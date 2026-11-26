CIUDAD DE MÉXICO (Enviada especial) El consultor Rafael Pérez Muñoz cree que la reelección de Javier Milei se juega en la economía cotidiana, que atraviesa una tormenta financiera con la escalada del riesgo país y del dólar, combinada con la confirmación de que el país cayó en recesión técnica por la caída de la actividad durante los dos últimos trimestres.

En diálogo con Letra P , el consultor político argentino sostuvo que el Presidente todavía se beneficia de la falta de una oposición organizada y que Axel Kicillof puede capitalizar el desgaste del Gobierno, aunque la pelea por el liderazgo del peronismo condiciona su candidatura.

La charla con Pérez Muñoz, también polítólgo y docente universitario, se produjo en el marco de la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política , que se desarrolla en esta ciudad.

—¿Milei es rival de sí mismo en el camino a las elecciones de 2027?

—Sí, porque es su propia marca. Armó un partido nacional, pero no pudo consolidar territorio propio. Pudo acomodar algunos aspectos de la macro, pero los sueldos alcanzan hasta el 20 de cada mes . Si la economía mejora, puede tener posibilidades. Si sigue empeorando y no cumple las metas que se propuso, creo que no va a poder ser reelecto.

—¿El peronismo puede aprovechar el desgaste del Gobierno o se hunde en su propia interna?

—El peronismo huele sangre por lo que pasa con la economía. La interna es por liderazgo y por el juego de poder, pero la sangre no suele llegar al río. (Sus princiales referentes) terminan acordando y sale mejor parado quien tiene más margen para negociar. En los últimos casos fue Sergio Massa. Ahora hay una figura fuerte como el gobernador de Buenos Aires, que ya está instalado como precandidato.

El peronismo en su laberinto

—¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Milei rumbo a la campaña?

—Su debilidad es que no logra mejorar la economía del día a día ni humanizar su mensaje. La motosierra y los insultos ya no caen bien, incluso entre sus votantes más firmes. Su mayor fortaleza es que la oposición sigue sin organizarse y todavía no tiene un candidato claro.

—¿Y las de Kicillof?

—Su fortaleza es la gestión en Buenos Aires. Con menos recursos, paga los sueldos a tiempo. Creo que es un tipo honesto y que puede ganar terreno si la gente busca a alguien que construya más consenso. Su debilidad es la interna con Cristina (Fernández de Kirchner), Máximo (Kirchner) y Massa. Kicillof tiene que dar esa pelea mientras gobierna la provincia.