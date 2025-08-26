Juan Schiaretti sumó a 130 intendentes de la oposición y estalló la primera guerra de campaña en Córdoba

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , y el candidato de Provincias Unidas , Juan Schiaretti , sumaron a más de una centena de autoridades municipales de la oposición al proyecto electoral compartido con los mandatarios de Santa Fe , Chubut , Santa Cruz y Jujuy . Los reproches desde La Libertad Avanza y la UCR no tardaron en llegar.

La primera en poner el grito en el cielo fue Alejandra Ferrero , la espada de Rodrigo de Loredo en la Legislatura. En sus redes sociales afirmó que el gobierno provincial “apretó” intendentes para que concurrieran al acto que encabezaron Llaryora, Schiaretti, la vicegobernadora Myrian Prunotto y los candidatos en la noche de este lunes.

Según cálculos que hacen en el Panal, fueron 130 jefes de ciudades y pueblos que apoyaron la apuesta nacional del cordobesismo.

Este martes la candidata de La Libertad Avanza , Laura Rodríguez Machado , puso en entredichos el poder de tracción del intendentismo. “Pueden comprar intendentes o jefes comunales, pero la gente de sus localidades se da cuenta que son maniobras de la política. Estas acciones de casta se les volverán en contra en las urnas”, escribió la diputada que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich .

Como contó Letra P , en la previa del acto de Provincias Unidas, el presidente del PJ, Facundo Torres , compartió un almuerzo con tres intendentes que responden a la única amarilla en la lista libertaria que armó Gabriel Bornoroni .

Qué dicen en la UCR de Córdoba

Ciertamente, la movida generó preocupación, principalmente en el radicalismo, que tendría al candidato Ramón Mestre como principal damnificado. La dirigencia que trabajará para la Lista 3asegura que recibieron llamados de varias autoridades que participaron de la tertulia cordobesista. “Se justificaban”, dijeron varias fuentes.

Consultado sobre el encuentro, Mestre le dijo a Letra P que “a nadie le puede llamar la atención una foto institucional" porque "Javier Milei no comprende las necesidades de los gobiernos locales y los intendentes no tienen otra puerta que tocar que la del gobierno de Córdoba, pero estoy seguro que van a apoyar a la histórica Lista 3”.

Un grupo fuerte se construye con alianzas sólidas y con personas dispuestas a sumarse a un proyecto colectivo.

Estuvimos en un importante encuentro con intendentes de distintos colores políticos, que van a acompañarnos en esta iniciativa de fuerza nacional y pluralismo.



— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 26, 2025

En la Casa Radical pasaron lista y contabilizaron 27 escapistas. Sin embargo, no corre la desesperación porque van dando señales confusas. Como el responsable de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, que se sentó en primera fila en el acto de Schiaretti, pero horas antes había recibido a Mestre con honores en una de sus giras de campaña por el Valle de Traslasierra.

El golpe de efecto de Juan Schiaretti

Pese a los contrapuntos, en el Panal dieron un golpe de efecto fuerte que suma a la construcción transversal que se proponen. “Lo nuevo en estas elecciones de medio término es la irrupción del interior productivo: gente que trabaja, que empuja, que quiere solidaridad y progreso. En Provincias Unidas convivimos radicales, peronistas, PRO, vecinalistas y socialistas, unidos por una Argentina de producción y trabajo, lejos de los extremos que dañan al país”, dijo un efusivo Schiaretti frente a la centena de intendentes de más de 400 que tiene la provincia.

En el los pasillos había optimismo por la foto potente que tuvo como armadores a Prunotto, al ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y a otro radical cordobesista como Orlando Arduh. Efectivamente, en el Panal están convencidos de que son cada vez más las referencias territoriales convencidas de un armado transversal que ponga de relieve la gestión conjunta. Dan por descontado el apoyo que tuvo como primera muestra la foto de familia en el hotel Quorum.

El estilo histórico de Villa Dolores, en el departamento San Javier, convive perfectamente con su renovada área central. En esta ciudad del Valle de Traslasierra recorrí varios comercios familiares y conversé con Maxi Rivarola, su intendente. Hablamos de lo importante que es…

— Ramón Mestre (@ramonjmestre) August 21, 2025

El cordobesismo tiene un discurso abierto y capitaliza que el gobierno nacional cerró el grifo a los municipios para ofrecerse como alternativa. También aprovecha los problemas internos de los partidos de la oposición. Ya lo hizo en 2023 para la ronda provincial y repite la receta rumbo a las legislativas de octubre. Sigue un ejemplo: de las 189 autoridades radicales, 79 se fueron del Foro de Intendentes de la UCR. De ese total, 40 mantienen relación activa con el gobierno provincial y encuentran una puerta abierta por la gestión.