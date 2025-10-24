Chaco: Leandro Zdero y Jorge Capitanich se juegan otro mano a mano que mira con lupa la Casa Rosada

El gobernador de Chaco Leandro Zdero puso a jugar a su vice, Silvana Schneider, como candidata a senadora. Es ganar o quedarse afuera.

Chaco tendrá este domingo el capítulo final de una serie de confrontaciones entre el gobierno de Leandro Zdero , en alianza con La Libertad Avanza , y su antecesor peronista Jorge Capitanich . Tras la victoria del dirigente radical en 2023, será la gran revancha de las legislativas provinciales y se espera un áspero mano a mano.

Las últimas encuestas de los dos campamentos marcan un escenario de paridad que se vuelve más picante porque es una de las provincias donde se ponen en juego muchos asientos en el Congreso, la obsesión de la Casa Rosada. Se disputan tres bancas en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados.

Además se dan otras condiciones particulares . Es un territorio donde un exgobernador del peronismo decidió tener protagonismo central y una provincia en la que el mandatario de la UCR se inclinó por aceptar imposiciones violetas a la hora de las postulaciones.

Zdero apostó muy fuerte : puso a jugar a su vicegobernadora, Silvana Schneider , como segunda candidata a senadora, con el riesgo de quedarse sin banca si no gana el domingo. Le tocó el lugar debajo de un joven desconocido del sistema político, Juan Cruz Godoy , arribado a ese sitial de la mano del arreglo con Alfredo “Capi” Rodríguez , el delegado de Karina Milei en la provincia.

Al acceder a esas presiones, el gobernador se granjeó la molestia de algunos sectores de su propia base radical, que daban por hecho que el senador Víctor Zimmerman , que había hecho todo por la causa y por el pacto Zdero-Milei , iría por la reelección. Se quedó con las ganas y las heridas no terminaron de cerrar.

Silvana Schneider es la radical candidata de La Libertad Avanza en Chaco: puso la cara en el tramo final de la campaña.

También en la boleta de Diputados pisó fuerte LLA y Zdero dejó hacer. Mercedes del Rosario Goitía, abogada de “Capi” Rodríguez, lidera la nómina. La acompañan Guillermo Agüero y Glenda Seifert.

Jorge Capitanich extendió la unidad

El peronismo no buscó caras nuevas. "Coqui" Capitanich volvió a ponerse la campaña al hombro y lidera la boleta para el Senado. Ya se sabe en la cámara alta, pero sabe que si además gana y logra colar a Magda Ayala, que lo secunda en la boleta, podrá volver a pisar fuerte en la política de las grandes ligas.

coqui capitanich y magda ayala Jorge Capitanich y Magda Ayala, durante el acto de cierre de campaña en el Chaco: el peronismo unió fuerzas y tiene expectativas.

Ayala es la intendenta de Barranqueras y su rol es central en la construcción de la propuesta del peronismo, porque en las legislativas provinciales de mayo se hizo valer: jugó por afuera y sacó algo más del 10% de los votos, que fue justamente la diferencia con la que el radicalismo violeta le ganó al peronismo.

Esta versión justicialista de mayor unidad, bajo el seudónimo de Fuerza Patria, se complementa con las postulaciones al Congreso de Sergio Dolce, Julieta Campo y Juan Manuel "Juanchi" García.

Chaco, todo el año en campaña

Chaco estuvo de campaña casi todo el año. En el proceso se acumularon entre los dos bandos mutuas acusaciones de corrupción. El gobierno de Zdero dio una buena noticia sobre el cierre de la actividad proselitista este jueves, cuando habilitó en forma anticipada el pago del medio aguinaldo correspondiente a diciembre.

Zdero fue una de las figuras que más se aferró a los hermanos Javier y Karina Milei, incluso en los peores momentos. Nunca esquivó una foto y aunque hubo recomendaciones para despegarse en el sprint final de la campaña, tuvo que hacerle lugar en su agenda a un pequeño acto conjunto con el Presidente, cuando desembarcó camino a Corrientes.

karina milei zdero El presidete Javier Milei repitió este sábado la foto con su hermana Karina y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

La vicegobernadora cargó con el peso final, poniendo la cara para que los candidatos violetas no figuraran en los primeros planos. La mimesis de Zdero con LLA tiene su raíz en la debilidad económica de su administración. También porque desde el inicio de la gestión se enfocó en mostrarse como la contracara de Capitanich y el kirchnerismo.

Chaco: diez listas y un millón de votos

El peronismo logró unificar para esta elección sus espacios más potentes, pero también le quedaron fuera del armado algunos sectores, especialmente el peronismo “del medio” (Vamos Chaco), que adherido a Provincias Unidas propone como senador a Eduardo Aguilar y como diputada a Claudia Panzardi.

Participan de las elecciones además Proyecto Sur (lidera como candidata a senadora Guadalupe Segura); Partido del Obrero (Germán Báez); Nuevo Espacio de Participación (Miles Perkovich); el Frente Integrador (César Picón); el Partido Dignidad Popular (Jorge Fernández); el Partido Polo Social (Ismael Espinoza) y UNIR (Juan Delgado).

capitanich cierre El exgobernador peronista "Coqui" Capitanich volvió a ubicarse en el centro de la escena y trama pisar fuerte en el Senado.

Están habilitadas para votar en Chaco 1.015.693 personas.

El 10 de diciembre dejan sus escaños en Diputados María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical de Zdero que integra el bloque Democracia para Siempre, y Marilú Quiroz, del PRO.

En el Senado, terminan sus mandatos por el peronismo María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas; y el radical Víctor Zimmermann.