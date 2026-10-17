Chubut: Bowen le pisa el territorio a los Sastre para pelear por el voto peronista de Puerto Madryn

Dante Bowen , precandidato a gobernador de Chubut , desembarcará este sábado en Puerto Madryn , el bastión político de los hermanos Gustavo y Ricardo Sastre , para celebrar el Día de la Lealtad con una actividad que también funcionará como un gesto de disputa por el voto del peronismo local en la carrera hacia 2027.

El intendente de Dolavon participará de la reinauguración de la agrupación Gente de Madryn , en una ciudad clave para el peronismo chubutense, mientras el resto del justicialismo provincial buscará mostrase unido con un acto en Comodoro Rivadavia , en el marco de una jornada atravesada por la disputa del liderazgo partidario.

El desembarco de Bowen será a las 19.30 en Moreno 755, junto a los dirigentes Federico Garitano y Carlos Zonza Nigro . La actividad forma parte de Madryn Futuro , espacio que acompaña a Chubut Futuro , la estructura de Bowen, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador bonaerense Axel Kicillof .

La elección de Puerto Madryn no pasa inadvertida. El intendente Gustavo Sastre y su hermano, Ricardo, son los fundadores del partido de extracción peronista Primero Chubut y figuras centrales del poder local. Hoy juegan en Despierta Chubut , el espacio del gobernador Ignacio Torres .

De hecho, la relación entre ambos dirigentes y el mandatario provincial es fluida por demás y se refleja en las actividades de gestión que comparten con regularidad, un alineamiento que abre interrogantes sobre el lugar que ocupará el peronismo madrynense en la disputa electoral de 2027. Allí se centra la importancia de la visita de Bowen, cuyo espacio quiere contener todas las expresiones del peronismo dentro de una misma propuesta, mientras los Sastre empujan a su electorado hacia el sector que comanda provincialmente el PRO .

Días atrás, Torres y los Sastre encabezaron la inauguración en Madryn de la ampliación de una empresa biotecnológica local dedicada a elaborar suplementos a partir de la cría de erizos. Durante esa actividad, el gobernador deslizó que las elecciones provinciales podrían convocarse para agosto.

El PJ se reparte entre Madryn y Comodoro

Mientras Bowen activa su presencia en la costa, otro sector del justicialismo buscará mostrar cohesión en Comodoro Rivadavia. Allí, el Consejo de Localidad del PJ será sede de una convocatoria de la que participará el diputado nacional Juan Pablo Luque, también precandidato a gobernador, junto con el titular del partido, Gustavo Fita, el senador Carlos Linares y el diputado José Glinski.

La actividad comenzará a las 12.30 con un festival folklórico y tendrá su acto oficial a las 14.30, en el exterior de la sede ubicada sobre Sarmiento, en la esquina con Chacabuco.

Según pudo saber Letra P, el programa contempla cinco oradores: Juan “Colo” Calo, presidente del Consejo de Localidad; dos representantes del movimiento obrero; Fita, y el cierre a cargo de Luque. La CGT participará en su conjunto, aunque todavía no está confirmada la presencia del intendente Othar Macharashvili.

La interna peronista toma forma rumbo a 2027

La celebración del 17 de octubre encontrará al peronismo chubutense con dos precandidatos en movimiento y una definición pendiente: Bowen y Luque todavía deben resolver si competirán en una interna por la candidatura a gobernador.

Ambos dirigentes ratificaron semanas atrás la conformación de una alianza estratégica para consolidar una alternativa política dentro del Partido Justicialista. Lo hicieron durante una conferencia de prensa celebrada en el Hotel Tehuelche de Esquel, donde repasaron los puntos de acuerdo se su armado.

Bowen y Luque todavía deben resolver si competirán en una interna por la candidatura a gobernador.

El mensaje buscó instalar una diferencia entre la discusión por los nombres y la construcción de una alternativa al gobierno de Torres, a quien ambos cuestionaron por su relación con Javier Milei.

A partir de ahí, ambos dirigentes se mostraron en ámbitos separados y con agendas diferentes. Ahora, los actos de este sábado permitirán observar los lineamientos en los que trabaja cada sector, mientras se perfilan las estrategias para la disputa provincial.