Lo que el papa Francisco nos dejó: la CGT se embanderó con Bergoglio para marchar contra Javier Milei

Las presencias políticas en la movilización cegetistas la completaron un grupo de dirigentes de La Cámpora que se mostraron juntos a un costado del pequeño escenario sobre Independencia y Piedras desde donde se leyó la oración por Francisco. Estaban la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y el senador Mariano Recalde.

Reclamo por paritarias

"Es una demostración de que si el Gobierno no cambia el rumbo, la cosa se va a agravar", fue la advertencia que lanzó el camionero Moyano, uno de los voceros de la protesta cegetista, que se cruzó otra vez con el reclamo de los miércoles de los jubilados frente al Congreso. La postura del resto de la conduccón gremial fue en el mismo sentido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/1917606214814556416&partner=&hide_thread=false EL TRABAJO ES SAGRADO Compartimos el comunicado de #CGT ante la movilización de hoy pic.twitter.com/TDXL6wXHq9 — CGT (@cgtoficialok) April 30, 2025

“No puede haber un plan monetario que termine generando paritarias pisadas y precios liberados. Llamamos a la reflexión al gobierno, hay temas que tenemos que solucionar. Hoy el diálogo está cortado", avisó, por su parte, Héctor Daer.

Las críticas contra el gobierno libertario fueron el eje del documento difundido por la CGT en una jornada que no tuvo discursos de sus dirigencia. "Preocupados y alertas ante un gobierno nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando las y los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos. Paralelamente, en contraste, el sector financiero capitaliza ventajas y multiplica obscenamente sus ganancias", dice el texto que acompañó la movilización.

El fogonazo inflacionario de marzo fue otro de los ejes centrales de la protesta. "Queremos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo y actualización y aumento de emergencia para todas las jubilaciones", reclamaron desde la CGT.

1746040967250430145.jpg

Una multitud contra el protocolo antipiquetes

La marcha de la CGT volvió a plantear un abierto desafío al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las columnas de los distintos gremios se ubicaron sobre la Avenida Independencia, que tuvo el tránsito cortado a lo largo de unas 14 cuadras, desde el cruce con Entre Ríos hasta Avenida Paseo Colón, donde está el Monumento al Trabajador.

UOCRA, el gremio que lidera Gerardo Martínez, y UPCN de Andrés Rodríguez aportaron los grupos más grandes. Lo siguieron Camioneros, SMATA, Judiciales, los docentes de SADOP, y el Sindicato de Trabajadores del Vidrio, entre otros.

Uno de los momentos de tensión se produjo en el cruce de la avenida 9 de Julio, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se apostaron para impedir que se corte el tránsito y obligaron a los miles de manifestantes a cruzar por la senda peatonal y con el semáforo.

En las horas previas a la manifestación, y en el marco del protocolo antipiquetes, fuerzas federales retuvieron en los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires a unos 30 micros con manifestantes que intentaban llegar hasta el centro. También se produjeron algunas detenciones que fueron denunciadas por la CGT como un intento de perjudicar la convocatoria. "Es una barbaridad. Esto lo veíamos en el proceso militar, cuando le impedían a los trabajadores que se junten a festejar su día", reclamó el camionero Argüello.