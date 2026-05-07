Javier Milei se debilita en las redes sociales: caen las menciones y suben los comentarios negativos

Javier Milei se debilita en su territorio favorito: menos menciones en las redes y más comentarios negativos

Aunque Javier Milei sigue teniendo una presencia dominante en el universo digital, las redes sociales -territorio donde construyó y sostuvo buena parte de su capital político- empiezan a mostrar señales de desgaste. En las últimas semanas, el volumen de conversación sobre el Presidente cayó y las menciones negativas crecieron, un dato que la Casa Rosada mira con atención.

Según un informe de la consultora Ad hoc , el líder de La Libertad Avanza (LLA) acumula tres meses consecutivos con saldo negativo en el ecosistema digital, con un incremento de 20 puntos respecto a su victoria electoral de octubre. Además, la positividad tocó un piso récord, perforando el 34% registrado en febrero de 2025, el mes del estallido del escándalo de la criptomoneda $LIBRA , una causa de corrupción que salpicó a su hermana, Karina Milei .

En abril, Milei acumuló 7,3 millones de menciones en redes, un número elevado pero lejos de los picos alcanzados durante la campaña o los primeros meses de gestión. El informe marca que el protagonismo digital del Presidente ya no está impulsado por iniciativas propias sino por escándalos, conflictos y discusiones defensivas.

Durante abril, el sentimiento negativo hacia el jefe de Estado alcanzó el 57%, el nivel más alto desde el inicio de su gestión, y la positividad cayó al 32%. “Se habla menos, y peor”, resume la consultora. El desgaste de su imagen en las redes sociales coincide con el estallido del caso que involucra a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

El trabajo indica que el Gobierno perdió capacidad para controlar la agenda pública, pese a sus reiterados intentos de cambiar de tema de conversación. A diferencia de otros momentos de crisis, la agenda internacional dejó de funcionar como refugio para el oficialismo y los temas domésticos pasaron a dominar la escena con una carga marcadamente negativa.

El Adornigate en las redes sociales

Uno de los principales factores que explica la pérdida del protagonismo de Milei en el mundo digital es el denominado Adornigate. Como contó Letra P, el escándalo no para de crecer en las redes sociales: este lunes, cuando el contratista Matías Tabar declaró haber cobrado U$S 245.000 para refaccionar la casa que el funcionario tiene en un country, Adorni tuvo más de 124 mil menciones en la red social Twitter.

Respecto a febrero, la conversación vinculada al jefe de Gabinete creció 548% y superó las 2,2 millones de menciones en abril. Sin embargo, el incremento de volumen no mejoró el clima general: el 70% de las conversaciones sobre Milei asociadas a Adorni fueron negativas incluso después de la defensa del vocero en el Congreso.

Otro de los temas más mencionados en el mundo digital fue el escándalo de los créditos que el Banco Nación le otorgó a funcionarios y legisladores de LLA. El término Banco Nación tuvo 446.000 menciones durante abril.

El estudio también detecta un desgaste en dos de los pilares discursivos centrales del oficialismo: la inflación y el discurso anticasta. Esos conceptos, históricamente positivos para Milei, comenzaron a teñirse de negatividad en la conversación digital.

De hecho, una encuesta de la consultora Zentrix, que publicó este medio, reveló que el 66,6% de la opinión pública cree que la administración libertaria terminó formando parte de la “casta”, el mismo entramado político al que había prometido combatir desde su llegada al poder.

Los datos completos del informe