter. Igual ese marketing terminó en 2019.

image.png

-Y claro, el partido ya estaba grande a esa altura, tenía 14 años y un bar mitzvá encima si hubiera sido judío.

-No fue por eso, fue por llevar a Pichetto de candidato a vice. Un afiche Mauricio-Miguel Ángel parecía que era una fórmula de una licitación para renovar la Capilla Sixtina como parte del Plan Belgrano. Y al final, por obra no del Señor, sino de la Señora, aunque ahora reniegue, ganó Alberto y Macri se fue.

-Pero ahora volvió y Macri vuelve a ser Mauricio.

-En 2025 ya es medio de pendeviejo, como el meme de Steve Buscemi, sacado de la escena de 30 Rock.

Ahora el audio lo mandó Olaf.

-¿Pendeviejo? Ustedes tienen palabras para todo, como los alemanes, que tienen una palabra para definir que un expresidente está enojado con un presidente actual al que le salen de casualidad todas las que no le salieron a él cuando fue gobierno y dice que ahora la sociedad está preparada para las reformas que él quería hacer, pero ya no puede hacer campaña con eso porque su electorado ahora está enamorado del mandatario actual, pero cree que en algún momento el contexto se le va a venir en contra.

-¿Cómo se dice eso en alemán?

-Macrimileigsicht.

-Me estás cargando.

-Como vos con eso de pendeviejo. Esperá que le pregunto a la IA de Elon Musk si existe pendeviejo en Argentina.

-¿Y?

-Me devolvió una imagen.

Macri joven IA.jpg Mauricio Macri. (Imagen generada por IA).

....

El pato Donald

El lunes volvió a estallar la pelea entre el PRO y LLA. Macri mandó un comunicado de reproche que las extraordinarias no incluyen el Presupuesto 2025. Con la sangre en el ojo de diciembre, el Gobierno le achacó que mandó un nuevo proyecto de Ficha Limpia para que CFK no sea candidata, al decirlo con todas las letras en Infobae.

Todo apuró un anuncio que se caía de maduro, no por Nicolás: ese es un quilombo del kirchnerismo que no sabe qué hacer, no del PRO, como contó acá Marcelo Falak. En el tablero 2025 se movió el alfil Diego Valenzuela, el intendente que anunció que se desafilió del PRO porque ahora es libertario y empezó a hablar en latín, como Santiago Caputo, que habrá aprendido la lengua para traducir el Veni, vidi, vici del paquete de Marlboro.

image.png "La suerte está echada", en latín.

Hay un tema con los Diegos en el PRO que todos quieren jugar con LLA: Valenzuela, Kravetz, Santilli... El salto del intendente abre un sinfín de posibilidades y hasta alguna paradoja. Otra que el gato de Schrödinger: hasta que no abramos la caja, Patricia Bullrich está afiliada y desafiliada del PRO al mismo tiempo.

Le mandé por mensajito ese título a Olaf para que escribiera una columna: "El Pato de Schrödinger". Me llamó y, respetuosamente, como dictan las costumbres noruegas moldeadas por el extendido prejuicio contra los vikingos porque se hicieron la fama asaltando poblados y después se fueron a dormir con los tesoros, me dio a entender que no le gustaba mi sugerencia.

-Estoy pensando en escribir algo del perfil internacional de Milei.

-Lo que escribas te lo va a retuitear.

-No soy Giorgieva, no le voy a tirar flores.

-A Milei no le importa. Es como Dalí.

-Algunos le decían "El loco"...

-La diferencia entre un loco y un genio, dice Milei, es el éxito. Es la cordura, dice Mirtha. Pero no lo digo por eso. Es por la frase "que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí” del español. Milei retuiteó la nota crítica de The Guardian que habla de una "creciente pobreza", todo porque lo subió la cuenta ¿Por qué es tendencia?

Retuit de Milei.jfif

-Milei puede dictaminar en este siglo: "Que tuiteen bien o mal, lo importante es ser tendencia". En fin, lo que me gustaría escribir es a modo de previa de la asunción de Donald Trump.

-Ah, las nuevas relaciones carnales... Es todo un revival, todo vuelve, falta que vuelva Pumper Nic...

-¿Qué es eso?

-Pumper Nic era una cadena de hamburguesas y lo otro algo que dijo el excanciller Di Tella y que años después se arrepintió. En 1991 tiró en una reunión del BID en Washington: "No queremos tener relaciones platónicas con Estados Unidos: queremos tener relaciones carnales y abyectas".

-Ese señor inventó tuitear 15 años antes de que existiera Twitter.

-Tuiteaba con palabras que hoy los centennials tienen que guglear. ¿Y qué vas a escribir de Trump y Milei? Ya medio que todo está contado y todos los medios del mundo van a estar frente al Capitolio y vos lo vas a ver desde Almagro. En resumen, Milei quiere sumar a Trump para su liga de países liberales para volver a tirar el muro de Berlín en su combate para librar de comunismo a todo el mundo... menos a China.

El osito Winnie

-¿No cayó el muro en el 89?

Embed - Así fue el discurso del presidente Milei en Davos: “Occidente está en peligro”

-Sí, pero Trump puede anunciar que lo vuelve a levantar y que lo pagarán los berlineses. Después de Washington, Milei repite discurso en el Foro de Davos. Ahí el año pasado dijo que Occidente estaba "en peligro".

-Y después ganó Trump.

-Podés interpretar el aviso de alerta como quieras. Lo interesante no es que ahora va a Estados Unidos, sino que después va a ir a China a reunirse con Xi Jinping.

-¿No decía en campaña que eran comunistas y por eso Argentina no debía negociar con ellos?

-Llegó a decir que en China hay "dictadura asesina". Xi Jinping no se ofendía tanto con alguien desde que lo compararon con Winnie The Pooh y mandó a prohibir el dibujito en todo China.

image.png

-¿Cómo se explica el giro de Milei entonces? ¿Es pragmatismo? ¿Cómo lo puede justificar ante su electorado? Debería consultar a expertos en temas internacionales, a economistas, a encuestadores, pero sobre todo a Carlos Pagni...

-Es libertario, pero antes que nada es un buen experto en crecimiento con o sin dinero, pero mucho más con dinero que sin dinero. Por los yuanes baila el anarcocapitalista.

-Le voy a preguntar a la IA de Elon cómo volverá Milei de China.

-¿Y?

-Me devolvió una imagen.

Milei chino IA.jpg Milei oriental. (Imagen generada por IA).

El domingo ni necesité revistar La Gaceta de Bergen: sabía que Olaf no había escrito una línea.