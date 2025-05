CFK vs. Axel Kicillof: el peronismo camina (no muy derecho) hacia un futuro que queda en 2027

El Día de los Trabajadores dio ocasión para que Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ) y Axel Kicillof realizaran pronunciamientos que vale la pena interpretar en tanto el clima de ruptura no se disipa –parecería que todo lo contrario–, el calendario electoral galopa y el futuro del peronismo esconde algunas de las claves del futuro del país.

El escenario descripto llevaría, en un caso extremo, a la presentación en las elecciones bonaerense y nacional de este año de dos listas separadas, una cristinista y otra kicillofista, posibilidad que Carlos Pagni calificó en La Nación, con acierto, como el escenario "más probable" y condicionante de "la oferta electoral del peronismo para las presidenciales de 2027".

El ascenso de Milei puso de manifiesto y, a la vez, aceleró, una descomposición del lazo de representación y del sistema de partidos, fenómeno que, de hecho, lo engendró. El carácter de las elecciones que avecinan, provinciales y legislativas nacionales, resultan procíclicas de ese rasgo y multiplican la oferta.

Debate de candidatos porteños. El debate de aspirantes a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expuso la descomposición del sistema de partidos y la consecuente multiplicación de la oferta electoral.

Esto se observará especialmente en la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo 18 y en la provincia el 7 de septiembre. Cabe interpretar dicha fragmentación como generadora de una suerte de interna abierta entre numerosas facciones que, en última instancia, se ordenarán en torno al consabido eje continuidad-cambio. Sería una transición hacia 2027.

La larga marcha del peronismo bonaerense

Aun en mayor medida que en la Ciudad de Buenos Aires , en la provincia del mismo nombre se darán choques agónicos, con figuras y padrinos de primerísimo nivel nacional, pero que, del mismo modo, serán una suerte de internas abiertas.

En el peronismo se da una confusión sólo aparente.

Por el lado del cristinismo-camporismo se simula no entender por qué Kicillof se corta solo cuando la candidatura presidencial que anhela para dentro de dos años ya le era ofrecida incluso en 2023, cuando la rechazó. Por el del gobernador se hace como si la pelea no fuera con CFK, sino con su hijo, como si las dos cosas no fueran la misma.

Nadie muestra sus cartas, pero todo el mundo ya las vio. Lo que se disputa es el liderazgo, un elemento central en el peronismo de ayer, de hoy y de siempre. En paralelo, se determina su naturaleza, si será otra vez una delegación de Cristina –algo que salió mal y no terminó siendo ni chicha ni limonada con Alberto Fernández– o uno nuevo y empoderado.

¿Y el programa? ¿Hay peronismo posmileísta posible sin un cambio de ideas –adecuación a una sociedad cada vez más individualista y de trabajo precarizado, cuentapropista, solitario y hasta doméstico–? La expresidenta abordó ayer de modo especialmente claro esas cuestiones, al menos como temáticas a repensar más allá de lo hecho en sus gobiernos, en un mensaje que dio en la sede del Partido Justicialista. Ahora bien, ¿hay posibilidad de nuevas ideas sin nuevas figuras? Kicillof ha prometido una "nueva canción", pero su letra y su musica por ahora se desconocen. Las transiciones no se pueden abreviar.

El mensaje que compartí hoy con los compañeros y compañeras que se reunieron a conmemorar el Día del Trabajador en la sede nacional del @p_justicialista pic.twitter.com/gHxs58ADGu — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 1, 2025

CFK vs. Axel Kicillof: la principal incógnita

Pagni habla de "una incógnita principal" que se despejaría en caso de que se consumara la ruptura electoral del peronismo bonaerense: ¿tiene el gobernador voto propio, diferente del de quien fuera su mentora?

Todos los aprontes apuntan a determinar eso. Así es cuando Cristina habla de una unidad que, desde ya, sería delineada por ella misma. También, cuando Kicillof apura la instalación de su sello –el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)– y cuando jefes comunales poderosos como Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Mario Secco, de Ensenada, lo empujan a presentar una lista separada de la del PJ oficial de Máximo Kirchner.

La disputa se dará, como cuenta Macarena Ramírez en Letra P, en la crucial Tercera sección, en la que los intendentes peronistas se dividen " fifty-fifty".

La suspensión de las primarias bonaerenses –un aliento extra a la fragmentación del sistema– y la persistencia de la pelea por el calendario electoral son, para ambos sectores, un salto sin red. Sin embargo, ¿habría sido posible justificar en público una interna entre dos alas que no parecen disputar ideas, sino sólo espacios de poder?

Cuestión de miradas

Será clave el tipo de lectura que se haga del resultado de esa elección, como en la Ciudad, de importancia hipertrofiada por los nombres que intervendrían, empezando en este caso por el de la propia CFK.

Con un peronismo dividido y una unidad eventual –probable– entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO realmente existente –más que la marca, sus principales cuadros–, Milei podría cantar victoria.

CFK tiene un punto cuando advierte, como lo dijo al bajar la resistencia camporista al adelantamiento de los comicios locales, que "es un error provincializar la elección al desdoblarla", porque eso obligaría a hablar de "las penurias del pueblo bonaerense producto de la caída de recursos" generada por la economía de Milei y no, si la agenda fuera nacional, de los rigores que impone.

HOY, 14 de abril, sigo creyendo, junto a otros compañeros y compañeras, que en las próximas elecciones parlamentarias en la PBA, tanto nacionales como provinciales, LO MEJOR PARA LOS BONAERENSES en general, Y PARA EL PERONISMO en particular; ES VOTAR UNA SOLA VEZ, EL 26 DE… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 14, 2025

Esos temas difíciles de abordar son la seguridad y la calidad de servicios públicos como la educación y la salud en tiempos de motosierra. El gobernador parece confiar en que los condicionamientos nacionales sean comprendidos por una primera minoría del electorado o, en su defecto, está dispuesto a lo que sea en el entendimiento de que lo suyo, adverso a cualquier tutela, es a todo o nada y ahora o nunca.

La agónica necesidad de Javier Milei

Para Milei, ganar la provincia y sacar a Manuel Adorni vencedor de la primaria abierta de las derechas porteñas sería fundamental por motivos que van mucho más allá de las bancas que podría obtener en las respectivas legislaturas. Lo que necesita con desesperación es evitar la percepción de un peronismo vigorizado y de su posible retorno al poder nacional.

Esto es vital para el Presidente. Si la idea de una vuelta del "populismo malo" se instalara en el mercado financiero, esa mano invisible podría tornarse inmanejable.

Que el dólar vuelva a ser el termómetro de la gobernabilidad sería demasiado peligroso cuando una devaluación en serio del peso –complementaria de la modesta del 14 de abril– parece un trámite pospuesto por la necesidad oficial de llegar a las urnas con una desinflación forzada.

¿La eventual imposición de una alianza de derecha sobre dos peronismos escindidos sería un triunfo definitivo? No necesariamente, ya que dependería de que esos dos fragmentos resultaran inconciliables en dos años. Sería, en ese caso, una suerte de fetichismo del escrutinio, como el que ya se anticipa en la Ciudad. ¿Vería el mercado las cosas de ese modo?

CFK, Axel Kicillof, Javier Milei y las formas del futuro

Ya sea por el paso de la causa "Vialidad" por la Corte Suprema o por un eventual avance de la Ficha limpia en el Senado, Cristina Kirchner no parece tener futuro presidencial.

axel kicillof con la CGT.webp Axel Kicillof, con la CGT.

Kicillof, por su parte, apuesta a liderar una nueva transversalidad, algo que ningún camporista parece en condiciones de empardar. En su lista de amigos figuran sindicatos, movimientos sociales, el radicalismo progresista –una entidad con más carga simbólica que electoral– y provincialismos varios que en dos años tal vez divisen la posibilidad de emanciparse del yugo ultraderechista que debieron aceptar con mejor o peor cara.

federico storani y axel kicillof.jpg Axel Kicillof y Federico Storani se dejaron fotografiar en La Plata. ¿Hacia una transversalidad 2.0?

Con todo, para el gobernador se trata, incluso más que de mostrar músculo electoral propio, de sobrevivir a una gestión casi imposible en contexto actual.

En esta transición hacia 2027 hay objetivos superpuestos.

Milei luchará por probarle al mercado la sustentabilidad política de su proyecto. CFK, por revalidar su preeminencia en el peronismo. Kicillof, por convertirse en parte irresistible de una futura ecuación opositora, liberado de tutelas. Mauricio Macri, nada menos que por su supervivencia.

Por último, se comienza a dirimir la idea de futuro que logre hacerse la parte –¿creciente?– del electorado que ya odia lo suficiente al mileísmo y querría darlo por superado, como si hubiese sido una pesadilla vívida, pero fugaz.

Para ella queda, por ahora, el consuelo de la paciencia.