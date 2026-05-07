Neuquén: Rolando Figueroa arrima posiciones con Quintriqueo y salda una deuda histórica con los estatales

Rolando Figueroa recogió el guante de un pedido histórico de los estatales de Neuquén y lanzó un régimen especial para estatales sin aportes completos en la provincia. La medida buscará dar respuesta a trabajadores con edad avanzada que no lograron reunir los requisitos jubilatorios por condiciones laborales irregulares.

“Es un acto de justicia, porque durante años el Estado falló y los hizo trabajar de forma no registrada”, dijo el gobernador sentado con los representantes estatales. Entre ellos se encontraba Carlos Quintriqueo , el titular de ATE que venía empujando un proyecto de similares características en la Legislatura y construye en la provincia un espacio que busca reunir al panperonismo por fuera de La Neuquinidad .

La iniciativa tiene carácter administrativo, excepcional, voluntario y temporal, y alcanzará a unos 1.600 agentes en condiciones de adherirse. Se trató de personas que prestaron servicios durante años bajo modalidades que no garantizaron aportes continuos al sistema previsional.

El programa apunta a quienes superaron en al menos cinco años la edad jubilatoria, pero no lograron completar los aportes exigidos. En el gobierno provincial habían adelantado la semana pasada que la administración tenía decidido avanzar sobre la solución de un problema que, reconocen, se originó cuando el Estado provincial habilitó la existencia de vínculos laborales no registrados.

“Esto es lo que nosotros pensamos que debe ser el Estado. Debe existir un Estado ordenado, pero presente para igualar líneas de partida y, en este caso también, igualar una línea de llegada”, dijo el gobernador.

Rolabndo Figueroa con estatales En Neuquén estiman que, tras el decreto de Rolando Figueroa, unos 1.600 agentes están en condiciones de adherirse al programa.

Figueroa también aclaró que la medida no implica una flexibilización del sistema previsional. Según explicó, el objetivo fue corregir una situación generada por el propio Estado y garantizar condiciones más equitativas para el acceso a la jubilación.

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Sentado en la mesa junto al gobernador, Quintriqueo, valoró la decisión del gobierno provincial y la consideró un reconocimiento a una problemática histórica. “Podían no haber tenido el gesto de tomar el tema y haber dejado que esto siga. Sin embargo, tomaron el guante, ‘queremos resolverlo’, y el decreto es la forma de hacerlo”, consideró el dirigente gremial.

El gremialista fue candidato a senador en las elecciones de 2025 por su sello Más por Neuquén y se llevó el 8% de los votos. El dato no es menor, sobre todo en un contexto en el que La Libertad Avanza le ganó al oficialismo por 7 puntos.

Las conexiones con el oficialismo no tiene eje sólo en algunas iniciativas puntuales o lecturas políticas sobre la situación nacional, sino que también comparten socios. El más destacado es el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, a quién Quintriqueo apoya abiertamente.

Cómo funciona el régimen especial lanzado en Neuquén

El régimen, señalan desde el gobierno, se presentó como una respuesta excepcional dentro del sistema público, con el foco puesto en garantizar derechos sin comprometer la sustentabilidad del esquema jubilatorio provincial. “El Tesoro provincial les va a pagar el sueldo hasta tanto junten las condiciones objetivas de poder jubilarse por el Instituto con las condiciones como cualquier empleado que trabaja hasta su último día laboral”, dijo la secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia, Carola Pogliano.

El esquema establece que los beneficiarios cesaron en sus funciones, pero continuaron bajo una figura administrativa especial. Durante ese período, percebirán una asignación mensual equivalente a su salario previo, con los aportes correspondientes para completar los requisitos jubilatorios.

El decreto exige contar con un mínimo de 15 años de aportes efectivos y no percibir beneficios incompatibles. El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) tuvo a su cargo la elaboración de informes técnicos para determinar el tiempo restante hasta acceder a la jubilación.