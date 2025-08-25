Buenos Aires: el escándalo de las coimas envalentona al peronismo para el 7 de septiembre

El escándalo sobre el pago de coimas que se destapó a través de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS), Diego Spagnuolo , y que tiene bajo la lupa a Karina Milei, envalentona al peronismo de la provincia de Buenos Aires de cara a la elección del próximo 7 de septiembre.

En el gobierno provincial manejan sondeos en extremo optimistas. Dicen que La Libertad Avanza podría perder hasta la mitad de sus votantes. Otras expectativas son más moderadas pero profundizan un entusiasmo que ya se empezaba a sentir hace algunos días entre la tropa territorial.

Axel Kicillof cree que se abre “una oportunidad” y el kirchnerismo lanza todo el arsenal hacia el Presidente y su hermana, en línea con la percepción del gobierno nacional que cree que el escándalo ANDIS le complica las elecciones, por lo que ya puso en marcha un operativo defensa.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene algunos sondeos que midieron el impacto del escándalo por las coimas entre el electorado bonaerense. Según un funcionario de la mesa política de Kicillof esas encuestas marcan que el 50% del electorado que votó a Javier Milei no lo volverá a hacer el próximo 7 de septiembre y que el 30% de ese universo no irá a votar. De esta manera, sólo el 20% mantendría su apoyo.

Si se cumpliera esa tendencia, La Libertad Avanza se desplomaría el día de la elección en el principal territorio electoral del país. Otros dirigentes del peronismo, ya sin números, también son optimistas pero de forma más moderada. “Hay mucho enojo en el votante de Milei con este tema, es muy probable que ese electorado no venga a nosotros pero sí que profundice ausentismo y voto en blanco”, analiza un dirigente de una sección del interior compleja para el peronismo y agrega que “de ser así, si nosotros (Fuerza Patria) fidelizamos nuestro electorado podemos achicar fuerte la diferencia”.

El pronóstico de Axel Kicillof

El gobernador también es optimista. "Me parece que tenemos oportunidad, que podemos hacer una buena elección”, dijo en una entrevista en Cenital. También apuntó la mirada hacia la justicia: “Esto requiere celeridad por parte de la justicia porque es de enorme gravedad”, lanzó para marcar luego que el tema es “escabroso” y que “no se puede negar” el vínculo que tiene Milei con Diego Spagnuolo.

“Están todos los actores políticos de la provincia involucrados, muy entusiasmados con hacer una buena elección, lo cual es muy bueno, y es una novedad respecto a antes con las discusiones y la militancia enojada; bueno, creo que ahora le estamos dando energía, yo la veo”, agregó el gobernador mostrando entusiasmo pese a que el peronismo no logra alinearse bajo una única estrategia de campaña.

En conferencia de prensa, este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que “Gobierno bonaerense expresa su máximo repudio y preocupación institucional ante un tema tan grave”, y apuntó que “no es el primer caso de corrupción de este gobierno: estamos probablemente ante uno de los gobiernos más corruptos de la historia, esperamos que la Justicia actúe rápidamente”.

Los embates kirchneristas

Cristina Fernández de Kirchner retomó el “Che Milei” el viernes para apuntar todos los dardos contra Milei y su hermana. Habló de la “doctrina vialidad”, y comparó su causa con el Karinagate: “Dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”.

“¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que 'quién es ese Spagnuolo'? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…” lanzó en medio de un largo texto. Tras ella, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió con toda la artillería contra el gobierno libertario. Entre el sábado y este lunes publicó una decena de tweets sobre la causa apuntando contra Milei, su hermana, José Luis Espert y Toto Caputo.

Además, se viralizó un video que la propia jefa comunal difundió en las redes sociales mientras caminaba un barrio de Quilmes en el marco de la campaña, donde tras un “hermosa mañana ¿no?" comienza la charla con una vecina: “Qué coimera que resultó Karina Milei, ¿no?". Está a la vista que utilizarán el escándalo en redes sociales, donde ya acumuló 243.000 menciones negativas, y también en la calle para batallar contra La Libertad Avanza en los diez días de campaña que quedan hasta la elección.