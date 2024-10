Cierre del Banco Nación: Sergio Ziliotto dio marcha atrás y busca dejar sin excusas a Milei y a Caputo

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Según el gobierno pampeano, no hubo contraprestaciones ni toma y daca, sino que fue una estrategia política para demostrar que la verdadera intención de la Casa Rosada es cerrar el banco. A la vez, se espera que el gobierno central imite en espejo la marcha atrás para garantizar fuentes laborales y funcionamiento cotidiano.

Al Banco de La Pampa se le traslada el pago de los fondos que no pondrán ni el Nación ni los bancos privados, también exceptuados. Aunque en el Poder Legislativo la UCR insiste en que no se cargue tan pesadamente al BLP, hasta la oposición política más furiosa elogió el fondo de la medida provincial: “Ahora el Banco Nación no tiene excusa para cerrar” , dijo a coro la dirigencia opositora al peronismo.

kroneberger_huala (2).jpg El senador radical Daniel Kroneberger y la senadora macrista Victoria Huala se reunieron con el presidente del BNA y elogiaron la decisión del gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto.

Referentes de Juntos por el Cambio cumplieron un rol de virtual mediación, aunque todavía es un misterio el resultado: la senadora del PRO Victoria Huala, el senador radical Daniel Kroneberger y los diputados amarillos Martín Maquieyra y Martín Ardohain mantuvieron un encuentro este martes por la mañana con el director del Banco Nación, Daniel Tillard. Metió la cuña para ese cara a cara el operador Martín Matzkin, parte del gabinete de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

A esperas de la "marcha" atrás de Javier Milei y Toto Caputo

En el mismo momento tenía lugar otra cumbre: Ziliotto se juntaba con las intendencias de las localidades afectadas por los cierres. Jefes y jefas comunales plantearon el cimbronazo que significa el retiro, no sólo por los trabajos que se pierden, sino por la incidencia del BNA en la producción, el comercio y la vida económica de sus localidades. Ziliotto no les comunicó la medida que ya tenía bajo cálculo.

BNA09.jpg El abrazo solidario al Banco Nación de La Pampa, con presencial del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, junto a dirigentes sindicales y trabajadores. FOTO: www.radiokermes.com

A la misma hora, la patronal del BNA se reunía con la cúpula nacional de la Asociación Bancaria. Las noticias no sonaban positivas para el sector trabajador: la dirigencia no encontró indicios de que se pensara en alguna revisión de lo definido. Sin embargo este miércoles el secretario general de La Bancaria local, Raúl Ibáñez, elogió el recálculo de Ziliotto y se dijo “optimista” respecto de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Según confiaron fuentes de la entidad bancaria a Letra P en Buenos Aires, el cierre de las sucursales será revertido sólo cuando la Legislatura sancione la ley que retrotraiga el impuesto.

Aunque en general las usinas oficiales mantuvieron silencio, o en todo caso sostuvieron el mismo discurso que en los días previos, el ziliottismo atribuyó la marcha atrás a un modo de exponer las verdaderas intenciones de Milei: el achique del Banco Nación y su tendencia a la privatización. Lo comparan todo el tiempo con las sucursales que ya cerraron, hace meses, del Correo Argentino.

Recalculando: por qué Sergio Ziliotto cambió la decisión

El “recalculando” de Ziliotto implica desde ya pagar un precio por parte de su espacio. Es un cambio de decisión que hace ruido: hizo fuerza durante seis meses para que saliera el aporte, luchó contra la falta de cuórum, lo logró con fórceps y apelando a diversos recursos; en ese camino sumó costos políticos, legislativos y legales; y con la herramienta ya en mano las presiones nacionales lo pusieron en el brete de retroceder.

ziliotto_finanzas_abril_2024_ladag_1 (1).jpg

El gobierno tuvo en cuenta los planteos del sector sindical, que no veía otra alternativa; y accedió a las demandas de sectores del propio peronismo y del resto de los espacios políticos. “No queríamos ser la excusa y yo no me enamoro ciegamente de ninguna salida”, explicó ZiIiotto a su gabinete. También puso en evidencia las siderales ganancias del sistema financiero: si el banco provincial tiene espaldas para casi triplicar el pago de ingresos brutos por cuatro meses, con más razón otras entidades.

De todos modos, no hay garantías de que las sucursales del Banco Nación no cierren. Incluso Caputo arremetió en las últimas horas contra los municipios del país que cobran tasas, donde también cerrarán sucursales, según amenazó.

La expectativa del gobierno pampeano es que el final de la historia, sea feliz o infeliz, deje en evidencia que Milei, Caputo y el Banco Nación usaron el impuesto transitorio como pretexto y lo que pretendían era llevarse puestas las sucursales del banco como ya hicieron con las del Correo.

Respaldo del PRO y la UCR, puertas libertarias cerradas

El radicalismo y el PRO le dieron protección a Ziliotto con su lectura de los hechos. "Es una buena noticia que Zilioto haya dado marcha atrás con la decisión de aumentar la presión tributaria", dijo Maquieyra. “Lo vemos como muy positivo", completó Kroneberger. También el jefe del bloque legislativo provincial, Poli Altolaguirre, había sugerido ese camino con un pedido de derogación.

Usaron palabras calcadas las intendencias más fuertes de Juntos por el Cambio: Abel Sabarots, de la sureña General Acha; Mónica Cuructchet, de la norteña Eduardo Castex; y Hugo Kenny, de la oesteña Victorica, coincidieron en que “ahora la decisión la tienen las autoridades nacionales”. La excepción a la regla fue el radical Sergio Arrese, que desde la sureña Guatreché hace rato que viene jugando al “llanero solitario” y se despega incluso de sus pares de la oposición.

reunión-de-Z-con-intendentes-ladag-tres (1).jpg La Pampa armó una cumbre con las intendencias que padecen en carne propia el cierre de sucursales del Banco Nación. En la foto, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, junto a la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet (Juntos por el Cambio) . FOTO: www.radiokermes.com

En el inicio de la semana, Ziliotto había abierto una puerta a una negociación con el Gobierno, pero sin reales expectativas de resultados positivos de ese puente: el gobernador dijo que el aumento en la alícuota no hubiera sido necesario si la Casa Rosada pagase aunque más no sea el 10% de la deuda de $70.000 millones que tiene por partidas no transferidas desde la asunción de Milei.

No azarosamente, una nota formal del gobernador de La Pampa le reclamó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el envío de $7.000 millones, justamente el 10% de la deuda de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para atender la emergencia alimentaria. En la provincia dicen que esa demanda tuvo el mismo destino que cualquier otro intento de diálogo en los últimos meses: ¡afuera!

Los recursos de ATN también están judicializados: La Pampa formalizó una demanda con la representación del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.