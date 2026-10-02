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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Línea F: dos consorcios competirán por la obra que unirá Barracas con Palermo

Dos grupos empresarios presentaron sus propuestas técnicas. La adjudicación será en diciembre y los trabajos comenzarán a principios de 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
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La Ciudad de Buenos Aires abrió las propuestas técnicas de los dos grupos empresarios que buscan construir la Línea F, el nuevo recorrido de subte entre Barracas y Palermo. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, confirmó que la adjudicación está prevista para diciembre y que las obras comenzarán a principios de 2027.

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La primera etapa de la licitación convocada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura dejó dos oferentes. Uno está integrado por CITIC Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile. El segundo está compuesto por Roggio y Ghella.

Tras la evaluación de las propuestas técnicas se abrirán las ofertas económicas, que definirán el proceso antes de la adjudicación. “En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027”, sostuvo Macri luego de la apertura de los sobres.

Línea F: 12 estaciones y una inversión de US$ 1350 millones

El proyecto contempla una inversión de US$ 1350 millones y un trazado de 9,8 kilómetros, con 12 estaciones. La nueva línea atravesará Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo, y permitirá combinaciones con las seis líneas que actualmente integran la red.

Las estaciones previstas son Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico. Según las estimaciones oficiales, el nuevo servicio transportará a más de 300 mil pasajeros diarios y tendrá como uno de sus objetivos descongestionar la Línea C.

También conectará con el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución y con el Ferrocarril San Martín en Palermo. De acuerdo con la administración porteña, la iniciativa permitirá reforzar la conexión norte-sur y mejorar los trasbordos dentro del sistema de transporte metropolitano.

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, afirmó que la obra fue diseñada “con estándares internacionales” y que incorporará tecnología, automatización y nuevas soluciones para ampliar la capacidad de la red.

El plan de la Ciudad para renovar la red de subtes

La construcción se enmarca en un programa más amplio de inversiones en transporte público. La Ciudad de Buenos Aires inició además la compra de 214 coches destinados a las líneas A, B y C, con una inversión estimada en US$ 370 millones, y mantiene su plan de renovación integral de estaciones.

El Presupuesto presentado ante la Legislatura porteña contempla, según la información oficial, una inversión de $ 917 mil millones para obras vinculadas con el subte. La administración porteña sostiene que ese volumen de recursos será el mayor destinado al sistema en los últimos 20 años.

El proyecto de la Línea F integra el denominado Sistema Integrado de Movilidad Urbana, con el que el Gobierno porteño busca articular los distintos medios de transporte y ampliar las alternativas de movilidad sustentable. Dentro de ese esquema también se encuentra el Trambus, un servicio eléctrico de superficie previsto para mejorar las conexiones transversales.

A esas iniciativas se suman los buses eléctricos que unen Parque Lezama con Retiro. La estrategia oficial apunta a extender la electromovilidad, fortalecer el transporte público y reducir las emisiones y el ruido asociados a los desplazamientos urbanos.

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