Hidrovía: DEME quiere revancha, pero solo le queda desembolsar u$s 10 millones para impugnar a Jan De Nul

La privatización de la hidrovía impulsada por Javier Milei entró en una etapa decisiva tras la preadjudicación a Jan De Nul . Mientras DEME intenta reabrir la discusión con críticas a los pliegos y una propuesta alternativa, la única vía formal que le queda para cuestionar el resultado es presentar una impugnación respaldada por una garantía de u$s 10 millones.

A solo dos días de que expire el plazo legal para avanzar con la adjudicación definitiva de la nueva concesión de la principal vía navegable del país al consorcio liderado por la belga Jan De Nul, en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ( ANPyN ) consideran que la jugada de DEME busca disimular su derrota en la licitación con cuestionamientos tardíos a los pliegos y una promesa de reducción de peajes que no encuadra en las reglas de juego vigentes.

La semana pasada, la administración mileísta anunció la preadjudicación del dragado y balizamiento de la hidrovía a la sociedad encabezada por Jan De Nul y la firma local Servimagnus como socia minoritaria.

La licitación de la hidrovía que impulsa el gobierno de Javier Milei

Según el dictamen final elaborado por la comisión evaluadora, la sociedad Jan De Nul-Servimagnus quedó en el primer lugar del orden de mérito con una puntuación total de 186,2 puntos. En segundo lugar quedó la oferta de DEME, con un puntaje final de 162,14 puntos.

Aunque ambas empresas empataron en la oferta económica al cotizar la tarifa mínima prevista en los pliegos, Jan De Nul logró una ventaja decisiva en la evaluación técnica: obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 alcanzados por DEME.

La carta de DEME y el pedido para volver a licitar

Casi al mismo tiempo en que fue notificada del resultado, DEME envió una carta al ministro de Economía, Toto Caputo, para pedir que se reconsidere su propuesta —que, según sostuvo, cuenta con respaldo de empresas estadounidenses que no integraron formalmente el consorcio oferente— y que se le permita presentar una "iniciativa privada" para volver a licitar la concesión.

En la nota, firmada por Steven Bouckaert, general manager y representante de DEME NV, la empresa señaló que “las reglas de la licitación no nos permitieron presentar una tarifa más competitiva debido al piso tarifario establecido en los pliegos”.

Ante esa situación, propuso impulsar una “iniciativa privada” para convocar una nueva licitación bajo condiciones económicas que, según aseguró, serían más ventajosas e incluirían una reducción del 17,4% en los peajes respecto del piso tarifario vigente.

dragas hidrovía.jpg Dragas para la hidrovía de Javier Milei

“Proponemos una tarifa máxima de u$s 4,77 por TRN (Tonelada de Registro Neto) y la eliminación del piso tarifario impuesto de u$s 5,78 por TRN, lo que podría traducirse en un ahorro nominal de al menos u$s 2500 millones para los usuarios de la vía navegable a lo largo de los 25 años de concesión”, destacó DEME.

La empresa también buscó resaltar el respaldo de compañías estadounidenses que, si bien no participaron de la oferta presentada, acompañaron la gestión ante el Gobierno. Entre ellas figuran Great Lakes Dredge & Dock Company, Clear Street y el fondo KKR.

La misiva enviada a Caputo remarcó que “este proyecto es de gran importancia para la competitividad y el clima de inversión de la Argentina, así como para los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos. Una adjudicación exitosa a inversores líderes con base en EE.UU. constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas del presidente Milei y fortalecería aún más la relación bilateral”.

Impugnación, la única vía disponible

Más allá del contenido de la carta, lo concreto es que DEME solo puede aspirar a una revisión del resultado si presenta una impugnación formal antes del plazo que vence el próximo martes.

Para hacerlo deberá constituir una “garantía de impugnación” de u$s 10 millones, que solo será reembolsada en caso de que el planteo sea admitido. Si el reclamo es rechazado, el dinero quedará en poder del Estado.

La concesión de la hidrovía constituye la privatización más relevante que está a punto de concretar la administración libertaria. Una vez confirmada la adjudicación, Jan De Nul tendrá hasta 2051 la administración del principal corredor navegable del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores.

Cómo se evaluaron las ofertas de la privatización

Con el asesoramiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los funcionarios de la ANPyN diseñaron para esta licitación un esquema de evaluación dividido en tres instancias.

El primer sobre correspondió a los antecedentes legales, financieros y técnicos de las empresas. El segundo incluyó los planes de trabajo para cumplir con las exigencias contractuales y la capacidad técnica del personal y los profesionales a cargo de las obras.

El tercer y último sobre comprendió la tarifa de peaje que cada oferente pretendía cobrar para cubrir costos operativos, ejecutar las obras previstas y obtener rentabilidad.

Jan De Nul vuelve a quedarse con el negocio

Jan De Nul es una de las principales dragadoras del mundo y desembarcó en Argentina a mediados de los años noventa. Asociada con la firma local Emepa, ganó la primera licitación para el dragado y mantenimiento de la hidrovía durante el gobierno de Carlos Menem.

Tras el vencimiento de aquella concesión, en 2021, continuó a cargo de los trabajos de dragado como contratista del Estado, primero bajo la órbita de la Administración General de Puertos (AGP) y luego de la actual ANPyN.

jan-de-nul.-hidrovia Hidrovía: Jan de Nul quedó mejor posicionada, pero DEME aún puede imponerse con un peaje más bajo

Para esta licitación se presentó junto a la dragadora local Servimagnus, perteneciente al grupo portuario y logístico Román. Según las estimaciones oficiales, la nueva concesionaria deberá realizar inversiones por aproximadamente u$s 10.000 millones a lo largo de los 25 años de contrato.

A comienzos de mayo, Jan De Nul también se había impuesto sobre DEME en la licitación para el “dragado de adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte del Puerto de Buenos Aires”. A través de su controlada local Compañía Sudamericana de Dragados (CSD), presentó una oferta de u$s 4.955.307, un 27% inferior a la cotización presentada por su competidora belga.