Axel Kicillof reveló que estuvo cerca de ser candidato testimonial: "Me estoy cargando la campaña al hombro"

Axel Kicillof en campaña.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que estuvo "dispuesto" a ser candidato testimonial en estas elecciones legislativas para enfrentar a La Libertad Avanza en las urnas. "Me estoy cargando la campaña al hombro", resaltó y le respondió al presidente Javier Milei, quien advirtió sobre un posible fraude en las elecciones del 7 de septiembre.¿

"Me ofrecieron, estuve dispuesto a ser candidato porque está en peligro la democracia y la soberanía", respondió el mandatario, en radio CNN, cuando le preguntaron sobre el armado de lista y volvió a defender las candidaturas testimoniales: "En esta situación de mucha gravedad, la dirigencia política tiene que poner el cuerpo".

Como contó Letra P, en el cierre de listas por las elecciones provinciales el kicillofismo acordó poner las cabezas de lista de la Primera y la Tercera secciones electorales. Mientras que para el cierre de listas nacional por la provincia de Buenos Aires la lapicera volvió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El economista advirtió: "Estamos en un momento que si Milei gana las elecciones lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo".

Kicillof criticó al gobierno de Milei: "Está en peligro la soberanía y la democracia"

"Estuve dispuesto a serlo", señaló el gobernador sobre las candidaturas testimoniales



"Estuve dispuesto a serlo", señaló el gobernador sobre las candidaturas testimoniales pic.twitter.com/z25crDdDPC — LETRA P (@Letra_P) August 26, 2025 La respuesta de Axel Kicillof a la acusación de fraude electoral que realizó Javier Milei Kicillof negó el fraude electoral que esgrimió Milei y otros candidatos de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 7 de septiembre y recordó que el libertario ganó su presidencia con el mismo sistema electoral que puso en duda.

"Ganó las elecciones casi sin fiscales, siendo un partido nuevo y con la boleta tradicional de papel, si fuera un instrumento de fraude él no sería presidente", remarcó el ex ministro de Economía y reiteró que con la boleta de papel tradicional por fuerza política "no hubo nunca fraude".

"Si hubiera fraude Milei no hubiera ganado como presidente en la Provincia "



@kicillofok, gobernador de la Provincia de Buenos Aires en los estudios de La Mañana CNN con @nachogiron sobre lo dichos del presidente sobre las posibles irregularidades en la elección de…

