Nadia Márquez avisa que La Libertad Avanza esta lista para pelear en Neuquén: el viernes habrá más y mejores pistas.

"Nada me impide ser candidata”, advirtió este martes la senadora libertaria Nadia Márquez y, en diálogo con Letra P y pateó el tablero de la campaña en Neuquén , . Sus dichos dan cuenta que la presidenta de La Libertad Avanza no descarta enfrentar al gobernador Rolando Figueroa en las elecciones del 14 de febrero de 2027.

La legisladora considera que no está inhabilitada para dar esa pelea, mientras el oficialismo argumenta que la ley de Ficha limpia le impide competir. La elección en Neuquén es clave no sólo porque es la primera programada para el año que viene, sino porque es la provincia de Vaca Muerta , donde el mileísmo tiene para mostrar algún relativo éxito de su modelo.

Amadrinada por Karina Milei y bendecida por el presidente Javier Milei , la pastora es cara visible de los éxitos electores de La Libertad Avanza en la Patagonia . Incluso es agitada, a su vez, como posible candidata a vicepresidenta. Además del intento de continuidad de Figueroa, como contó Laura Loncpoan Berti , la elección pondría en juego la participación de un curioso rejunte entre el exgobernador Jorge Sobisch , el sindicalista Carlos Quintriqueo y el radicalismo.

La jefa de La Libertad Avanza en la provincia sureña confirmó que el partido formalizará su congreso este viernes, para definir los pasos a seguir. Figueroa convocó a elecciones y aceleró las decisiones. Ese encuentro había sido convocado para el lunes, pero fue suspendido en medio de algunos ruidos y versiones.

En diversos ámbitos políticos se especuló con la existencia de un acuerdo del gobernador con la Casa Rosada , para que él tenga un tránsito amable hacia la reelección. “No tenemos ningún acuerdo cerrado con nadie. Ni con Figueroa ni con nadie”, aseveró Márquez a Letra P ante una consulta respecto del posicionamiento de su fuerza ante la convocatoria electoral.

SOMOS EL EQUIPO DEL PRESIDENTE @JMilei EN #NEUQUÉN

Esto es solo una parte de del GRAN equipo #neuquino que defiende las ideas de la #LIBERTAD!! pic.twitter.com/Srdt6l0qf0 — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) November 17, 2026

Márquez ya había dado algunas pistas de sus intenciones de dar pelea cuando en redes sociales insistió en la convocatoria a “pintar de violeta” la provincia. Pero por otro lado, el gobierno hizo un sugestivo silencio y dejó que trascendiera un intento para que fuera la vice Figueroa. Las verdaderas intenciones de la senadora parecen estar mucho más lejos.

La Ficha Limpia de Neuquén

El gobierno dice que Nadia Márquez no puede ser candidata por la Ley de Ficha limpia. En La Libertad Avanza dicen que la normativa se hizo a pedir de ese escenario. A menos de un mes de la inscripción de candidatos, también saben que los tiempos para una judicialización hace de la batalla casi un imposible.

Aún así, la discutida prohibición, podría someterse a un planteo por inconstitucionalidad. Mientras tanto, también se cultiva en La Libertad Avanza la idea de que el postulante sea el senador Pablo Cervi, a su vez mencionado como probable postulante a la Intendencia de la capital, para dar pelea por la sucesión de Mariano Gaido.

Nadia Márquez, Karina Milei y Pablo Cervi: La Libertad Avanza trabaja para ser competitiva en Neuquén.

La Ficha Limpia rige desde marzo de 2025, en la Ley 3498. Su artículo 2 modificó el artículo 68 de la Ley Electoral 3053 e incorporó entre las personas inhabilitadas a quienes hayan accedido a una suspensión del juicio a prueba (probation) por determinados delitos, que es la situación de Márquez. El inciso i establece expresamente que la prohibición continúa incluso después de cumplido el beneficio y que la inhabilitación es perpetua.

Márquez estuvo involucrada en una causa por presuntas estafas relacionadas con la entrega de títulos educativos sin validez oficial. En 2013 accedió a una suspensión del juicio a prueba, que terminó de cumplir en 2016. Ese procedimiento no implica una condena penal, pero el antecedente la coloca dentro de la prohibición contemplada por la legislación neuquina, al menos hasta que no haya un planteo judicial en contrario.

Ante la consulta respecto de si piensa defender su derecho a ser candidata, Márquez sentenció: "no tengo nada que defender, nada me lo impide".

Nadia Márquez, entre el rugido y las versiones de un pacto

Mucho más allá de lo legal y reglamentario, también hay otra cuestión política que da vueltas. Márquez, que se ha convertido en espada fundamental de Karina Milei en el Senado para darle pelea a la rebeldía de Patricia Bullrich, asoma como una posible candidata a vicepresidenta de Milei. Cervi es integrante original del grupo de radicales con peluca que, en los primeros tiempos del mileísmo, tuvieron a la entonces ministra de Seguridad como interlocutora clave.

Como contó César Pucheta en Letra P, Márquez apoya su conducción local en la vicepresidenta partidaria, Alejandra Durdos, y en el secretario político, Andrés Ros, quien además coordina el despliegue territorial del espacio en la capital provincial, un lugar que la senadora tiene entre ceja y ceja.

En las legislativas de 2025, con Márquez como cara visible, La Libertad Avanza venció a La Neuquinidad en las dos categorías que se pusieron en juego. Nadia sacó más de 145.000 votos. Después de ese gran éxito, la pastora en algún momento advirtió, en modo leona, que jugaría a fondo por la gobernación, después recalculó y ahora deshoja la margarita.

Menem, Figueroa y Márquez compartieron la primera fila en el acto que encabezó Milei para inaugurar el templo evangélico más grande de la Patagonia, una ceremonia potente fogoneada por el pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora.

La fuerte versión del supuesto pacto para que La Libertad Avanza directamente no compita por la provincia provocó la aparición de la diputada Soledad Moncada, reclamando que las definiciones ocurran en una interna, y no a dedo. Mientras se prepara el congreso partidario, altas fuentes libertaria ratifican que en la Jefatura de Gabinete nacional, el área de la Casa Rosada que sostiene la relación directa con los gobernadores, tienen en claro que hay una decisión de dar la pelea contra La Neuquinidad.