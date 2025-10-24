Jujuy: Carlos Sadir busca doblegar a la derecha para quedarse con la banca de la izquierda

Carlos Sadir, gobernador de la Provincia de Tucumán, en el cierre de campaña.

La provincia de Jujuy que gobierna Carlos Sadir pondrá en juego este domingo tres bancas en la Cámara de Diputados. El frente oficialista Jujuy Crece que lidera la UCR local espera un triunfo contundente y se ilusiona con quedarse con dos. La Libertad Avanza podría conseguir una, aunque pretende dar la sorpresa.

Mientras tanto, Alejandro Vilca (FIT) y Leila Chaher (Fuerza Patria) compiten desde atrás para retener sus asientos en el Congreso.

La provincia de Jujuy desdobló sus elecciones provinciales y el 11 de mayo renovó 24 bancas de la Legislatura, además de votar concejales municipales en diferentes localidades. Los comicios arrojaron un resultado sumamente favorable al radicalismo, que se impuso con el 38% de los votos. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el 20,9% y tercero, casi con el 11% de los votos, se ubicó el Frente Justicialista (hoy Fuerza Patria ). El cuarto lugar fue para el Frente de Izquierda , con el 8,6%.

El radicalismo jujeño busca repetir la victoria de mayo. Encolumnado en Provincias Unidas , el armado federal que reúne a distintos gobernadores que intentan posicionarse en el medio de la grieta , tratará de sacar una ventaja decisiva, dejar segundo cómodo a LLA y conseguir dos diputados para la cámara baja. De esta manera, lograría retener el escaño que ocupará hasta diciembre Natalia Sarapura y sumar uno nuevo.

Para ello, llevará como cabeza de lista a María Inés Zigarán , ministra de Ambiente y Cambio Climático del gobierno de Jujuy . Zigarán estará acompañada por el secretario de Energía provincial, Mario Pizarro .

Vamos a seguir gestionando con responsabilidad y defendiendo la obra, la educación y la salud pública de los jujeños. Necesitamos que nos acompañen con su voto para que nuestros candidatos cuiden los intereses de los jujeños en el Congreso.

El oficialismo asegura que las candidaturas no son testimoniales. Los postulantes asumirán sus bancas y habrá cambios en el gabinete. Completa la lista la diputada provincial Malena Amerise.

La Libertad Avanza quiere dar la sorpresa

En 2023 Javier Milei arrasó en Jujuy. En las PASO, la primera vuelta y el ballotage pintó la provincia de violeta. En estas elecciones tiene todo por ganar. No pone bancas en juego y, manteniendo los resultados de las legislativas provinciales de mayo, sumaría un diputado. Algunos optimistas se ilusionan con mejorar la performance y dar el batacazo ganándole a la UCR.

Su primer candidato será el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Alfredo Gonzáles. Estará acompañado por Bárbara Andreussi, dirigente del Movimiento Popular Jujeño y nieta del exgobernador Horacio Guzmán.

Vilca y Chaher: uno se queda afuera

En las elecciones de medio término de 2021, el escenario era distinto. No jugaba Milei, el radicalismo se cortaba solo y la izquierda y el peronismo se disputaban el segundo lugar. La repartija terminó siendo en partes iguales: un diputado para cada espacio. Hoy, con el peronsimo jujeño fragmentado y La Libertad Avanza pujante, el Frente de Izquierda y Fuerza Patria pelean por el tercer escaño.

Vilca y Chaher finalizan su mandato este año. Todo indica que el candidato del FIT lleva una pequeña ventaja en las urnas, pero no sólo lo alerta que lo corre de atrás la camporista de Fuerza Patria, sino que le preocupa que se eleve la diferencia a favor de Zigarán. Si el oficialismo crece y logra su objetivo de quedarse con dos bancas, Vilca se quedaría con las manos vacías

Chaher, por su parte, tienen una dura misión. Intentará defender su banca encabezando la lista del Partido Justicialista intervenido, pero tendrá al aparato del peronismo local en una lista aparte. Encabezado por Pedro Pascuttini, pero con el apoyo de otros dirigentes, como el expresidente del partido, el cuestionado Rubén Rivarola, el peronismo ortodoxo jujeño competirá dentro del Frente Primero Jujuy Avanza. La interna, que todavía digiere la derrota legislativa, tendrá un nuevo capitulo este 26 de octubre.