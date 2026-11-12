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EL PAPA EN ARGENTINA

León XIV en Luján: Axel Kicillof y Verónica Magario reunieron a siete vicegobernadores en la histórica misa

La ceremonia religiosa reunió a representantes de siete provincias. La vicegobernadora bonaerense destacó la jornada y agradeció el acompañamiento.

Por Letra P | Periodismo Político
Retrato grupal frente a la catedral

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora Verónica Magario reunieron a siete vicegobernadores de distintas provincias durante la histórica misa del papa León XIV en Luján. Los funcionarios participaron de la ceremonia religiosa tras una invitación del mandatario bonaerense, en una jornada que la titular del Senado bonaerense calificó como un hito para el país.

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A través de sus cuentas en redes sociales, la vicegobernadora destacó la trascendencia del encuentro y agradeció especialmente a los representantes provinciales que acompañaron a las autoridades de Buenos Aires. “La misa del Papa León XIV que vivimos en Luján fue un momento histórico que permanecerá siempre en nuestros corazones”, expresó.

La convocatoria impulsada por Kicillof permitió reunir a dirigentes de diferentes provincias en una de las celebraciones religiosas más importantes para la comunidad católica. Magario puso el foco en el carácter federal de la participación institucional y extendió su reconocimiento a quienes aceptaron la invitación para presenciar la ceremonia.

Los siete vicegobernadores que acompañaron a Axel Kicillof y Verónica Magario

Entre los funcionarios que participaron de la misa estuvieron la vicegobernadora de Chaco, Carmen Delgado Brito; el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna; la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; y el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis. Los representantes provinciales formaron parte de la convocatoria realizada por el mandatario bonaerense.

También asistieron el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; su par de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; y el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo. La presencia de los siete dirigentes le otorgó una dimensión federal al encuentro, que reunió a autoridades de distintas regiones del país en torno a la celebración encabezada por el pontífice.

En su publicación, Magario también hizo referencia a los representantes provinciales que fueron convocados, pero no pudieron asistir. “También agradecemos a aquellos otros representantes que fueron invitados y que por distintos motivos no pudieron hacerse presentes”, señaló la funcionaria, sin precisar los nombres de los dirigentes ausentes.

Verónica Magario destacó la histórica misa

Magario resaltó la magnitud de la ceremonia religiosa y el significado de la visita del papa León XIV para la provincia, la Argentina y la región. En ese sentido, sostuvo que el encuentro tuvo una relevancia especial tanto por la participación de los fieles como por la trascendencia internacional del acontecimiento.

“Fue impresionante haber sido testigos de una de las misas más grandes del mundo celebradas por un Papa. Un verdadero hito para nuestra provincia, nuestro país y para Latinoamérica”, afirmó Magario en el mensaje que difundió.

La jornada en Luján también permitió que Kicillof y Magario compartieran la celebración con representantes de otras provincias. La participación de los siete vicegobernadores fue uno de los aspectos que destacó la funcionaria bonaerense, quien puso en valor el acompañamiento de sus pares durante un acontecimiento que definió como histórico.

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