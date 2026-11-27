Julio Zamora en la presentación en Tigre de la revista De Frente al Futuro

El intendente de Tigre, Julio Zamora , volvió a enviar señales de acercamiento a Axel Kicillof . Durante la presentación de la revista De Frente al Futuro, una publicación de ensayo político y reflexión estratégica, respaldó la proyección nacional del gobernador y planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia frente al gobierno de Javier Milei.

“Coincidimos con Axel Kicillof en la necesidad de construir una alternativa política amplia y verdaderamente federal”, sostuvo Zamora durante el encuentro realizado en el Club Tigre Junior , que contó con la participación del dirigente José Cruz Campagnoli , vinculado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

“Axel Kicillof es la mejor alternativa para conducir el rumbo de la Argentina en los próximos años”, afirmó el jefe comunal, quien llamó a avanzar con prudencia en la construcción de un espacio común para recuperar la confianza de la ciudadanía.

La actividad se suma a una secuencia de gestos políticos que acercan a Zamora al gobernador bonaerense. Aunque el intendente aclaró que no integra el MDF, compartió el palco con Kicillof en el acto del Día de la Lealtad en La Matanza y luego manifestó que lo elegiría en una eventual interna presidencial del peronismo , como contó Letra P.

“Estamos aproximándonos a distintos compañeros que forman parte del movimiento peronista, con agrupaciones y dirigentes”, explicó Zamora al referirse a la presentación de la publicación, que tuvo su primera actividad en Tigre a través de De Frente al Futuro.

Zamora durante la presentación de la revista De Frente al Futuro

El acercamiento tiene una dimensión que excede la discusión nacional. En 2027, Zamora no podrá buscar otra reelección al frente del municipio y trabaja para sostener el control político de Tigre. Su esposa, Gisela Zamora, aparece como posible candidata a sucederlo, en un distrito donde el massismo busca recuperar terreno.

Campagnoli respaldó la reelección de intendentes

Campagnoli, en tanto, respaldó la modificación de la ley que limita las reelecciones de los intendentes. Consideró que debe ser la ciudadanía la que decida si un jefe comunal continúa o no en su cargo, y no una restricción normativa.

Julio Zamora, más cerca del gobernador bonaerense

La presentación de De Frente al Futuro propuso abrir un debate sobre soberanía, geopolítica, economía y los desafíos políticos de la Argentina y la región. Para Zamora, también fue una oportunidad para volver a explicitar su preferencia por Kicillof y avanzar en una confluencia que todavía no se traduce en una incorporación formal a su espacio.