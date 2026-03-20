Bariloche: el basural más contaminante del país vuelve a enfrentar a Walter Cortés con el Concejo Deliberante

La discusión por el destino del basural de Bariloche vuelve a tensionar la política local y amenaza con trabar una de las principales demandas ciudadanas. Mientras el intendente Walter Cortés propone una licitación multimillonaria para "ordenar la basura" y extender su existencia por otra década, la oposición en el Concejo Deliberante quiere erradicar la "bomba ambiental" fuera de la ciudad.

El pliego licitatorio que ya debate el legislativo local, que tiene como autor al propio Cortés , busca entregar a una empresa un contrato de más de $40 mil millones para seguir tratando por diez años más la basura en el mismo lugar que hoy: el basurero a cielo abierto más contaminante del país y uno de los 50 más críticos del mundo, según un estudio de la referenciada International Solid Waste Association.

En la vereda de enfrente, la oposición en el concejo cuestiona que el intendente busca “patear el problema” para adelante y pasar por alto la ley provincial que obliga a erradicar los basurales, así como la ordenanza que disponía el cierre del vertedero para finales de 2023. Sin mayoría propia, el oficialismo se juega voto a voto la solución de un problema que reclama buena parte de su base de apoyo electoral.

La iniciativa propone licitar la construcción de módulos de relleno sanitario impermeabilizados y la operación del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos, incluyendo la clausura progresiva del actual vertedero. Con un presupuesto que abarca $3.565 millones para la obra y $39.925 millones para el servicio,aunque falta actualizar valores, la empresa que gane la licitación tendrá un contrato de diez años con la posibilidad de una prórroga por cinco más.

La empresa ganadora deberá aportar 11 equipos pesados de uso exclusivo, designar representantes técnicos calificados y cumplir estrictos requisitos de seguridad, vigilancia y monitoreo ambiental continuo. Además, tendrá que construir módulos y celdas revestidas con geomembranas para evitar la contaminación del suelo y las napas, junto con sistemas de captación y tratamiento de lixiviados, venteo de gases y coberturas intermedias y finales.

El primer round en el Concejo Deliberante

Tras varias idas y vueltas, la discusión formal se corporizó esta semana en la Comisión de Gobierno y Legales, donde Martín Domínguez, abogado y mano derecha del intendente, y el asesor en gestión de residuos, Oscar Chan, explicaron las medidas técnicas y legales del plan de remediación.

Cerrar el basural hoy es una "sentencia de cumplimiento imposible", lanzó Domínguez, y dijo que el Ejecutivo trabajó con técnicos de todo el país para encontrar una propuesta superadora.

El apoyo al proyecto bajó también del presidente del concejo, el oficialista Gerardo Del Río, para quien licitar el manejo del basural es un tema que "trae un poco de tranquilidad hacia la demanda que nos están planteando los vecinos”, en particular aquellos que viven cerca y "la están pasando bastante mal".

Una bomba ambiental

En la oposición son varios los ediles que se oponen a la idea de seguir tirando la basura en el mismo sitio por otros diez años y cuestionan que durante la primera parte de su gestión, Cortés no haya atendido la problemática. En este sentido, coinciden en la necesidad de erradicar el vertedero de la zona urbana, en consonancia con lo establecido por ley.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 20.16.34 El Concejo Municipal de Bariloche.

La propuesta "es más de lo mismo, y hay que decirlo con honestidad", consideró en concejal Facundo Blanco Villalba, de Primero Río Negro. Por su parte la edil de Juntos Somos Río Negro Laura Totonelli, remarcó: "Llevamos desde este gobierno 828 días y restan 633 días para terminar el mandato, y el vertedero nunca fue una intención”.

El peronista de Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten remarcó que el basural a cielo abierto es “una bomba ambiental”. En esa línea, recordó en diálogo con Letra P el informe Montañas de Basura, un trabajo hecho por profesionales del Hospital Zonal “que directamente determina la correlación directa de las situaciones de salud del 90 por ciento de las familias de barrios linderos con el estado de degradación del vertedero”.

Por su parte Roxana Ferreyra, edil de La Cámpora, recordó que además de la basura que llega al predio proveniente de los habitantes de la ciudad más grande de Río Negro y de los cientos de miles de turistas que la visitan, también depositan sus residuos la vecina localidad de Dina Huapi, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria: "La plata la estamos poniendo nosotros solos, esa es la realidad", destacó.

inicio de sesiones ordinarias 2026 (19) (1) Los concejales Leandro Costa Brutten, Roxana Ferreyra y Lucas Pérez.

Necesidad concreta, final abierto

El basural está emplazado en el Alto de Bariloche, una zona de barrios de bajos recursos en los que el intendente concentró buena parte del apoyo que obtuvo para llegar al cargo. Hoy, las demandas de solución llegan desde ese mismo sector.

De concretar su plan, la gestión municipal lograría surfear una problemática instalada hace ya cuatro décadas pero que en los últimos tiempos recrudeció de forma significativa. Los lixiviados contaminan las napas y los lagos cercanos, y la temperatura que producen las más de 200 toneladas diaras de basura que se arrojan cada día genera incendios permanentes que afectan la salud de los vecinos de la zona.

Sin embargo, para concretar la licitación Cortés, que gobierna con minoría legislativa, necesita el apoyo de ediles opositores. En la primera parada legislativa, su proyecto solo obtuvo el voto positivo de los tres ediles oficialistas. Hubo un voto en contra y tres en reserva.

Tras el primer round en el Concejo la propuesta avanzó a otra comisión, aunque la oposición marcó la cancha y prometió dar pelea.