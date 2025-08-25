PROGRES VERSUS ULTRAS

CFK for export: del Che Milei a un Che Trump del gobernador demócrata de Californa

Gavin Newsom quiere liderar la oposición y pelear por la Casa Blanca en 2028. Insultos y memes para jugar en campo republicano. ¿Plagio o pura coincidencia?

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
En la reclusión de su prisión domiciliaria de San José 1111, acaso CFK haya ensayado una media sonrisa de arrogancia cuando se enteró de que su Che Milei hizo escuela y llegó a California, una de las patrias progresistas de los Estados Unidos.

Gavin Newsom, el gobernador demócrata de ese estado tradicionalmente azul, se lanzó a pelear con el presidente Donald Trump en el cuadrilátero comunicacional que domina el republicano.

Con insultos, palabras escritas íntegramente en mayúsculas y memes, Newsom, que aspira a convertirse en el crédito del progresismo para las elecciones presidenciales de 2028, copia el estilo del líder ultraderechista, como hizo Cristina Fernández de Kirchner para confrontar con Javier Milei.

gavin newsom
En un intento de hacer pie en las redes sociales, donde el libertario juega de local, la expresidenta intentó hablar el idioma del mandatario.

"Che Milei", comenzó a invocarlo en posteos de Twitter en los que apeló a un lenguaje llano, de barrio, incluso agresivo y guarro. "Cachivache", le dijo al jefe de Estado y hasta se burló de su aspecto físico. A la ministra Sandra Pettovello la calificó de "burra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1886842021052301819?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1886842021052301819%7Ctwgr%5Ed18df4089fbe288bf5e8559909531e9ab11f65b7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fla-violencia-javier-milei-hace-metastasis-cristina-fernandez-kirchner-el-mismo-lodo-n5413888&partner=&hide_thread=false

La escuelita de CFK, de Constitución a la costa oeste

"Insultos, majaderías (boludeces) en mayúsculas, reclamos ególatras, exageraciones y memes hechos con inteligencia artificial. El universo comunicativo de Donald Trump ha dejado de pertenecer únicamente al presidente de Estados Unidos", informa este lunes el diario El País en un artículo titulado Los diez días en los que Gavin Newsom dominó el lenguaje MAGA para enfurecer a los simpatizantes de Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GovPressOffice/status/1960047524615782852&partner=&hide_thread=false

"Gavin Newsom -agrega- ha probado esta semana que puede hablar con fluidez el lenguaje del movimiento MAGA (Make America Great Again). En poder de uno de los líderes de la oposición, las expresiones subrayan aún más la ridiculez del léxico que ha hechizado desde hace años a la opinión pública estadounidense. Con su copia, Newsom ha logrado además energizar a la base demócrata y, de paso, enfurecer a los simpatizantes de la Administración republicana".

La analista Tia Mitchell, del Atlanta Journal-Constitution, le dijo a la cadena CNN que Newsom busca "no sólo provocar a Trump, sino ganarse el entusiasmo de un segmento de la base demócrata que quiere ver luchadores" en la confrontación con la Casa Blanca.

Cristina Fernández de Kirchner
CFK lo hizo

El mismo argumento usó el entorno de CFK cuando Letra P preguntó sobre las razones del cambio de estilo de la expresidenta, más próximo a la agresividad y al lenguaje soez de Milei y muy lejos de la elegancia retórica que la destacó como una oradora excepcional.

"Vamos a combatir el fuego con fuego", proclamó el gobernador californiano. ¿Le habrá llegado el manual de estilo de la Cristina 2025 o el parecido será pura coincidencia?

