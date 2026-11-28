La eliminación de las PASO forzará a definir una ingeniería electoral para dirimir la sucesión de Kicillof

Javier Milei está a un paso de eliminar las PASO . Si cumple el objetivo no solo meterá al peronismo en un laberinto para encontrar cómo elegir su candidato a presidente sino que, además, lo forzará en Buenos Aires a discutir y definir cuál será la ingeniería electoral que se utilizará para dirimir la sucesión de Axel Kicillof .

Con las primarias en pie el gobernador ya tenía definido cómo se votaría: en elecciones concurrentes, con boleta tradicional para los cargos provinciales y con PASO. Si se ratifica en Diputados la suspensión, se abre un amplio abanico de posibilidades en Buenos Aires y la consecuente rediscusión de la estretagia electoral.

Si hay algo suscita consenso generalizado entre los diferentes sectores del peronismo, es la importancia de sostener las primarias en Buenos Aires. Todas las tribus acuerdan en este punto, más allá de que no todos creen que vaya a ser la competencia la que resuelva quién será el candidato o candidata para la gobernación.

Las PASO bonaerenses -Buenos Aires tiene su propia ley-, son uno de los pocos temas electorales que no están en discusión. Las quiere Kicillof, el Frente Renovador, La Cámpora, la Liga de intendentes. También la UCR. En el PRO no lo hacen con micrófono, pero en voz baja admiten la preferencia por las primarias. La única voz firme en contra es la de La Libertad Avanza, que no tiene la fuerza por sí sola de voltearlas.

Volver a desdoblar

Si quiere, Kicillof tiene la potestad sin más trámite que su firma de volver a desdoblar la elección bonaerense; es decir, hacerla antes que la nacional. Un sector de su espacio ve con buenos ojos esa opción. Creen que una victoria contundente en Buenos Aires empujará luego la elección nacional.

Además, ponen sobre la mesa otra cuestión central: la complejidad logística de organizar una elección concurrente. Ese fue uno de los argumentos centrales para desdoblar en 2025, con el que coinciden miembros de la Junta Electoral bonaerense.

Pero si, como se dijo, hay PASO en la Provincia, y también hubiera desdoblamiento, el electorado bonaerense podría tener que ir a votar hasta cuatro veces en caso de haber balotaje. Muchos creen que ese escenario haría bajar el nivel de participación.

También se adelantarían fuertemente los tiempos. Con una elección nacional en octubre y una bonaerense en septiembre como el año pasado, las primarias deberían hacerse en torno al mes de julio y las listas bonaerenses, cerrarse entre mayo y junio. Además, tendría que pasar por la Legislatura bonaerense una ley que establezca los nuevos plazos electorales; la Junta ya presentó un proyecto para tal fin.

Por lo tanto, si la idea es desdoblar, hay que acelerar.

Vamos todos con la Nación

Si Kicillof descarta el desdoblamiento y opta por una elección el mismo día de la nacional -algo a lo que es proclive el massismo y el kirchnerismo- tendrá otra decisión que tomar: si la elección será concurrente, esto es, con dos sistemas de votación diferentes (boleta partidaria más Boleta Única Papel), o si unifica el sistema de votación con la Nación. En el peronismo la mayoría quiere concurrentes, en la oposición van por la BUP.

Pero la cosa no está tan clara. En el oficialismo bonaerense hay quienes plantean algunas dudas. El mayor argumento a favor del sistema tradicional es que el peronismo es el que mejor sabe trabajar la boleta en el territorio, lo que juega a favor de su campaña y potencia la labor de los intendentes.

Pero hay quienes empiezan a analizar que, si no se logra la reelección indefinida de los intendentes y el candidato de La Libertad Avanza es Diego Santilli contra cualquiera de los candidatos con bajo conocimiento que hoy tiene el peronismo en danza, tal vez no sea la mejor opción que la boleta bonaerense vaya separada de la nacional.

Santilli Arietto

“Vamos a tener a la cabeza y al final de la boleta figuras no tan potentes o conocidas por sí mismas”, dice un dirigente del peronismo que tiene dudas sobre cuál es la mejor opción. Agrega que, especialmente por el rechazo que tiene en el conurbano, tal vez sea positivo para el peronismo que Milei tire para abajo la boleta completa libertaria.

Adherir a la BUP nacional significaría votar todo junto en la misma boleta, en la misma urna; y además, sacaría al Ejecutivo del embrollo de organizar una elección concurrente con todas las dificultades que eso implica.

Tiempo de rosca

El tiempo empieza a correr y aunque públicamente se diga que hay que esperar a que se termine de resolver la reforma electoral por la positiva o la negativa para avanzar, en el peronismo hace semanas que se vienen analizando las diferentes opciones.

Aunque Kicillof era optimista con que la Casa Rosada no lograra cumplir su objetivo de suspender las PASO, hace un tiempo que empezó a oler la derrota en el Congreso. Evitar la reforma electoral de suspensión de las primarias había sido el objetivo de las dos reuniones que tuvo el gobernador con Sergio Massa y Máximo Kirchner en los últimos meses.

En cada tribu peronista, la ingeniería electoral está sobre cada mesa de rosca política, aunque todavía queda mucho por recorrer. No hay uniformidad en las opiniones hacia adentro, menos aún hacia afuera. Pero más temprano que tarde la dirigencia bonaerense va a tener que sentarse, barajar y dar de nuevo.