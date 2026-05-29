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DENUNCIAS CRUZADAS

Bahía Blanca: Federico Susbielles llamó "Adorni" a un exfuncionario de Héctor Gay

El intendente bahiense respondió cuestionamientos opositores por ABSA y criticó el estado en que recibió la comuna. Cruce tuitero.

Por Letra P | Periodismo Político
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se cruzó con el exsecretario privado de Héctor Gay, Pablo Romera.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se cruzó con el exsecretario privado de Héctor Gay, Pablo Romera.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, volvió a cruzar al exsecretario privado de Héctor Gay, Pablo Romera, y lo definió como “el Adorni del gobierno municipal anterior” en medio de una discusión por el servicio de ABSA. El jefe comunal defendió las medidas de su administración y responsabilizó a la gestión de Gay por el deterioro urbano.

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La polémica comenzó días atrás, luego de que Romera recordara en Twitter declaraciones realizadas por Susbielles en marzo de 2024.

Federico Susbielles y Pablo Romera: el cruce por ABSA

Todo se remonta a declaraciones realizadas a comienzos de 2024. En aquel momento, el intendente evaluó municipalizar el servicio de agua si no existían mejoras en un plazo de 90 días. El exfuncionario cuestionó la falta de avances y reclamó explicaciones públicas.

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La respuesta del jefe comunal llegó pocas horas después. “Al Adorni del gobierno municipal anterior parece que le gusta recordar cosas”, escribió Susbielles en su cuenta de Twitter. Además, sostuvo que durante los ocho años de la administración de Gay dejaron la ciudad “sin agua y hecha un colador”.

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El intendente aseguró que al asumir encontró cerca de 1000 pérdidas de agua y cloacas, además de problemas estructurales vinculados con la infraestructura urbana. También cuestionó el actual rol periodístico de Romera y afirmó que intenta “esconderse en un medio independiente”.

Pablo Romera respondió a través de la misma red social y profundizó el enfrentamiento político. “¿Lo decís por las causas judiciales? No tengo ni tuve, no sé si los dos podemos decir lo mismo”, retrucó el periodista y exfuncionario municipal. Además, puso en duda los resultados de la actual administración y lanzó cuestionamientos sobre el funcionamiento cotidiano de la comuna.

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Bahía Blanca y la reconstrucción tras el temporal

El exsecretario privado de Gay también apuntó contra la situación de los medios locales y volvió a insistir con las promesas incumplidas en torno al servicio de agua. El intercambio escaló rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los principales focos de tensión política en Bahía Blanca.

En paralelo al cruce, voceros del Gobierno municipal buscaron mostrar el trabajo realizado para reconstruir distintos sectores de la ciudad luego del temporal que provocó inundaciones y severos daños materiales. Según señalaron, gran parte de los recursos se destinó a reparar infraestructura y recuperar prestaciones esenciales.

La administración local avanzó con tareas de asistencia, reacondicionamiento de calles, reparación de pérdidas y recuperación de espacios afectados por las lluvias. Fuentes del Municipio indicaron que la prioridad estuvo puesta en normalizar servicios básicos y atender las demandas de los barrios más perjudicados.

Cerca de Susbielles sostuvieron que los cuestionamientos opositores no contemplaron la magnitud de la crisis que atravesó la comuna durante los últimos meses. También remarcaron que muchas de las falencias denunciadas fueron consecuencia de años de falta de inversión en obras hidráulicas y mantenimiento urbano.

Mientras la tensión política continúa en las redes y en el debate público, el intendente intenta consolidar una imagen de gestión enfocada en la reconstrucción y en la recuperación de servicios clave para los vecinos de Bahía Blanca.

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