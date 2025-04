Si CFK es candidata de unidad, Ferraresi armará rancho aparte y encabezará lista en Avellaneda

El armado por fuera de un acuerdo entre el gobernador y CFK para la elección de Buenos Aires no sería solamente en Avellaneda, sino también en Quilmes y Lanús, donde gobiernan dos referentes de La Cámpora: Mayra Mendoza y Julián Álvarez . No obstante, el jefe comunal duda de que el peronismo en su conjunto llegue a un acuerdo que los lleve unidos a la elección.

Si hay unidad, boleta corta y candidatura testimonial

“Jorge no va a militar una boleta donde esté La Cámpora. Su problema no es con Cristina, pero ella decidió jugar y apoyar a La Cámpora y el problema es con ellos, así que, si hay unidad, no jugaría con esa boleta”, aseguró a Letra P un hombre del entorno del intendente.