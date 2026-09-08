Maximiliano Pullaro arma un sábado de superacción en Rosario con Santilli, Rocca, Eurnekian y Hadad

Maximiliano Pullaro utilizará los Juegos Suramericanos como una vidriera para las ciudades de Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, prepara una fiesta de alto impacto para los Juegos Suramericanos, el sábado, en el Monumento a la Bandera. El radical aprovechará el evento deportivo para mostrar a Rosario como tierra de oportunidades y negocios, concentrando a la cúpula del Círculo Rojo nacional.

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Los Juegos Suramericanos como vidriera para Rosario La Casa Gris tirará la casa por la ventana, en un evento que tendrá transmisión exclusiva de TyC Sports y espacios en la pantalla de ESPN. El gobierno provincial y la intendencia de Pablo Javkin convocaron para la ceremonia inaugural a artistas de la talla de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, en una propuesta musical con arreglos de Lito Vitale.

En el ámbito político, Pullaro cursó una invitación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero también lo hizo con pesados del empresariado y el mundo mediático nacional. El presidente del Grupo Techint, Gianfelice Rocca; el CEO de la Corporación América, Martín Eurnekian; integrantes de la familia Bulgheroni y el titular de Infobae, Daniel Hadad. "El Grupo Clarín puso muchos recursos", agregan en el Ejecutivo santafesino.

Diego Santilli y Maximiliano Pullaro volverán a verse las caras, y abrazarse, este miércoles en Casa Rosada. Pullaro pidió a su gabinete en la reunión del lunes pasado que posterguen reuniones y viajes para concentrarse en la competencia. "Manden a otros funcionarios. Ustedes tienen que estar en alguna de las tres sede de los juegos", les dijo.

Pullaro y la proyección nacional El gobernador busca aprovechar el evento internacional para instalar una imagen renovada de Rosario y proyectar su gestión hacia el escenario nacional. Pullaro tiene cerrado su 2027, donde buscará la reelección, pero luego empezará a medirse en otro plano. Toda construcción, alianza o vínculo que forje de ahora en más debe leerse en esa dirección.

A una semana de recibir al continente, inauguramos el nuevo Centro Acuático de Rosario!!

Se trabajó día y noche para llegar a tiempo con toda esta infraestructura deportiva que nos llena de orgullo. Estamos en la recta final y ya falta nada para empezar a disfrutar de los Juegos,… pic.twitter.com/OWmO5eZwbh — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 5, 2026 “Vamos a mostrar el cambio de piel de Rosario”, sintetiza una persona que forma parte del entorno del gobernador. Pullaro piensa en el lema "Volvió Rosario" como uno de los puntales de su proyección, buscando contrastar el clima de violencia extrema que sometió a la ciudad con la recuperación y la baja considerable de homicidios que se registró desde que Unidos conduce la Casa Gris. La invitación al Círculo Rojo tiene por objetivo destacar que Rosario ahora presenta un escenario fértil para inversiones de peso, con el formato de la articulación público-privada. Por ese motivo, Pullaro se enfocará luego de los Juegos en el desarrollo de un tren metropolitano y, luego de eso, a concretar "obras de arquitectura" que destaquen por su estilo e impronta.