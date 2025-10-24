Chaco: Leandro Zdero y Jorge Capitanich se juegan otro mano a mano que mira con lupa la Casa Rosada

El gobernador de Chaco Leandro Zdero puso a jugar a su vice, Silvana Schneider, como candidata a senadora. Es ganar o quedarse afuera.
Chacotendrá este domingo el capítulo final de una serie de confrontaciones entre el gobierno de Leandro Zdero, en alianza con La Libertad Avanza, y su antecesor peronista Jorge Capitanich. Tras la victoria del dirigente radical en 2023, será la gran revancha de las legislativas provinciales y se espera un áspero mano a mano.
Las últimas encuestas de los dos campamentos marcan un escenario de paridad que se vuelve más picante porque es una de las provincias donde se ponen en juego muchos asientos en el Congreso, la obsesión de la Casa Rosada. Se disputan tres bancas en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados.
Además se dan otras condiciones particulares. Es un territorio donde un exgobernador del peronismo decidió tener protagonismo central y una provincia en la que el mandatario de la UCR se inclinó por aceptar imposiciones violetas a la hora de las postulaciones.
Leandro Zdero, soldado de los hermanos Milei
Zdero apostó muy fuerte: puso a jugar a su vicegobernadora, Silvana Schneider, como segunda candidata a senadora, con el riesgo de quedarse sin banca si no gana el domingo. Le tocó el lugar debajo de un joven desconocido del sistema político, Juan Cruz Godoy, arribado a ese sitial de la mano del arreglo con Alfredo “Capi” Rodríguez, el delegado de Karina Milei en la provincia.
Silvana Schneider es la radical candidata de La Libertad Avanza en Chaco: puso la cara en el tramo final de la campaña.
Jorge Capitanich y Magda Ayala, durante el acto de cierre de campaña en el Chaco: el peronismo unió fuerzas y tiene expectativas.
Ayala es la intendenta de Barranqueras y su rol es central en la construcción de la propuesta del peronismo, porque en las legislativas provinciales de mayo se hizo valer: jugó por afuera y sacó algo más del 10% de los votos, que fue justamente la diferencia con la que el radicalismo violeta le ganó al peronismo.
Esta versión justicialista de mayor unidad, bajo el seudónimo de Fuerza Patria, se complementa con las postulaciones al Congreso de Sergio Dolce, Julieta Campo y Juan Manuel "Juanchi" García.
Chaco, todo el año en campaña
Chaco estuvo de campaña casi todo el año. En el proceso se acumularon entre los dos bandos mutuas acusaciones de corrupción. El gobierno de Zdero dio una buena noticia sobre el cierre de la actividad proselitista este jueves, cuando habilitó en forma anticipada el pago del medio aguinaldo correspondiente a diciembre.
El presidete Javier Milei repitió este sábado la foto con su hermana Karina y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.
La vicegobernadora cargó con el peso final, poniendo la cara para que los candidatos violetas no figuraran en los primeros planos. La mimesis de Zdero con LLA tiene su raíz en la debilidad económica de su administración. También porque desde el inicio de la gestión se enfocó en mostrarse como la contracara de Capitanich y el kirchnerismo.
Participan de las elecciones ademásProyecto Sur (lidera como candidata a senadora Guadalupe Segura); Partido del Obrero (Germán Báez); Nuevo Espacio de Participación (Miles Perkovich); el Frente Integrador (César Picón); el Partido Dignidad Popular (Jorge Fernández); el Partido Polo Social (Ismael Espinoza) y UNIR (Juan Delgado).
El exgobernador peronista "Coqui" Capitanich volvió a ubicarse en el centro de la escena y trama pisar fuerte en el Senado.
Están habilitadas para votar en Chaco 1.015.693 personas.
El 10 de diciembre dejan sus escaños en Diputados María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical de Zdero que integra el bloque Democracia para Siempre, y Marilú Quiroz, del PRO.
En el Senado, terminan sus mandatos por el peronismo María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas; y el radical Víctor Zimmermann.