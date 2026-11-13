Buenos Aires: fondos para los municipios y reelecciones, las claves de la discusión por el Presupuesto

Para lograr su aprobación y poder enfrentar el próximo año electoral con todas las herramientas necesarias deberá negociar con dos temas claves. El primero, al igual que todos los años, son los fondos que irán destinados para los municipios; el segundo que se colará por fuera del paquete económico son las reelecciones de los intendentes.

Los interlocutores por el gobernador serán la vicegobernadora, Verónica Magario , y el diputado Mariano Cascallares . A la negociación podría sumarse el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis . Además, "están a disposición", según indicaron desde el Ejecutivo a Letra P , el ministro de Economía, Pablo López , y el titular de ARBA, Cristian Girard , o cualquier otro funcionario o funcionaria que se requiera.

Cerca de Kicillof están confiados en que lograrán la aprobación del paquete completo, pero que como cada año la discusión será intensa y se extenderá hasta fines de diciembre con las fiestas encima.

Como cada año, gran parte de la negociación entre el Ejecutivo y los diferentes sectores que pueblan la Legislatura serán los fondos que se destinen el año que viene a los municipios. La mecánica de negociación es conocida: el gobernador envía un proyecto con recursos mínimos a tal fin para después negociar.

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Este año, el pedido de endeudamiento enviado es por el equivalente a mil millones de dólares. A esos recursos es que Kicillof ató los fondos para los municipios a través de la creación de un Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad del 8% de la deuda tomada.

Los intendentes pedirán, a través de sus legisladores, mucho más. Plantearán que haya fondos fijos que no dependan del endeudamiento y que además no sean, al menos en su totalidad, recursos afectados. Para los jefes comunales es de suma importancia tener fondos de libre disponibilidad. El gobernador está dispuesto a negociar.

Las reelecciones entran en el paquete

Kicillof está dispuesto a meter la discusión por la ley de reelecciones de los intendentes en el paquete económico. Los jefes comunales de su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ejercerán presión también sobre la Legislatura.

Varios sectores ya manifestaron su negativa, como el Frente Renovador de Sergio Massa, el PRO o la Libertad Avanza. No obstante, en el Ejecutivo aseguran que gran parte de la dirigencia está interesada en que el proyecto salga por lo que jugarán sus cartas. En esa bolsa ponen a la mayoría de los intendentes del radicalismo, entre otros.

Sergio Massa, Jimena López, Jorge Taiana y Máximo Kirchner

La Suprema Corte bonaerense encapsulada

Lo que Kicillof no está dispuesto a negociar en paquete son las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense. "No vamos a negociar un lugar en la Corte por la aprobación del presupuesto", afirmó a Letra P una fuente de la mesa política del gobernador.

Sin embargo, no se descarta por completo que el tema pueda ser abordado antes de fin de año, algo que pretenden todas las tribus políticas. Pero de darse, en el Ejecutivo sostienen que será una discusión que irá por un carril diferente al de las leyes económicas y la reelección de los intendentes.