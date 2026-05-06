EL GATO VS. EL LEÓN

Mauricio Macri presiona para tratar Ficha limpia por fuera de la reforma política y tensa con Karina Milei

El bloque PRO del Senado anunció que empezará el debate en comisiones la semana próxima. La UCR apoya. El doble juego de Patricia Bullrich.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Goerling Lara, senador del PRO, el bloque de Mauricio Macri, que promueve Ficha Limpia en el Congreso.&nbsp;

Martín Goerling Lara, senador del PRO, el bloque de Mauricio Macri, que promueve Ficha Limpia en el Congreso. 

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri volvió a complicarse en el Congreso. Si bien el bloque PRO del Senado anunció un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que prohíbe candidaturas a condenados por corrupción, Karina Milei rechazó el debate y exigió que el tema se trate junto a la reforma política.

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La tensión escaló tanto, que el jefe de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, fue al Senado a pedirle explicaciones a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque libertario, quien prometió frenar la agenda anunciada por el macrismo que ella misma había avalado unos minutos antes. La reunión duró 15 minutos porque la senadora se tenía que ir al programa de TV de Eduardo Feinmann, donde le reclamo a Manuel Adorni que presente su declaración jurada.

Si quisiera, Bullrich no debería tener problemas en frenas el debate: las comisiones a las que fueron girados los proyectos son presididas por libertarios. Sin embargo, el jefe del bloque PRO del Senado, Martín Goerling Lara, informó en Twitter “un acuerdo” con todos los bloques, para tratar su proyecto de Ficha Limpia.

El misionero, principal interlocutor de Macri en la cámara alta, informó ese consenso después de reunirse con Bullrich y el resto de los jefes de bloques aliados. La exministra de Seguridad jugó a dos puntas: no desmintió al jefe PRO y le garantizó a Bornoroni que atenderá el pedido de Karina.

El Congreso y Ficha Limpia

El proyecto de Ficha Limpia presentado por el PRO fue firmado por sus tres miembros de la bancada: Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala. Incluye otras causales de inhabilitación para competir en elecciones, como los delitos dolosos contra personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público; además del tráfico de estupefacientes.

Se trata de un cambio de doctrina en el macrismo, que sostenía que la prohibición de candidaturas debía circunscribirse a los delitos contra la administración pública, porque se trataba de una sanción para la competencia electoral. Con la nueva lista de supuestos, la restricción podría alcanzar a más figuras de todos los espacios.

La reforma política enviada por Milei al Senado tiene un capítulo más duro de Ficha Limpia, ya que abarca todos los delitos dolosos. Pero Karina no quiere saber nada con debatir este asunto por fuera del proyecto que define las reglas electorales.

“Si nos sacamos este tema de encima, después los aliados no nos votan más nada”, explican en el bloque LLA. Este debate fue una guerra fría entre Milei y Macri.

El año pasado, el proyecto se cayó en la sesión del Senado por el rechazo del bloque de Misiones, cercano al Gobierno. En el PRO tienen otras hipótesis. Hay referentes legislativos que creen que Milei teme que Ficha Limpia complique a candidatos de su espacio y quiere estirar la negociación hasta cubrir las vacantes de los tribunales.

Los otros debates de la Reforma política

Como explicó Letra P, Karina Milei visitó el lunes la Cámara de Diputados y pidió sostener la reforma política tal como fue enviada al Senado. Molesta por las negociaciones inconsultas, ordenó a los referentes del bloque forzar una negociación con Bullrich para impedirle avanzar en un dictamen sin consultar.

El proyecto tiene varios capítulos. Uno incluye el capítulo de Ficha Limpia y otro la eliminación de las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), sobre lo que no hay consenso.

Bullrich abrió una negociación con los aliados para consensuar, sin el aval de la Casa Rosada. De esas conversaciones surgió la posibilidad de que las PASO sean optativas, una propuesta de la UCR.

El proyecto presentado por el ese bloque consiste en lo siguiente: los afiliados se anotarían 60 días antes para definir a sus candidatos en primarias abiertas. El mecanismo no pasa el filtro de la secretaria general de la Presidencia. “O se eliminan o se suspenden”, sostuvo una fuente de LLA con llegada a la Casa Rosada.

En televisión, Bullrich no fue tan enfática y le abrió la puerta a una negociación con la UCR. “Pensemos lo que pasó en 2019. Macri no compitió contra nadie y su derrota en las PASO complicó la economía”, recordó la senadora.

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