Bettina Romero 2027: la última esperanza del clan salteño vuelve con guiños libertarios y una pelea abierta

Bettina Romero es la última figura activa de una dinastía que marcó la política de Salta durante más de tres décadas, tras la salida del exgobernador Juan Carlos Romero del Senado , después de 18 años continuos en la cámara alta, y de la finalización del mandato como legislador provincial de Juan Esteban Romero .

Sin cargo desde diciembre de 2023, la exintendenta de la capital provincial entró ahora de lleno en un proceso de reposicionamiento hacia 2027, combinando reapariciones públicas, guiños discursivos a La Libertad Avanza y una creciente confrontación con el intendente Emiliano Durand .

En los albores del año electoral, su nombre sonó como posible candidata a senadora, pero esa variante quedó atrás a medida que se evidenció su distanciamiento del gobernador Gustavo Sáenz , quien supo acompañarla hasta que consolidó a Durand como su representante privilegiado en la Capital. Desde entonces, Bettina recompone su espacio por fuera del círculo saencista con un discurso más explícitamente opositor.

Lo cierto es que las señales hacia La Libertad Avanza se intensificaron en los últimos meses, volviéndose más explícitos después de las elecciones legislativas de octubre. “Mis felicitaciones a LLA por el resultado en Salta”, celebró el 28 de octubre, destacando el triunfo libertario que llevó al Congreso a María Emilia Orozco , Gonzalo Guzmán , Gabriela Flores y Carlos Zapata .

El mensaje vino seguido de otro más confrontativo al día siguiente, cuando denunció ataques de “la horda de trolls bancados con sueldos públicos” molestos por su saludo a la dirigencia libertaria.

Mis felicitaciones a LLA por el resultado en Salta, nuevamente impresionante los resultados en la Capital @MariaEmiliaOro @GonzaloGuzmanC Gaby Flores y @ZapataDiputado De la jornada electoral salió un mensaje claro de los argentinos: decir basta a modelos agotados. Que este…

Señales a La Libertad Avanza

Ese corrimiento hacia la derecha liberal, que todavía la tiene sin una integración orgánica, es permanente. Recientemente incluso tomó como bandera el Monitor de Competencia Fiscal elaborado por el economista libertario Juan Fernández. “Hay que poner en evidencia cómo algunas provincias y municipios han subido los impuestos”, escribió semanas atrás, usando el informe para acusar al Ejecutivo provincial de sostener una presión fiscal por encima del consenso federal.

Sin embargo, su crítica más frontal se concentra en Durand, quien la desplazó de la intendencia capitalina tras los comicios de 2023. El 16 de octubre, tras la muerte de Vicente Cordero -exfuncionario de su gestión y figura respetada en temas de seguridad-, acusó al jefe comunal de exhibir “actitud autoritaria” y de usar la tragedia con fines electorales. También defendió a la diputada Orozco, hoy senadora electa, frente a lo que consideró un intento de disciplinamiento político. “La política no es un ring”, escribió, repasando incluso las operaciones mediáticas que aseguró haber sufrido cuando era intendenta.

Si bien su acercamiento se vincula hoy con LLA, Bettina le dispensó elogios al armado de Provincias Unidas y particularmente al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al que destacó por su “gestión y capacidad de hacer”. Incluso celebró que el cordobés junto a su par de Jujuy, Carlos Sadir, asistieran al Senado para respaldar el nuevo proyecto de Biocombustibles que impulsa la senadora Alejandra Vigo. Del encuentro participó su padre Juan Carlos Romero. Tras la reunión, Bettina dijo que la foto del encuentro "enseña sobre la madurez política y el compromiso con el país".

Una puerta abierta en Salta

Esta semana, Romero volvió a la escena. Defendió su gestión en la capital salteña, aseguró que sigue siendo “la misma” y que puede caminar con tranquilidad por la ciudad. Reivindicó obras de su administración, como las defensas en un barrio que -según dijo- mitigaron el impacto de las lluvias. También defendió la polémica compra millonaria de macetas. “Eran para evitar que se estacionaran motos en las platabandas y para volver más bonitos ciertos lugares”, insistió, argumentando que se trató de una medida de orden urbano, “aunque la hayan tomado como una pavada”.

Consultada por el caso de su primo Emilio Fayón, investigado por acopio de mercadería social, fue tajante: “Es un imbécil que está pagando las consecuencias a título personal”. Bettina subrayó que la Justicia demostró que su primo actuó de manera unilateral y reivindicó que el trabajo social de su gestión en la intendencia fue “intachable”.

Respecto de 2027, no confirmó candidatura, pero dejó abierta la puerta al expresar que "la política no es solo un cargo, es también opinar”. Sostuvo que mantiene apoyos en distintos sectores y que el año próximo será decisivo para definir su futuro.

Mientras tanto, el apellido Romero atraviesa su momento más débil en décadas. La salida del exgobernador del Senado, no sin el peso de causas como La Ciénaga, y la salida de su hermano Juan Esteban de la Legislatura dejan a Bettina como la última figura del clan con proyección. Eso la lleva a plantear una estrategia clara: ubicarse como voz crítica, cultivar vínculos con libertarios y mantener abierto su duelo político con Durand y el saencismo.