La Libertad Avanza y un aliado de Bullrich en Provincias Unidas piden echar a Grabois pero no tienen los votos

Los cruces de Juan Grabois con diputados de La Libertad Avanza (LLA) durante el plenario de comisiones podrían derivar en una fuerte discusión en el recinto. El bloque oficialista presentó un proyecto para pedir la destitución del legislador de Unión por la Patria. Una presentación similar hizo Sergio Capozzi , de Provincias Unidas y cercano a Patricia Bullrich .

Grabois no tiene riesgo de ser expulsado porque se requieren dos tercios y Unión por la Patria tiene número para impedirlo. Se requieren 86 votos para impedir una mayoría especial y la bancada presidida por Germán Martínez alcanza 92.

La presentación de LLA fue realizada por Silvana Giudici , también de estrecha relación con Bullrich. Luego firmaron otros miembros del bloque. Se basa en el artículo 66 de la Constitución que establece que cada cámara del Congreso "podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones".

Permite además "removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieron de sus cargos".

Según Giudici, la discusión de Grabois con los colegas de LLA se encuadran en esas faltas de conducta. "El legislador interrumpió el uso de la palabra a los gritos, dirigiéndose a las autoridades de la mesa y a los bloques presentes con descalificaciones y agravios en forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y soeces, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de la labor parlamentaria", sostiene su presentación.

Capozzi plantea cuestiones similares, aunque su proyecto es más amplio. Pide notificar a Grabois "circunstanciada de los hechos que se le atribuyan, el acceso íntegro a las actuaciones, un plazo razonable para presentar su descargo, la posibilidad de ofrecer prueba y la oportunidad de ser oído por la comisión especial antes de la emisión de su dictamen".

También solicita "establecer que el dictamen deberá contener una determinación precisa de los hechos acreditados, su encuadre constitucional y reglamentario y una valoración expresa de la proporcionalidad de la medida recomendada". Capozzi es diputado por Río Negro, tiene pasado en el PRO y no quiso sumarse al bloque violeta en diciembre molesto por las internas locales. Mantiene diálogo directo con Bullrich.

Los antecedentes

Los proyectos deben tratarse en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde sí pueden avanzar con una mayoría simple, para lo que LLA requiere recolectar aliados para imponerse. En el recinto, no tiene chances de ganar.

La última expulsión de un diputado fue en 2017, cuando se votó la destitución de Julio De Vido, para habilitar su detención por la causa judicial que investigaba un supuesto fraude en la importación de gas licuado. El exministro dejó su banca tras una votación a mano alzada y las bancas vacías del peronismo.

Sí estaban en sus lugares el Frente Renovador, con Sergio Massa, y los partidos provinciales de gobernadores peronistas. No llegó a votarse la expulsión de Juan Ameri, del Frente de Todos, a quien se le pidió irse del Congreso cuando, en una sesión por zoom, fue filmado por la tramisión oficial mientras besaba el seno de su novia. Renunció antes de iniciarse el proceso, que en ese caso requería una investigación por tratarse de una conducta durante la sesión.

Con Grabois, el debate debe iniciarse en comisiones y, si prospera, llegará al recinto. En declaraciones televisivas, la exdiputada Silvia Lospennato, actual legisladora porteña y cercana a Mauricio Macri, consideró "excesiva" la sanción propuesta, aunque sostuvo que los niveles de violencia verbal deben bajar para evitar conflictos mayores.