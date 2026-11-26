Mientras el peronismo de Chubut busca acuerdos para definir si va a internas para definir a su candidato a gobernador o confluye en una lista de unidad, el PJ de Trelew se adelantó y acordó que la postulación a la intendencia se resuelva sin competencia entre sus precandidatos.

“Todos están de acuerdo con evitar una interna, ya que no creen que mejore la potencialidad del espacio”, señalan a Letra P desde uno de los sectores que participan de forma asidua en las conversaciones. También revelan que los precandidatos estarían dispuestos a resignar sus pretensiones personales en pos de un mejor rendimiento partidario. Hablan de "charlas crudas", aunque todavía sin "empezar a determinar lugares". Eso, precisamente, es lo que está en cuestión.

Aleccinados por los resultados de 2023 , desde el partido creen que si el electorado que vota al peronismo se divide en islas, las posibilidades de triunfo se irán alejando. "Eso no significa que vaya a ganar Gerardo Merino , actual intendente, sino que vamos a ir disminuyendo nuestras posibilidades", exclaman.

Según explican, a diferencia de la elección anterior, en esta oportunidad la contienda se realizará de la mano al proyecto provincial. "En 2023 fuimos cada uno con nuestra cara, en el marco de una boleta corta. En esta oportunidad, el candidato a gobernador va a jugar un rol importante porque podría colaborar para ordenar los escenarios locales", explican pensando en la estrategia 2027.

La aclaración no es menor. A nivel provincial, el peronismo se encuentra dividido entre quienes pugnan por una interna, como el intedente de Dolavon, Dante Bowen , y quienes bregan por una lista de unidad, como el diputado Juan Pablo Luque , para dirimir quién irá como candidato a gobernador. Como ya contó Letra P , este viernes se realizará en Rawson un encuentro para buscar puntos de encuentro entre los principales dirigentes de cara al 21 de marzo.

Los nombres que suenan en Trelew

El primero en expresar sus deseos de competir fue el diputado provincial Emmanuel Coliñir, que en 2023 perdió por 10 mil votos frente a Merino, en un escenario de fragmentación. “Hoy, el peronismo sigue siendo potente en Trelew, pero necesitamos construir unidad porque cualquier encuesta nos indica que tenemos posibilidades de ganar”, recalca ante la consulta de Letra P.

Otro de los que se muestra en carrera es el concejal Juan Aguilar, quien trabaja desde hace meses en el territorio con su agrupación Que Sea Trelew. “Queremos gobernar la ciudad de Trelew, queremos ir por la Intendencia, pero lo hacemos en una perspectiva de unidad”, afirmó semanas atrás.

El diputado provincial Emanuel Coliñir.

El exintendente Adrián Maderna también confirmó que volverá a competir y aseguró que ya comenzó a darle forma a sus equipos de trabajo con quienes recorre la ciudad desde hace ya algunos meses. Nicanor Rodríguez sonó durante meses como el precandidato por el espacio que impulsa Bowen. De hecho, en junio, ambos anunciaron con bombos y platillos sus aspiraciones. Sin embargo, las diferencias entre el jefe comunal y el empresario aeronáutico habrían ocasionado un alejamiento del espacio. Letra P intentó comunicarse con los referentes de ambos espacios, pero no obtuvo respuestas.

Chubut y un cronograma electoral que apremia

Tras la definición de la fecha de las elecciones, los frentes, alianzas y partidos que no lleguen a ordenar listas de unidad deben convocar el 10 de diciembre a internas, que no podrían realizarse más allá del 10 de enero. El 15 de enero vencerá el plazo para la entrega de listas de candidatos, por lo que cualquier impugnación deberá resolverse con extrema rapidez. Entre el 1 y el 14, debe organizarse el debate obligatorio entre candidatos y el 9 de febrero empieza la campaña electoral que se llevará a cabo hasta el 19 de marzo.

En Trelew, Merino ya firmó la resolución municipal mediante la cual la ciudad adhiere oficialmente al cronograma dispuesto por la provincia: el jefe comunal formalizó el llamado a elecciones para el 21 de marzo. En este marco, el peronismo local deberá resolver cuál será el método para definir quién será el ungido y buscará arrebatarle la intendencia al radicalismo.