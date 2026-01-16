RÍO NEGRO | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Leandro Costa Brutten: "Walter Cortés tiene una hoja de ruta económica y nosotros una con la gente"

El concejal de Bariloche confía en que el peronismo volverá a estar en el centro de la escena. Batalla política contra el jefe comunal y el holding Trappa.

Letra P | Germán Hernández
El concejal barilochense Leandro Costa Brutten, principal opositor a Walter Cortés, disfrutando de unos mates en el lago Nahuel Huapi.&nbsp;

El concejal Leandro Costa Brutten imagina un escenario político donde el peronismo vuelva a enamorar a su militancia. Anticipa para 2026 dos discusiones vitales para la joya de la Patagonia: el proyecto que el grupo Trappa quiere realizar en el cerro Catedral y la reforma de la Carta Orgánica Municipal, que configurará una batalla política contra el intendente Walter Cortés.

En este marco, el reconocido escribano y hombre fuerte del justicialismo barilochense señala que no está de vacaciones, sino que recorre la región cordillerana en “guardia pasiva” a la espera de que el Concejo Deliberante active las sesiones extraordinarias que él solicitó para tratar su proyecto de emergencia hídrica, un periodo excepcional que también pidió el jefe comunal para tratar el veto a la comisión investigadora de la concesión de cerro Catedral, entre otros temas.

La batalla de Río Negro

Desde una unidad básica de El Bolsón, donde participó de actividades de afiliaciones y de formación política, dialogó con Letra P sobre el futuro de Bariloche y Río Negro.

Costa Brutten en la calle.

-¿Cómo analiza las últimas elecciones de medio término donde fue candidato a diputado?

-Le ganamos al poder. Porque enfrentar al intendente Cortés, al gobernador Alberto Weretilneck y al presidente Javier Milei desde el llano y ganarles para muchos era un acto imposible. Le ganamos a un intendente que está hace dos años en el poder desnaturalizando la ciudad, a un gobernador que en este caso tiene un montón de plata en medios publicitarios y que además aseguraba que iba a ganar en una división de tercios. Nos tiene que llenar de orgullo y de compromiso.

El Cerro Catedral, la madre de todas las batallas de Bariloche

-¿Cómo evalúa el contexto político que rodea la concesión del cerro Catedral?

-El intendente y el gobernador tienen un posicionamiento de avalar y proteger la concesión y van a hacer lo que le convenga a Catedral Alta Patagonia (CAPSA), como vienen haciendo sistemáticamente. La familia Trappa está vaciando las actividades de los residentes, jubilados y discapacitados en el cerro. Por eso nuestro trabajo como concejales va a ser canalizar la resistencia del pueblo de Bariloche al saqueo que quieren hacer en un área muy sensible.

-El año pasado fue muy crítico con la gestión de Cortés. ¿El Ejecutivo tiene los votos en el Concejo Deliberante para aprobar el proyecto del holding Trappa?

-El intendente tiene una hoja de ruta económica para llevar adelante la actividad con estos pseudoempresarios y nosotros tenemos como concejales opositores una hoja de ruta con la gente. Hoy en el Concejo Municipal el oficialismo no tiene los votos para hacer lo que quiera la familia Trappa, porque necesita ocho votos. Si los logra, hay una resistencia que excede incluso a los bloques. Es un mandato que nos da la gente.

Costa Brutten con la militancia peronista de Bariloche.

-¿Es un caso testigo?

-Sí, porque quienes se han plegado desde la política a estos negociados y a la desnaturalización del cerro Catedral han quedado fuera de juego.

El peronismo, a la cancha

-¿Cómo va a jugar el espacio justicialista en la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche?

-Hay un intendente que en este caso quiere tener impunidad y que va a ser bancado por los pseudoempresarios que quieren seguir haciendo negocios con el cerro. Nosotros vamos a presentar un frente electoral de representantes sociales, no vamos a llevar la discusión a una cuestión partidaria. Vamos a llevar actores sociales de Bariloche.

-Por estas horas se habla de una alianza entre María Emilia Soria y Aníbal Tortoriello de cara a las elecciones provinciales de 2027 ¿Es posible?

-Las unidades básicas de Bariloche nos hemos reunido, por supuesto, y nuestra voluntad política es aportar a la candidatura a gobernadora de María Emilia Soria, que es la esperanza que nosotros entendemos necesita Río Negro. La clave electoral no la estamos analizando, aún no hay fecha electoral determinada.

-¿Pero ve una viable una alianza con el diputado Tortoriello, hoy en La Libertad Avanza?

-Nuestro compromiso electoral es ganar en la zona andina para que María Emilia Soria sea gobernadora. Es la determinación que tenemos. No hemos hecho este análisis electoral de la posible incorporación de Tortoriello. Es un tema que nos debemos como justicialistas de la zona andina.

