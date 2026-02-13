LEGISLATURA

Santa Fe: Clara García fue reelecta al frente de la Cámara de Diputados

La dirigente socialista fue ratificada como titular del cuerpo por amplio margen. La UCR mantiene la vicepresidencia primera. El PJ de Omar Perotti, la segunda.

Por Letra P | Periodismo Político
Clara García, tras ser reelegida al frente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Clara García, tras ser reelegida al frente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La socialista Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe de cara al inicio del 143º Período Ordinario que, tras la reforma constitucional de 2025, comenzará este domingo 15 de febrero. También fueron reelectas las demás autoridades del cuerpo.

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro junto a Clara García: el socialismo mira a la renovación en su campaña en Santa Fe // Foto: Maia Sacco
ELECCIONES 2025

La campaña del socialismo se mueve al son de Unidos en Santa Fe: el rol de Clara García y los nuevos nombres

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

La nueva Legislatura de Santa Fe

La vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá en manos de José Corral (Bloque UCR- Frente Unidos) y la vicepresidencia 2º, de Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe - Juntos Avancemos), ladera del exgobernador Omar Perotti.

A propuesta del diputado provincial Joaquín Blanco, la sesión preparatoria fue presidida por su par y exgobernador Antonio Bonfatti, por ser el decano del cuerpo. Luego, el presidente del bloque socialista fue el encargado de proponer los nombres para conducir la cámara baja durante el nuevo período de sesiones.

"En 2024 nos tocó tratar leyes de importancia estructural para la gestión de provincial y en 2025 nuestra provincia llevó adelante una reforma constitucional y varios integrantes de este cuerpo fueron parte de ese proceso histórico”, repasó. “Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a esa nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo.

La conducción de Clara García

La legisladora puso especial énfasis en “el respeto, la tolerancia y la convivencia” que prevalecen en la cámara baja santafesina. “Es un orgullo que este abanico tan amplio de orígenes y trayectorias políticas que tiene este cuerpo legislativo pueda mostrar la gran capacidad de trabajo y de consenso que viene teniendo en estos años”, remarcó.

Para terminar, García resaltó el hecho de que por primera vez el período ordinario de sesiones se inicie en febrero. “Si bien, como legisladores, desarrollamos nuestro trabajo tanto en el recinto como en el territorio, es un cambio de funcionamiento que nos augura un año altamente productivo para lograr el cometido de defender a nuestra querida provincia de Santa Fe y mejorar con cada proyecto que impulsamos la vida de los santafesinos y santafesinas”, cerró.

Temas
Notas Relacionadas
El pleno del socialismo en su fuerte, la Cámara de Diputados de Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

El socialismo y la reforma electoral de Pullaro

El PS tiene la llave para avanzar sin peros con los cambios en la Boleta Única local, pero protege su presente y su futuro. El silenzio stampa progresista.
El pleno del socialismo en su fuerte, la Cámara de Diputados de Santa Fe.
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: el socialismo arma una cumbre para debatir la ley de municipios que impulsa Pullaro

El PS se reúne en la ciudad capital para analizar el proyecto que envió Maximiliano Pullaro. Convocatoria a intendentes, presidentes comunales y concejales.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Parte de la mesa política de la Casa Rosada.
LA TERNA GANADORA

Reforma laboral: la Casa Rosada aplaude a la mesa política por el logro en el Senado

Por  Pablo Lapuente
Patricia Bullrich. 
LEY BULLRICH

Bullrich pactó con la CGT, los bancos y los gobernadores y logró aprobar la reforma laboral

Por  Mauricio Cantando
Maximiliano Abad y Miguel Fernández.
LA UNIDAD, LEJOS

Buenos Aires: atrapada en su interna, la UCR no logra reunir al foro de intendentes

Por  Juan Rubinacci
Javier Milei recibió a los accionistas de Vicuña Corp, la alianza entre BHP y Lundin Mining. La minería presiona para operar sobre los glaciares. 
LA GUERRA DEL HIELO

El lobby de la minería: cómo operan Barrick, Glencore, China y Qatar para licuar la ley de Glaciares

Por  Francisco Aristi