Santa Fe: Clara García fue reelecta al frente de la Cámara de Diputados

La socialista Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe de cara al inicio del 143º Período Ordinario que, tras la reforma constitucional de 2025, comenzará este domingo 15 de febrero. También fueron reelectas las demás autoridades del cuerpo.

La vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá en manos de José Corral (Bloque UCR - Frente Unidos) y la vicepresidencia 2º, de Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe - Juntos Avancemos), ladera del exgobernador Omar Perotti .

A propuesta del diputado provincial Joaquín Blanco , la sesión preparatoria fue presidida por su par y exgobernador Antonio Bonfatti , por ser el decano del cuerpo. Luego, el presidente del bloque socialista fue el encargado de proponer los nombres para conducir la cámara baja durante el nuevo período de sesiones.

Tras jurar y asumir nuevamente en el cargo, García hizo lo propio con Corral y Martorano , y convocó al conjunto de legisladores a trabajar en conjunto durante “otro año de intensa labor legislativa".

"En 2024 nos tocó tratar leyes de importancia estructural para la gestión de provincial y en 2025 nuestra provincia llevó adelante una reforma constitucional y varios integrantes de este cuerpo fueron parte de ese proceso histórico”, repasó. “Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a esa nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo.

La conducción de Clara García

La legisladora puso especial énfasis en “el respeto, la tolerancia y la convivencia” que prevalecen en la cámara baja santafesina. “Es un orgullo que este abanico tan amplio de orígenes y trayectorias políticas que tiene este cuerpo legislativo pueda mostrar la gran capacidad de trabajo y de consenso que viene teniendo en estos años”, remarcó.

Para terminar, García resaltó el hecho de que por primera vez el período ordinario de sesiones se inicie en febrero. “Si bien, como legisladores, desarrollamos nuestro trabajo tanto en el recinto como en el territorio, es un cambio de funcionamiento que nos augura un año altamente productivo para lograr el cometido de defender a nuestra querida provincia de Santa Fe y mejorar con cada proyecto que impulsamos la vida de los santafesinos y santafesinas”, cerró.