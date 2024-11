El radical Zimmermann pidió licencia hasta marzo y dejó a Victoria Villarruel sin un aliado clave

Víctor Zimmermann ya no estará para ayudar a Victoria Villarruel.

En el tramo final del año legislativo, el gobernador de Chaco, el radical Leandro Zero , le trajo un problema a Victoria Villarruel en el Senado : obligó a Víctor Zimmermann a prorrogar su licencia hasta el último día de febrero porque no pudo convencer de dar un paso al costado a su reemplazante, Alicia Terada , cercana a Elisa Carrió .

Para el Senado, la norma es clara: ante una vacante, si el reemplazo es por la lista que obtuvo la minoría no se tiene en cuenta el género, porque no fueron elegidas dos personas para ocupar bancas y por la tanto la paridad no estuvo en la voluntad del elector. Hay antecedentes, como cuando Jorge Taiana reemplazó a Cristina Fernández de Kirchner y luego fue sustituido por Juliana Di Tullio.