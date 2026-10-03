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LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: Molea remarcó que su lista "no tiene patrones" y cargó contra los grupos de poder

El consejero es referente de Abogacía Federal, la boleta que lidera Levene para la elección de abogados al organismo. Tiro por elevación a Olmos y Angelici.

Por Letra P | Periodismo Político
Consejo de la Magistratura: Molea remarcó que su lista no tiene patrones y cargó contra los grupos de poder

Consejo de la Magistratura: Molea remarcó que su lista "no tiene patrones" y cargó contra los grupos de poder

El consejero Diego Molea le puso pimienta a la campaña rumbo a las elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura. El referente de Abogacía Federal aseguró que su lista “no tiene patrones” y cuestionó la influencia de grupos de poder políticos y privados alrededor del organismo encargado de seleccionar y controlar jueces.

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Letra P | Luis Zegarra
Luis Zegarra

Las declaraciones se produjeron durante una jornada sobre transparencia en la elección de magistrados organizada por la Suprema Corte de Mendoza. Allí también expuso el primer candidato de la nómina de La Libertad Avanza, Luis Palomino, quien apuntó contra quienes buscan influir en el funcionamiento interno del Consejo y mencionó al peronista Juan Manuel Olmos y al radical Daniel Angelici.

Diego Molea apuntó contra los grupos de poder

Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y consejero electo por el estamento académico, sostuvo que existen intereses externos que intentan condicionar las decisiones del organismo. “Hay grupos de poder en torno al Consejo, la política busca entrometerse y los grupos de poder presionan”, afirmó durante su exposición.

El dirigente agregó que algunos sectores buscaban “solucionar sus problemas económicos con cautelares” y advirtió sobre presiones provenientes de distintos ámbitos. “Está la intromisión del poder público y del poder privado. Ambos intentan presionar”, señaló. En otro tramo de su intervención planteó que había “mucha hipocresía” y cuestiones que no se discutían dentro del sector judicial.

En ese marco, Molea retomó una definición previa de Palomino y trazó una diferenciación respecto de las otras nóminas que compiten por las bancas destinadas a los abogados. “No tiene patrones; los otros candidatos tienen que pedir permiso para venir a hablar”, expresó al referirse a Abogacía Federal.

La discusión quedó atravesada por las acusaciones que Palomino había formulado durante el mismo encuentro. El candidato libertario sostuvo que “todos sabemos que los concursos son amañados” y afirmó que al Consejo lo gobernaban “el grupo de Olmos y el grupo de Angelici”.

Olmos articuló la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que encabeza Itati de Marchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. En este espacio se alinearon referentes de La Cámpora y del kirchnerismo. La agrupación vinculada a Angelici, en tanto, integra Unidad en Defensa de la Abogacía, que lleva como primer postulante a Alberto Biglieri y tiene como referente al excamarista Ricardo Gil Lavedra.

La disputa por el Consejo de la Magistratura

El debate también alcanzó al proyecto de reforma del reglamento de selección de magistrados que había planteado la Corte Suprema de Justicia mediante la acordada 4, impulsada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Molea puso en duda que el máximo tribunal tuviera atribuciones para avanzar sobre ese terreno.

“Hay que ver si es una facultad de la Corte o una intromisión en las facultades del Consejo de la Magistratura, cuando además no vienen los actores a debatir”, sostuvo. Molea anticipó que el proyecto no recibiría un aval automático. “No lo vamos a aprobar a libro cerrado”, afirmó.

También destacó la posición que había expresado el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. “Suerte que Rosatti dijo que no se iba a votar a libro cerrado”, remarcó en referencia al tratamiento de los cambios propuestos para el sistema de selección.

La elección de abogados y la puja por espacios de poder

Molea reconoció además que en la elección prevista para el 20 de octubre se disputaba poder dentro del organismo. Sin embargo, diferenció esa competencia de la función que posteriormente debían ejercer los magistrados. “Puede haber negociaciones, pero los jueces no tienen patrones; cuando son designados no le deben nada a nadie, solo deben cumplir con la ley”, indicó.

El referente de Abogacía Federal también cuestionó lo que definió como “una doble vara en el Poder Judicial” y criticó determinadas posiciones del garantismo penal cuando, según planteó, se concentraban en el tratamiento de los delincuentes y relegaban la situación de las víctimas.

La lista de Abogacía Federal está encabezada por el abogado de La Plata Fernando Levene. Además del respaldo de Molea, en la boleta confluyeron también el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y los sectores de la UCR que responden a Maximiliano Abad y Miguel Piedecasas.

La lista de candidatos que lidera Levene se completa con Sandra Silvina París (secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata), Eduardo Awad, (presidente de Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina) y Myriam Beatriz Londero (extitular del Colegio de Abogados de Córdoba).

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