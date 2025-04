CFK, Axel Kicillof y la pelea por los plazos electorales: ¿dificultad administrativa o excusa política?

La negativa a cambiar los tiempo en el Senado y la postergación en Diputados obligó a que el próximo martes la comisión de Reforma Política que preside el radical Emiliano Balbín convocara en la Legislatura a miembros de la Junta, del juzgado federal y del Poder Ejecutivo a explicar por qué habría que mover las fechas. No obstante, cerca de Kicillof avisan que ya cumplieron con lo solicitado, que quienes tienen que explicar por qué no se debe tocar el calendario son los legisladores y que no hacerlo sería un capricho. No enviarán ningún otro proyecto por tema fechas y esperan que de eso se encargue la Legislatura.

Axel Kicillof- Legislatura.JPG

El oficialismo dice que a quien le están embarrando la cancha entre el kirchnerismo y la oposición es a la Justicia y no al gobierno provincial. Sin embargo, confían en que tarde o temprano la situación se resolverá favorablemente, así como pasó con el desdoblamiento y como pasaría el próximo lunes con la suspensión de las PASO, en una sesión convocada para las 14 horas tras el debate que no se realizó el último jueves, cuando sólo se sesionó para homenajear al papa Francisco.

Qué dice el kirchnerismo

La tropa de CFK explica que el calendario que ahora se quiere aplicar es el que estaba garantizado con la simultaneidad de la elección, es decir, la concurrencia que promovía el kirchnerismo. Plantea que el Ejecutivo quiso organizar la elección para no dejarla en manos de la Nación, pero que ahora buscan reforzar la seguridad con las fuerzas federales y el plano jurídico con la Justicia federal que comanda Alejo Ramos Padilla. Advierten que, entonces, debe haber otro motivo que sería político.

Alejo Ramos Padilla Alejo Ramos Padilla Alejo Ramos Padilla.

El kirchnerismo avisa que probablemente se firme un convenio entre la Justicia y el Ejecutivo para utilizar los software y los recursos humanos nacionales en la provincia. Acusan a Kicillof de apoyarse en los organismos federales, por lo que el adelantamiento de las elecciones, entonces, sería de carácter político.

En calle 6 dicen que las solucitudes a los organismos nacionales también suceden en el resto de las provincias que desdoblan sus elecciones. Afirman que políticamente al gobierno le convienen los plazos de la ley vigente y que la campaña ya está desdoblada.

Bloque UP.jpeg Bloque de UP en Diputados.

El cristinismo jura que convocó varias veces sin suerte a la administración de Kicillof, a Ramos Padilla y a la Junta Electoral para que explique cuál es el inconveniente de los plazos. Esa tropa asegura que no aceptó los tiempos del gobernador en la cámara alta porque pide cosas distintas a las que quiere la Junta y que está dispuesta a avanzar cuando haya una síntesis entre las partes. Podría haber fumata blanca el martes, tras ese encuentro que se dará en la Legislatura.