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El kirchnerismo no quiere hacer una utilización política de León XIV, pero es por ahí

Propone incorporar los ejes del papa a un programa de gobierno, pero rechaza aprovechar políticamente la movilización religiosa.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
El kirchnerismo no quiere hacer una utilización política de León XIV, pero es por ahí

El kirchnerismo no quiere hacer una utilización política de León XIV, pero es por ahí

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Guillermo Villarreal

No obstante, consideran que hay que trabajar en una propuesta donde el foco esté puesto en “los grandes temas” que tocó el pontífice, aunque no concuerdan con “hablar de una estrategia basada en lo que dijo el Papa”. “Hay que ser serios”, afirmó a Letra P una fuente cercana a Máximo Kirchner.

No hacer una utilización de León XIV

En el kirchnerismo son cautos. En primer término, aseguran que están “gratamente sorprendidos por la movilización popular y las palabras del papa” durante su paso por la Argentina, pero, a su vez, sostienen que hay que ser mesurados y respetuosos con la gente que lo siguió y participó de las diferentes actividades.

Al salir del Palacio Libertad, tras el primer discurso de León XIV, Kirchner dijo que el mensaje fue “interesante para que lo escuchen todos los argentinos”, que sus palabras fueron “acertadas” y que es “muy sano que haya sucedido”. Pero también marcó que “no hay que darle tanto corte”. “Fue a favor de la gente lo que dijo”, cerró.

En el espacio consideran que hay que ser “serios” y “separar las cosas”. “Hay que tener respeto a toda la gente que fue y no aprovecharse de eso, que fue por su fe, por su amor al papa, por su amor a Dios, por su amor a Francisco, por el motivo que fuese y hay que empezar a separar las cosas bien”, afirmó una de las fuentes consultadas.

Es por ahí

Con todo, reconocen que hay que tomar las principales líneas discursivas de León, muchas de ellas incorporadas históricamente a la doctrina peronista. “Tomar las palabras del papa como plataforma es más que lógico”, afirmó un dirigente cristinista ante la consulta de este medio, aunque advirtió que no hay que presentar las propuestas como una consecuencia de lo dicho por el pontífice.

En esa misma línea, marcó que el peronismo debe discutir una plataforma y que “va de suyo” que lo que dijo el papa está incluido, pero que hay que “separar las cosas”. “Hay que diseñar una propuesta de gobierno, pero no usar al papa”, afirmó. En Luján, Mayra Mendoza sostuvo que León planteó “con mucha claridad cuestiones lógicas” y expresó su deseo de que su mensaje “despierte reflexión en muchas personas”.

En el kirchnerismo vienen planteando que no solo hay que juntarse para ganarle a Javier Milei, sino que hay que discutir para qué llegar al gobierno. De cara a 2027, sostienen que el peronismo debe tener una propuesta clara, contundente, simple de explicar y que se empiece a aplicar desde “el día cero” de gobierno.

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