CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Mercados alterados por el Karinagate: fuerte golpe a las acciones argentinas en Wall Street

El escándalo por coimas golpea a los activos locales y recalienta el dólar. Más ruido electoral. Toto Caputo defendió la estrategia. La City espera.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Toto Caputo, Javier Milei y Karina Milei frente al Karinagate y la reacción de los mercados.

NA

En medio del Karinagate, con acusaciones de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que rozan a Karina Milei, los mercados reaccionaron con un fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en Wall Street. El ministro Toto Caputo defendió su estrategia, aunque operadores advierten que el caso puede condicionar las elecciones y aumentar la volatilidad financiera.

CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El Gobierno cree que el Karinagate le complica las elecciones y pone en marcha el operativo defensa

Por  Pablo Lapuente

El volumen contado fue de u$s 472,2 millones. Los futuros anticipan $1.360 para agosto y $1.553 para diciembre.

RavaBursatil-1756152714184

El mercado leyó riesgo político y buscó cobertura. Según el economista Gustavo Ber, “con encuestas ganando centralidad en un escenario polarizado, la demanda de cobertura empuja al tipo de cambio hacia $1.350, aun con tasas reales altas por el apretón monetario”.

Otras fuentes del mercado consideraron que el Gobierno no salió a contenerlo porque hubiera significado ponerle presión a las tasas de interés en la previa de una difícil licitación que debe afrontar el Tesoro.

Acciones, bonos y ruido político

El S&P Merval retrocedió 4% en pesos y 6% en dólares. Entre las bajas: Sociedad Comercial del Plata (-8,6%), Metrogas (-8%) y Grupo Supervielle (-6,4%).

Los ADR argentinos tuvieron una jornada con fuertes pérdidas en Wall Street, reflejando la incertidumbre de los inversores sobre el rumbo económico.

Entre las caídas más pronunciadas se destacó Banco Macro, con un retroceso de 8,4%, seguido por Edenor, que bajó 8,7%, y Banco Supervielle, que sufrió un derrumbe de 10%. La debilidad también alcanzó a BBVA y Grupo Financiero Galicia, con bajas cercanas al 7%.

El sector energético no quedó al margen: Central Puerto cayó 6,3% y Pampa Energía retrocedió 5,9%, en tanto que YPF perdió 5,2%.

adrs wall street

La tendencia negativa se extendió a los papeles industriales como Loma Negra, que bajó 3,1%, mientras que en el segmento tecnológico, Globant cedió 2,5%. En contraste, solo Ternium y Tenaris lograron avances moderados, mostrando que las compañías vinculadas al acero y al petróleo encontraron cierto alivio en medio de la ola de ventas.

En deuda, los globales en dólares cayeron hasta -3,4%, mientras el riesgo país se ubicó sobre los 722 puntos. Los bonos locales promediaron bajas de -3% y los externos de -2,4%.

ANDIS, coimas y efecto en la campaña

El escándalo nació con una grabación que expone presuntas coimas en compras de medicamentos de la ANDIS. El extitular Diego Spagnuolo fue desplazado, mientras la Casa Rosada blindó a Karina Milei. Lule Menem y Martín Menem rechazaron vínculos y hablaron de “operación política”.

diego-spagnuolo-con-karina-milei-lule-menem-y-IXUKVV2PAJB4HCSR4SI6QHU6EM.jpeg

Operadores advierten que el caso puede erosionar el voto de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Acciones más de 3% abajo, bonos en rojo y cauciones a 54%; todo por ruido político”, resumió un operador bursátil consultado por Letra P.

Tasas, liquidez y futuros: la otra mitad del problema

Para otro operador, la presión cambiaria combina incertidumbre política y un bache de liquidez: cauciones al 54%, Lecaps por encima del 60% y ventanillas del BCRA sin ordenamiento.

Parte de los inversores se vuelcan a tasas de corto plazo y a futuros, esperando precios de reingreso tras las elecciones.

Los contratos de dólar futuro negociaron u$s 2.038 millones con pendiente alcista moderada, reflejo de cobertura ante más volatilidad.

Toto Caputo: “Las tasas son endógenas”

El ministro Caputo calificó la suba de tasas como “transitoria” y ligada al calendario electoral. Aseguró que “son endógenas” y que, si resultan “ridículamente altas”, el mercado las corregiría.

El titular del Palacio de Hacienda admitió un posible impacto recesivo de corto plazo, pero confió en que se revertirá tras los comicios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1959955579868193159&partner=&hide_thread=false

Los mercados seguirán de cerca la licitación del miércoles, la curva de tasas cortas y las novedades judiciales del caso ANDIS.

Con el dólar recalibrado, la recomposición de posiciones dependerá de la evolución del escándalo y de las señales electorales: si se despeja el ruido, bonos y acciones podrían recuperarse; si escala, prevalecerá la cobertura.

Javier Milei. 
La posta del Congreso

Implosión en el Gobierno

La emergencia en Discapacidad, el cisne negro. Derrotas en cadena y escándalo de corrupción. La oposición con mayoría especial en el Senado para dañar.
Javier Milei y Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karina Milei bajo la lupa por el escándalo Spagnuolo: ¿cómo impacta en la imagen del Gobierno?

Cuatro analistas evalúan para Letra P el impacto del escándalo del pago de coimas a la hermana de Javier Milei en la legitimidad de la gestión y las elecciones.

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.
CORRUPCION EN LA ERA LIBERTARIA

Los cinco enigmas del caso Spagnuolo

Por  Sebastián Iñurrieta
Fernando Gray y María Laura Guazzaroni.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Fernando Gray apunta a sacar más votos que Randazzo con ayuda de intendentes relegados

Por  José Maldonado
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió la Expo junto a las autoridades de la Sociedad Rural.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

En Salta, Saénz aprovechó la Exposición Rural para pegarle a Milei

Por  Ramiro Garrocho
Alfajor Tatín, candidato libertario por el Frente Federal de Acción Soldaria
Elecciones | 26 de octubre

Quién es Alfajor Tatín, el influencer que compite con Bornoroni por el voto de LLA en Córdoba

Por  Luis Zegarra