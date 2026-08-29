Amalia Granata estrena perfil negociador y evalúa sus cartas para 2027

La diputada provincial Amalia Granata estrenó perfil acuerdista durante el debate por la reforma electoral en Santa Fe . Lejos de cargar con munición gruesa contra Unidos, su espacio, Somos Vida , se sentó a negociar con el oficialismo para tejer acuerdos. Con el nuevo código electoral delineado, empieza a evaluar sus cartas de cara a 2027.

Al igual que gran parte de la dirigencia santafesina, el partido de Granata esperaba la definición de las reglas del juego electoral para empezar a mover fichas con vistas a la carrera rumbo a 2027.

Sin embargo, como ya contó Letra P , la diputada medita desde hace tiempo competir por la gobernación, anticipándose a un eventual cambio de código electoral que limitara las chances de partidos minoritarios para competir principalmente por bancas de la Legislatura, prescindiendo de candidaturas a gobernador.

Ese fue el caso de Somos Vida en las últimas dos elecciones. De ahí el particular interés de Granata y su tribu celeste en oficializar su propio partido y poder así competir sin necesidad de recurrir a sellos de terceros.

Finalmente, el nuevo código electoral despejó la obligatoriedad de competir con candidaturas a gobernador y diputados, pero a partir de 2027 ambas boletas se unificarán, obligando a los espacios que ganaron terreno en la Legislatura a rever sus estrategias políticas.

El giro negociador de Somos Vida

Durante el debate legislativo por la reforma electoral, el espacio de Granata cambió su estrategia. Atrás quedaron los días en que la legisladora cargaba duramente contra el oficialismo con encendidos discursos y pirotécnicos tuits. Esta vez, la tribu celeste se arrimó al fogón de la rosca. Según fuentes de Somos Vida, el cambio de actitud obedeció en gran parte a la buena predisposición que exhibió el oficialismo para buscar acuerdos en este debate legislativo, a diferencia de lo ocurrido con el tratamiento de otras leyes.

En el granatismo destacaron algunos puntos del texto aprobado por Diputados y, luego, convertido en Ley por el Senado: consideraron valioso que se haya establecido la obligatoriedad de los debates televisivos y que la veda política se flexibilice.

No obstante, la principal victoria celeste, según voces del propio espacio, tuvo que ver con el rediseño de la nueva Boleta Única de Papel. Según su versión, Somos Vida fue el bloque que propuso que la nueva configuración de las papeletas contuviera fotos de todos los candidatos principales en todas las categorías, algo que originalmente no estaba contemplado y que reservaba ese privilegio únicamente para los candidatos a la gobernación.

La objeción mayor del partido celeste fue el establecimiento de pisos electorales para entrar en Diputados. A la hora de la votación de ese artículo, el espacio solicitó la abstención, ya que previamente habían calificado de "proscriptivo" establecer pisos electorales elevados.

La posible candidatura de Granata a la gobernación

Con las reglas del juego ya definidas, en las últimas horas la comitiva granatista mantuvo reuniones para evaluar el escenario de 2027. Sin embargo, fuentes de su espacio afirmaron que lo más probable era que la diputada no tomara una definición hasta fines de año.

En el campamento celeste consideran que una eventual candidatura a la gobernación podría robustecer la posición de los contendientes a la cámara baja. "Sería algo nuevo que vaya para gobernadora, una campaña que podría traer aire fresco tras dos mandatos en el legislativo", razonaron cerca de Granata.

Además, en Somos Vida también creen que la competencia por la gobernación podría servirle a la rosarina como trampolín para aspirar a un cargo nacional, ya sea en 2027 o en 2029.

Somos Vida busca ampliar su estructura en Santa Fe

En los últimos días, tres de los diputados de Somos Vida -la propia Granata, Emiliano Peralta y Alicia Azanza- recorrieron localidades del noreste de Santa Fe. La misión principal de la comitiva era entrevistarse con colaboradores del partido en elecciones anteriores y con ciudadanos interesados en sumarse al proyecto de Granata.

La legisladora restante del espacio, Silvia Malfesi, representa la mayor incógnita en el frente interno. A diferencia de sus compañeros de bloque, se acercó al mileísmo y defiende al Presidente, convencida del rumbo del gobierno libertario. La diputada incluso fue alcanzada por los indultos del karinismo santafesino, encabezado por la diputada nacional Romina Diez.

Es por eso que las huestes celestes no descartan que Malfesi fiche por La Libertad Avanza en 2027. Sin embargo, en el espacio de Granata valoran el ordenamiento de la abogada a la hora del trámite legislativo de la reforma política y creen que su pase al mileísmo no está cerrado.