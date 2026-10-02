Game over para Neme: Guillermo Montenegro vuelve a conducir Mar del Plata por la crisis de seguridad

El senador provincial Guillermo Montenegro dejará la banca que ocupa en la Legislatura bonaerense y volverá a la intendencia de General Pueyrredón para reemplazar al jefe comunal interino Agustín Neme , jaqueado por la ola de inseguridad que azota a la ciudad.

Según pudo confirmar Letra P , en los próximos días Montenegro regresará al sillón municipal, debido a la crisis que atraviesa el distrito. Así, el intendente volverá de la licencia que pidió para asumir en el Senado y retomará la conducción del municipio. En los últimos meses, Neme y su mesa chica referenciada en el exfuncionario Emiliano Giri estuvieron apuntados por la gestión local y cierta debilidad política que se le marcó en el último tiempo.

El regreso de Montenegro al municipio fue parte de una especulación durante los últimos meses que ahora se concretará: va a dejar su banca en el Senado para volver a la intendencia. El intendente tiene mandato en el municipio hasta el año próximo y no tiene posibilidad de presentarse para ser reelecto con la ley actual.

De todos modos, Montenegro sigue siendo la principal referencia política del PRO en la ciudad y construirá pensando en 2027. La crisis política y de seguridad en la ciudad debilitó a Neme y lo dejó en una situación irreversible. El alcalde interino había asumido en diciembre de 2025 cuando Montenegro se tomó licencia para ir al Senado bonaerense. El jefe comunal fue cabeza de lista de la Quinta sección electoral en septiembre del año pasado y accedió a su banca en la Legislatura.

Durante los primeros meses en La Plata , se mencionó la posibilidad de que Montenegro fuera convocado por Javier Milei a ocupar un puesto importante en el gabinete nacional. Se habló del Ministerio de Justicia, aunque luego ese puesto fue para Juan Bautista Mahiques .

A su vez, el Senado bonaerense entró en un letargo en el que estuvo seis meses sin sesionar ni definir autoridades. Eso molestó al intendente en uso de licencia, que siempre tuvo el regreso en la mira. Además, la gestión de Neme comenzó a ser golpeada por la inseguridad y hasta la oposición pidió que Montenegro regresara. Según pudo saber Letra P, la próxima semana Montenegro hará oficial su salida en el Senado -habrá sesión ordinaria el martes 6- y pedirá licencia.

Guillermo Montenegro.

La ola de inseguridad que jaquea a Mar del Plata

Uno de los principales motivos de la decisión de Montenegro es la ola de inseguridad que atraviesa el distrito que gobierna desde 2019. Hubo varios asesinatos y un femicidio que terminaron con una pueblada en la departamental Mar del Plata.

Además, hay una razón política. El montenegrismo observa una debilidad política en Neme que -considera- le puede costar la elección del año que viene. Montenegro es el jefe político del PRO en Mar del Plata y en la sección, y aunque no pueda ser reelecto, coordinará la campaña con la intención de que el espacio retenga la conducción. Podría impulsar al concejal Fernando Muro.

El senador nunca renunció al municipio, sino que pidió una licencia para ocupar la banca, lo que siempre lo dejó a tiro de regresar. Se trata de una decisión 100% Montenegro que también piensa en 2027, cuando tiene la intención de confluir en un frente en el que trabajará, como el año pasado, junto a Diego Santilli y Cristian Ritondo. El intendente, que terminará de hacer los trámites la semana próxima, admite que su apellido tiene otro peso y otra presencia en la comunidad marplatense, lo que lo llevó a tomar la decisión.